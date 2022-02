De nombreux utilisateurs optent pour des gestionnaires de mots de passe tiers sur iPhone et Mac sans se rendre compte qu’il en existe un, et assez complet, sur leur appareil. Après les dernières mises à jour iOS et macOS, Apple a amélioré son trousseau iCloud de plusieurs manières, alors pensez à commencer à l’utiliser.

Découvrez comment utiliser iCloud Keychain comme gestionnaire de mots de passe sur votre iPhone.

iCloud Keychain, le gestionnaire de mots de passe par défaut d’Apple, était autrefois le vilain petit canard par rapport à la concurrence. Avec les dernières mises à jour iOS et macOS, Apple a renforcé la gestion des mots de passe avec de nouvelles fonctionnalités et une meilleure disponibilité multiplateforme.

Il n’y a pas d’application dédiée pour iCloud Keychain sur iPhone – Apple a intégré la fonctionnalité dans les paramètres. Vous pouvez l’activer en suivant ce guide.

Porte-clés iCloud

1. Allez dans « Paramètres » sur iPhone.

2. Faites défiler jusqu’au menu « Mots de passe ».

Vérifiez votre identité – qui vous sera demandée – et vous verrez ensuite une liste des informations de connexion que vous avez enregistrées sur votre iPhone à l’aide de Safari.

Ajouter de nouveaux identifiants de connexion

iCloud ajoute automatiquement les informations de connexion Safari sur iPhone, iPad et Mac et les synchronise avec votre compte. Si vous souhaitez ajouter manuellement de nouvelles informations de connexion, vous pouvez le faire à partir du menu des mots de passe sur iPhone.

1. Répétez le processus d’aller dans « Paramètres » et d’accéder au menu « Mots de passe ».

2. Une fois l’authentification réussie, cliquez sur l’icône + dans le coin supérieur droit.

3. Ajoutez le nom du site Web, le nom d’utilisateur et le mot de passe. Cliquez sur « OK » dans le coin supérieur droit et les données sont ajoutées.

Notez que le gestionnaire de mots de passe d’Apple ne dispose pas d’options de sécurité supplémentaires pour enregistrer les coordonnées bancaires et les informations de carte de crédit.

Configurer le code de confirmation

Après la mise à jour iOS 15, Apple a implémenté 2FA (authentification à deux facteurs) dans iCloud Keychain. Une application 2FA dédiée n’est plus nécessaire pour plus de sécurité.

À l’aide du menu Mots de passe sur iPhone, vous pouvez facilement configurer des codes de vérification pour les applications et services pris en charge. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer un code de vérification dans iCloud Keychain.

1. Lancez Paramètres sur iPhone et accédez au menu Mots de passe (comme indiqué ci-dessus).

2. Ouvrez les informations de l’application dans laquelle vous souhaitez configurer 2FA.

3. Cliquez sur « Configurer le code de confirmation… », puis cliquez sur « Entrer la clé de configuration » ou « Scanner le code QR » pour démarrer l’authentification à deux facteurs.

Désormais, chaque fois qu’un site Web demande le code, vous pouvez ouvrir les informations de connexion à partir du menu Mots de passe et vérifier la minuterie et le code en temps réel.

Vérifiez les recommandations pour vos mots de passe iCloud

De nos jours, les violations de données sont devenues monnaie courante. Par conséquent, Apple propose un onglet « Recommandations de sécurité » pour afficher les mots de passe compromis. Vous pouvez également vérifier les mots de passe réutilisés et modifier ceux qui sont prioritaires.

1. Ouvrez « Paramètres » et accédez à « Mots de passe ».

2. Cliquez sur « Recommandation de sécurité » et vérifiez les suggestions répertoriées comme « Priorité absolue ».

2.1. Vous pouvez également accéder aux recommandations via une application spécifique.

Vous verrez un avis avec « Ce mot de passe est réutilisé sur d’autres sites » et une option pour « Changer le mot de passe sur le site ».





Apple a rendu l’application iCloud disponible pour Windows. À l’aide de l’application iCloud, vous pouvez synchroniser des photos, des mots de passe, des contacts iCloud et mettre en miroir iCloud Drive sur un PC Windows.

Tout le monde n’utilise pas iPhone et Mac – certaines personnes peuvent utiliser Windows comme système de travail. Si tel est votre cas, nous avons un guide pour vous.

