Comment le « Dark Web » se propage-t-il sur les réseaux sociaux ?

Au vu des attaques informatiques qui ont eu lieu au Portugal, les mots « Dark Web » ont gagné en importance. Il est vrai que ce « concept » du Dark Web n’est pas toujours bien expliqué, mais il est important que les gens sachent ce que c’est et les dangers possibles.

Mais comment le Dark Web se propage-t-il via les réseaux sociaux ?

Ces dernières années, des services comme Telegram et TikTok ont ​​​​commencé à être adoptés pour mener des activités illégales qui, dans un passé récent, étaient fermement établies dans les coins les plus sombres d’Internet. C’est la principale conclusion d’une enquête menée par ESET, qui a détecté la vente illégale de médicaments, de fausse monnaie et même de certificats numériques COVID-19 sur des plateformes telles que Telegram et TikTok.

La fermeture constante des marchés illégaux sur le dark web et la difficulté d’attirer des clients dans les recoins les plus sombres d’Internet ont motivé l’expansion des entreprises illégales vers les réseaux sociaux « grand public », avec un accent particulier sur le service de communication instantanée Telegram.

Cette plateforme gratuite a gagné en popularité grâce à sa politique d’utilisation centrée sur la confidentialité. Et c’est précisément sa nature privée qui a attiré l’attention des cybercriminels, qui vendent actuellement toutes sortes de produits et services illégaux via cette application légitime.

ESET a découvert que les groupes sur Telegram où des activités illégales sont menées – dont certains comptent des centaines de milliers de membres – peuvent être localisés en quelques instants et en quelques clics, ouvrant le nouveau marché noir à un public auparavant inaccessible. Toujours sur TikTok, une plateforme non cryptée, des comptes ont déjà été détectés qui tentent sans crainte de vendre de la drogue à leurs utilisateurs, révélant un autre canal de communication légitime actuellement utilisé par les trafiquants et pour les entreprises frauduleuses.

Dark Web : La difficulté d’attraper les cybercriminels sur le « web ouvert »

Avec les réseaux privés virtuels (VPN) et d’autres outils pour échapper à la capture, il est presque impossible de localiser qui utilise Telegram pour des affaires illicites. Même lorsque des appareils sont saisis (comme c’est parfois le cas dans les grandes opérations), il est peu probable que des preuves suffisantes soient trouvées sur les appareils en raison des caractéristiques des « messages qui disparaissent » et d’autres techniques populaires.

Les autorités compétentes sont de plus en plus préparées à lutter contre la cybercriminalité, mais il s’agit en tout état de cause d’une persécution à caractère sensible. Bien que la politique de modération plus permissive de Telegram puisse être critiquée, la communication cryptée et la confidentialité des utilisateurs sont une valeur ajoutée pour la cybersécurité générale. Pour répondre à la prolifération des marchés illégaux sur le service, Telegram a filtré certains mots-clés qui ne sont plus consultables par les utilisateurs, mais les cybercriminels ont cherché à contourner cette mesure en créant et diffusant de nouveaux mots afin que les produits et services restent consultables.

Telegram et d’autres réseaux sociaux continueront probablement à être utilisés de manière plus douteuse, contribuant au marché noir. Les canaux qui permettent la confidentialité seront toujours favorisés par ceux qui veulent rester cachés, et il est vital que tous les utilisateurs restent conscients du problème.