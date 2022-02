Astuce : Comment enregistrer facilement des factures à l’aide du QR code ?

Depuis le 1er janvier, toutes les factures émises par les commerçants et prestataires doivent comporter un QR code. Cet élément a pour but d’aider les contribuables à communiquer eux-mêmes le contenu de leurs factures à l’administration fiscale.

Les entreprises qui émettent des factures sans inclure le code QR respectif s’exposent à des amendes comprises entre 1 500 et 18 750 euros. Aujourd’hui, nous vous apprenons à enregistrer des factures à l’aide du code QR.

Cette mesure des factures ayant un code QR a été créée en 2019, ainsi que le code de document unique (le soi-disant ATCUD) et la communication de la série de facturation à la finance. Ces deux dernières mesures sont repoussées à 2023. Rappelons qu’en 2021 des incitations fiscales ont été créées pour les entreprises.

Comment utiliser votre smartphone pour enregistrer des factures à l’aide de QR code ?

Un QR Code (Quick Response) est un code barre à deux dimensions qui, après avoir été décodé, affiche un texte, une adresse URL, un numéro de téléphone, une adresse email, un contact, un SMS ou une localisation géographique. Dans ce cas, avec le QR code d’une facture, il est possible de déposer facilement les informations d’une facture sur la plateforme fiscale.

Pour enregistrer une facture à l’aide du code QR, ouvrez simplement l’application e-factures (l’application qui peut également être utilisée pour valider les factures) et utilisez l’option Enregistrer.





Après avoir lu le code QR, les données sont transmises à l’application, il suffit d’appuyer sur le bouton d’enregistrement pour procéder à la soumission.

Comme il est normal chaque année, à cette période, nous vous avons également alerté pour commencer à valider vos factures. La date limite pour valider se termine le 25 février et, comme toujours, seuls ceux qui ont été validés seront pris en compte. Le contribuable peut valider via le portail ou, plus facilement, via l’application e-invoice.

« Pourquoi demander une facture ? ». C’est la question que se pose Finance à l’ouverture du site. « Lorsque cela est requis, il est garanti que les impôts que nous payons sont remis à l’État. C’est un devoir de citoyen qui accroît la justice, contribuant à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Ce n’est pas juste de payer plus d’impôts parce qu’il y a des contribuables (citoyens ou entreprises) qui ne respectent pas leurs obligations fiscales », répond-il.

A lire aussi…