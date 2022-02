Xiaomi Smart TV : guide complet avec tous les modèles disponibles

Et chaque année, ils ajoutent de superbes versions à leur catalogue avec des améliorations notables.

Les téléviseurs Xiaomi sont sur toutes les lèvres. Depuis le lancement de son premier téléviseur il y a quelques années, des dizaines de milliers de nouveaux utilisateurs profitent d’un téléviseur intelligent Xiaomi dans leur salon (ou dans toute autre pièce). Ils sont nés en tant que téléviseurs intelligents à bas prix qui ont commencé à rivaliser dans le milieu de gamme en termes de prix et de performances. Nous pourrions placer plusieurs des téléviseurs de Xiaomi parmi les meilleurs avec Android TV intégré.

Aujourd’hui, nous allons vous présenter les modèles de téléviseurs intelligents Xiaomi que vous pouvez actuellement acheter sur le marché. Nous nous baserons sur les prix que nous obtenons de magasins tels qu’Amazon, PcComponentes ou le site officiel de Xiaomi. Avoir un bon téléviseur Xiaomi n’est ni compliqué ni cher, mais en valent-ils la peine ? Ces téléviseurs intelligents sont-ils bons ? Quelles applications pouvez-vous nous proposer ? Quel téléviseur Xiaomi devrais-je acheter cette année ?

Combien vaut un téléviseur Xiaomi ?

Les téléviseurs Xiaomi ont des prix très différents. Selon la taille et la version de la smart TV que vous achetez, elles peuvent vous coûter de moins de 200 euros à plus de 1 000 euros. Vous devriez d’abord regarder quel budget vous avez pour cela et si vous êtes prêt à débourser un peu plus pour un modèle plus grand et meilleur. Il faut aussi tenir compte de l’espace qu’occupera le téléviseur dans notre chambre. Un téléviseur pour la cuisine ou pour la chambre n’est pas le même que celui du salon. Un autre problème est la distance entre le lieu de visionnage et le téléviseur, un fait à prendre en compte en premier lieu.

Comment sont les téléviseurs Xiaomi? Avantages et inconvénients

En tant que propriétaire d’un modèle de 55 pouces, je dois dire que je n’ai eu aucun problème jusqu’à présent. Avec tout ce qu’il offre, je ne peux penser à aucun inconvénient de l’un d’eux. Peut-être le plus petit modèle (32 pouces) qui n’atteint qu’une résolution de 720p. Pour tout le reste, ce sont des téléviseurs hautement recommandés par tous leurs utilisateurs, tant pour les avantages que pour le prix et la connectivité. Tous ont Android TV préinstallé, avec tout un monde de possibilités que cela implique.

L’une de nos rédactrices (Bea) voulait faire sa part en tant qu’utilisatrice d’une smart TV Xiaomi, c’est-à-dire :

« Dans mon cas, j’utilise le Xiaomi Mi TV P1 de 55 pouces comme téléviseur dans le salon depuis quelques mois. La vérité est que l’expérience est positive, avec une bonne qualité d’image et de son. Ce que j’apprécie le plus, c’est qu’il me donne un accès rapide à des applications comme Prime Video, Netflix, HBO Max ou Disney+. De plus, avec Google Assistant, je peux lui demander d’ouvrir certaines d’entre elles simplement en utilisant ma voix. Enfin, avec Android TV, je peux utiliser sans fin d’applications en les téléchargeant depuis le Google Play Store, y compris des jeux. »

Quelle smart TV Xiaomi acheter en 2022 ?

Comme il existe de nombreux modèles sur le marché, à la fois actuels et certains en vente depuis plusieurs années, nous allons essayer de vous proposer tous ceux que vous pouvez acheter aujourd’hui. Ils ne suivront pas un ordre spécifique, ils ne seront pas classés du meilleur au pire, ou par prix, mais nous les regrouperons par les familles que Xiaomi a lancées. Comme nous l’avons déjà dit, ces téléviseurs intelligents Xiaomi ont tendance à tous très bien fonctionner, et nous ne les recommandons pas les uns par rapport aux autres. Vous serez le seul à décider lequel correspond le mieux à vos besoins.

