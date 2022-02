Google a un plan pour améliorer la confidentialité des utilisateurs d’Android : voici comment fonctionne Privacy Sandbox

Avec Privacy Sandbox, Google souhaite améliorer la confidentialité des utilisateurs d’Android grâce à des mesures axées sur la modification de la façon dont les applications utilisent leurs données.

Google a annoncé aujourd’hui une nouvelle initiative axée sur l’amélioration de la confidentialité des utilisateurs d’appareils Android, consistant à intégrer le système Privacy Sandbox à son système d’exploitation mobile.

Ce système comprend une série de mesures visant à modifier la manière dont les applications peuvent traiter les données des utilisateurs, dans le but d’obtenir un comportement plus respectueux de la part des applications et des annonceurs.

Qu’est-ce que Privacy Sandbox sur Android ?

Google a confirmé que l’initiative durera plusieurs années, et il est prévu d’apporter Privacy Sandbox à Android pour introduire de nouvelles solutions publicitaires qui limiteront l’accès aux données des utilisateurs et fonctionneront sans identifiants entre les applications.

En outre, des travaux sont en cours pour trouver des moyens d’éviter des techniques telles que la collecte secrète de données.

Une partie des mesures de cette initiative sont héritées des avancées réalisées sur le web par Google ces dernières années. Ainsi, comme le suggère Google, le bac à sable de confidentialité sur Android et le Web partagent la même vision commune d’améliorer la confidentialité des utilisateurs tout en prenant en charge les principales fonctionnalités commerciales des entreprises.

Comme mesures concrètes, l’inclusion d’une nouvelle API qui limite la quantité de données utilisateur qu’une application peut partager avec des tiers, tout en évitant l’utilisation d’identifiants, a été évoquée.

Google travaille également avec certains des plus grands développeurs d’applications du secteur, tels qu’Activision Blizzard, DoorDash, Rovio et Snap, pour obtenir des commentaires sur les mesures qui devraient être introduites dans Android. En outre, Google s’engage à garantir que toutes les parties sont traitées sur un pied d’égalité et que les produits et services publicitaires de Google ne sont pas traités de manière préférentielle.

Guide de sécurité Android : sécurisez au maximum votre mobile

Étant donné que Privacy Sandbox arrivera sur Android en tant que module, à partir de Project Mainline, les appareils n’auront pas besoin de recevoir une nouvelle version d’Android pour bénéficier des mesures. La sortie de la version initiale est prévue pour fin 2022.

Sujets associés : Android, Google