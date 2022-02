Voici comment installer ChromeOS sur votre PC Windows : gratuit, plus léger et 100% Google

Avec ChromeOS Flex, vous pouvez avoir le système d’exploitation de Google sur votre PC pour une meilleure expérience, même sur des PC plus anciens.

Google a un plan pour donner une nouvelle vie à votre ancien ordinateur Windows ou Mac : installez ChromeOS. Pour ce faire, la société a créé Chrome OS Flex, un nouveau service qui permet d’apporter gratuitement le système d’exploitation basé sur le cloud de Google sur les ordinateurs Mac et Windows.

Selon Google, les ordinateurs équipés de ChromeOS offrent de bonnes performances pendant des années, sont faciles à gérer et offrent une protection proactive des données des utilisateurs. Avec ChromeOS Flex, Google entend apporter les avantages de son système d’exploitation à un public encore plus large, quel que soit le type de machines qu’ils utilisent au quotidien.

Pour l’instant, l’initiative est en phase d’accès anticipé, et il est nécessaire de remplir un formulaire pour s’inscrire au programme qui permet d’accéder à ChromeOS Flex.

S’il est choisi, le logiciel vous permet de créer une clé USB avec les fichiers d’installation nécessaires pour installer le système d’exploitation sur un PC ou un Mac afin de remplacer le système d’exploitation par défaut.

Selon Google, ChromeOS Flex est une initiative destinée à ceux qui recherchent un système d’exploitation plus facile à gérer, en particulier dans les environnements éducatifs et professionnels. Parmi ses avantages, au-delà de ceux mentionnés ci-dessus, des détails tels que l’intégration avec Android, la synchronisation cloud des paramètres et des signets, l’accès à Google Assistant et plus encore peuvent être mis en évidence.

Avant l’installation, il est conseillé de vous assurer que votre ordinateur dispose de la configuration matérielle minimale requise pour exécuter ChromeOS. Ils sont les suivants:

Architecture Intel ou AMD x86-64 bits

4 Go de RAM

16 Go de stockage interne

Possibilité de démarrer à partir d’USB

Accès administrateur au BIOS

Processeur et graphismes : les composants fabriqués avant 2010 peuvent offrir une mauvaise expérience

Si vous souhaitez procéder à l’installation de Chrome OS Flex, la société propose un guide détaillé avec les étapes à suivre pour le faire.