Mon téléviseur LED 4S 43″, 55″ et 65″

Ce sont les téléviseurs intelligents Xiaomi les plus vendus sur le marché depuis leur mise en vente. Ils ont une taille tout à fait adéquate pour n’importe quelle pièce de la maison et une très haute résolution. Ils ont un son compatible Dolby Audio et DTS-HD grâce à ses deux haut-parleurs de 8 et 10 W RMS. Ils sont livrés avec Android TV 9 préinstallé, tout comme un lecteur Android TV, mais sans l’appareil. Sa résolution est de 4K (UHD) et l’intelligence artificielle améliorera tout le contenu que vous visionnez, même s’il n’est pas en 4K natif. Sous son contrôle, nous aurons un microphone avec lequel nous demanderons à Google Assistant d’ouvrir des applications ou de rechercher certaines vidéos. Ils ont une consommation de 85, 150 et 200 W respectivement. Ces modèles ont une mémoire interne de 8 Go et 2 Go de RAM, à l’exception du modèle 65 pouces qui dispose de 16 Go.

Dimensions (en mm) Modèle 43″ : 959,6 (L) x 608,1 (H) x 208,3 (l) et 7,32 kg

Dimensions (en mm) Modèle 55″ : 1231,6 (L) x 710,8 (H) x 262,4 (l) et 12,74 kg

Dimensions (en mm) Modèle 65″ : 1449,3 (L) x 907 (H) x 318,8 (l) et 24 kg

Xiaomi TV P1E 43″ et 55″

On continue avec une famille un peu plus avancée que la précédente, la P1E, de même taille, mais avec des technologies renouvelées. Ces téléviseurs intelligents de 42 et 55 pouces ont un processeur un peu plus puissant que les précédents, atteignant une vitesse d’horloge de 1,5 GHz dans leurs 4 cœurs. Ils montent sur leurs flancs 2 haut-parleurs de 10 W RMS qui nous feront vibrer avec leur compatibilité DTS-HD et Dolby Audio. Son angle de vision atteint 178º et ce panneau a une profondeur de couleur de 8 bits. Son taux de rafraîchissement est de 60 Hz, un standard dans les téléviseurs de cette gamme de prix. Il peut consommer jusqu’à 85 et 150 W de votre puissance souscrite.

Dimensions (en mm) Modèle 43″ : 967 (L) x 612,8 (H) x 214,8 (l) et 7,2 kg

Dimensions (en mm) Modèle 55″ : 1236 (L) x 771,2 (H) x 266,6 (l) et 11,7 kg

Xiaomi TV P1 32″, 43″, 50″ et 55″

On arrive à une série un tantinet supérieure à la précédente, et qui améliore certains aspects de la famille 4S et P1E. Ces téléviseurs intègrent des dalles 4K 32, 43, 50 et 55 pouces (720p sur 32″ uniquement) avec technologie VA. Ils ajoutent également 2 haut-parleurs 10W RMS chacun (5W x 2 sur modèle 32″) sur sa base pour améliorer le Son DTS-HD et Dolby Audio avec lesquels ils sont compatibles. Ses technologies HDR10+ et HLG améliorent l’image, lui donnant un aspect plus naturel et une luminosité adéquate dans les scènes à faible luminosité. Son processeur quadricœur MediaTek 9611 et sa puce graphique ne cligneront pas des yeux avec le meilleur contenu 4K que nous lui lançons. Il augmente également la mémoire interne à 16 Go (8 Go pour la version 32″) afin que nous puissions installer toutes les applications et jeux que nous voulons. Sa consommation d’énergie n’est que de 45, 105, 125 et 150 W.

Dimensions (en mm) Modèle 32″ : 733 (L) x 479 (H) x 180 (l) et 3,95 kg

Dimensions (en mm) Modèle 43″ : 962 (L) x 625 (H) x 205 (l) et 7,4 kg

Dimensions (en mm) Modèle 50″ : 1117,2 (L) x 710,6 (H) x 276,8 (L) et 9,9 kg

Dimensions (en mm) Modèle 55″ : 1234,9 (L) x 782,2 (H) x 285,3 (L) et 11,9 kg

Téléviseur Xiaomi Q1E 55″

C’est l’une des technologies les plus avancées, car elle dispose d’un panneau QLED de 55 pouces et d’une résolution 4K. Il est capable d’afficher jusqu’à 97 % du volume des couleurs grâce aux technologies d’amélioration d’image HDR10+, HLG et Dolby Vision. Il a un double haut-parleur de 15 W chacun, Android TV dans sa version 10.0, 2 Go de RAM pour déplacer tout le contenu en douceur et avec jusqu’à 32 Go de stockage interne, vous aurez tout ce que vous voulez installer. Son corps est entouré de métal, notant que nous sommes face à une smart TV premium. Sa consommation énergétique atteint jusqu’à 180 W.

Dimensions (en mm) Modèle 55″ : 1230,4 (L) x 767 (H) x 262 (l) et 14,6 kg

Ma télé 4A 32″

Sans aucun doute l’un des téléviseurs intelligents Xiaomi qui a accumulé le plus d’achats depuis sa sortie sur le marché. Et c’est qu’il a subi des dizaines de ventes dans divers magasins en ligne qui l’ont mis en route vers des milliers de foyers. C’est la plus petite de toutes les familles, donc elle coûte moins cher. Cependant, il a tout pour le considérer comme un téléviseur intelligent. Il dispose d’un panneau de 32 pouces avec une résolution de 720p, de 2 haut-parleurs de 5W RMS chacun et d’une connectivité à la hauteur des meilleurs, avec USB, HDMI, WiFi 5 ou Bluetooth, entre autres. Il dispose de 1,5 Go de RAM et de 8 Go de mémoire interne pour les applications de toutes sortes et utilisations. Sa consommation électrique monte à 45 W rien de plus.

Dimensions (en mm) Modèle 32″ : 733 (L) x 479 (H) x 180 (l) et 3,95 kg

Ma télé Q1 75″

Et nous arrivons à ce monstrueux téléviseur de 75 pouces et à la technologie QLED. C’est l’un des plus beaux de Xiaomi, avec Android TV 10.0 à l’intérieur, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des cadres presque inexistants sur 3 côtés. Sa luminosité atteint jusqu’à 1 000 nits et la gamme de couleurs atteint 100 % du volume de couleur représenté. Il est compatible avec les technologies d’image HDR10+, HLG et Dolby Vision. Il dispose de 2 haut-parleurs de 15 W RMS chacun avec 2 tweeters et 4 woofers avec prise en charge de Dolby Audio et DTS-HD. Il contient 32 Go de stockage et 2 Go de RAM, pour installer tout ce que vous voulez et avoir plusieurs applications ouvertes en même temps sans subir d’accrocs. Sa consommation énergétique s’élève à 360 W.

Dimensions (en mm) Modèle 75″ : 1673,5 (L) x 1029,9 (H) x 368,9 (L) et 33,3 kg

Quelles sont les applications des téléviseurs intelligents Xiaomi ?

En transportant les versions 9 et 10 d’Android TV (pour le moment) préinstallées comme système d’exploitation, vous pouvez installer n’importe quelle application que vous souhaitez utiliser, à partir de plateformes de streaming de films et de séries telles que Prime Video, Netflix, Disney+, HBO Max ou des lecteurs multimédias de musique comme Spotify, Amazon Music ou Apple Music, entre autres. De même, nous pouvons télécharger certains fichiers d’installation au format .apk auprès de développeurs indépendants pour installer des applications qui ne sont pas disponibles dans le Google Play Store.

Tout dépend de chaque utilisateur. Par exemple, j’ai toutes ces plateformes vidéo installées, en plus du lecteur vidéo MX Player Pro, du lecteur radio TuneIn Radio, de YouTube lui-même ou de YouTube Kids pour la visite de ma nièce. Vous avez des centaines d’applications à télécharger et à essayer, ainsi que des jeux pour profiter du 4K de certains modèles et de la fluidité d’autres. Connectez une manette compatible Android à votre téléviseur et découvrez un nouveau monde de possibilités.

