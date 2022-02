Comment enregistrer votre restaurant ou bar dans Just Eat

La plateforme de livraison de repas peut vous aider à augmenter votre chiffre d’affaires.

La célèbre plateforme Just Eat nous donne la possibilité de profiter d’une grande variété de restaurants dans sa zone d’influence. Rare est la localité qui ne compte pas d’établissements associés à cette chaîne. Et pas que de la restauration rapide ! Dans cet article, nous allons vous expliquer comment enregistrer votre bar ou restaurant auprès de Just Eat et augmenter vos ventes. Ce n’est pas un processus compliqué, et l’effort peut en valoir la peine si vous souhaitez développer votre entreprise, une possibilité de plus qui peut vous aider à faire face à cette situation compliquée.

Qu’est-ce que JustEat ?

Il s’agit d’une plate-forme qui apparaît à la fois au format Web et applicatif et qui a été fondée au Danemark en 2001, bien qu’elle se trouve actuellement au Royaume-Uni. Il compte 94 200 restaurants associés dans toute l’Europe et atteint le chiffre vertigineux de 24 millions de clients actifs. Just Eat propose ses services, outre l’Espagne, au Danemark, au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, en France, en Suisse, en Norvège, en Italie, au Brésil, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Selon les dernières données fournies par l’entreprise, datant de 2017, son chiffre d’affaires cette année-là était de 612 millions d’euros dans le monde.

Ce n’est qu’en 2010 qu’il arrive en Espagne, Madrid étant le lieu où se trouve son siège. Dans notre pays, elle emploie plus de 100 personnes, compte 9 000 restaurants associés et un public de 2 millions de clients. Actuellement, il existe 60 types d’aliments différents sur la version espagnole de la plateforme. Son fonctionnement pour les clients est très simple, il suffit de s’inscrire dans l’application, d’entrer une adresse et de voir quels sont les restaurants qui proposent la livraison à domicile dans la zone où vous vous trouvez.

La meilleure chose à propos de Just Eat est que vous pouvez l’utiliser en voyage, il vous suffit de changer votre adresse de livraison et l’application vous montre automatiquement les meilleures options pour vous. Les commandes s’effectuent depuis l’application ou depuis le navigateur internet, ainsi que le paiement, pouvant utiliser une carte bancaire ou la plateforme de paiement PayPal.

Une fois la commande passée, il ne vous reste plus qu’à attendre que le restaurant confirme sa réception, ce qui ne prend que quelques minutes. A partir de ce moment, vous aurez un délai de livraison estimé, à partir duquel vous pourrez profiter de votre commande. Pour compléter l’ensemble du processus, vous pouvez faire l’évaluation du restaurant et de la nourriture une fois que vous avez terminé.

De la part de la plateforme, des codes de réduction sont proposés de manière récurrente, afin que vous puissiez profiter de vos plats préférés à un prix beaucoup plus abordable. Just Eat n’est rien d’autre que la réponse à de nouvelles façons d’appréhender la vie, et manger en fait partie. Actuellement, Just Eat est une autre des applications de livraison de nourriture que l’on peut trouver.

Avantages d’utiliser Just Eat dans votre bar ou restaurant

En ces temps complexes que nous avons dû vivre, avec une situation de pandémie qui a puni un grand nombre d’hôteliers, s’inscrire sur la plateforme peut être une solution qui vous aide à survivre. Vous avez sûrement la possibilité d’offrir un service de livraison de nourriture, car nous disposons actuellement de systèmes d’emballage sûrs qui garantissent une livraison dans des conditions parfaites. Si peut-être vous n’y avez pas pensé, c’est peut-être le bon moment.

Si vous avez un bar ou un restaurant qui ne propose que de la nourriture dans l’établissement, vous pouvez élargir votre champ d’action et servir les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas se déplacer. Pensez à ceux qui travaillent dans un bureau et ne peuvent pas le quitter pour manger, qui séjournent dans un hôtel et n’ont pas envie de quitter la chambre ou même une personne dépendante. Il n’est pas nécessaire d’associer la nourriture à la maison exclusivement comme quelque chose associée aux loisirs ou lorsque nous n’avons pas envie de cuisiner.

En toute logique, vous devrez prendre en compte que proposer un service de livraison à domicile nécessitera que vous ayez une personne en charge de ces livraisons. Les clients apprécient très positivement que leurs commandes arrivent à l’heure convenue et en bon état. Par conséquent, l’investissement dans ce type d’employé est absolument nécessaire, mais les factures peuvent sortir si votre service est réussi. Du côté de la plateforme, on estime que votre facturation peut augmenter entre 15 et 20%, et que l’investissement réalisé est récupéré en moins de 10 commandes. Si vous offrez ce service, ils peuvent probablement équilibrer vos comptes et ouvrir un nouveau canal de facturation pour votre bar ou restaurant. Au fait, connaissez-vous l’application Nomo de gestion et de facturation ?

Comment enregistrer votre restaurant ou bar dans Just Eat

L’enregistrement de votre bar ou restaurant sur cette plateforme n’est pas un processus complexe. Il existe une page web permettant de rejoindre la communauté des restaurants Just Eat et dans laquelle vous devrez entrer quelques informations, avec le nom de votre établissement, un numéro de téléphone portable, le code postal de votre établissement et un e-mail. Une fois le formulaire envoyé, la plateforme vous contactera pour vous proposer la meilleure solution. Il se peut que si votre restaurant ou bar est situé dans une petite ville, il ne puisse pas profiter des avantages de Just Eat, mais pour lever tout doute, il est toujours préférable de le consulter.

Une fois que la plateforme vous a contacté et que la faisabilité est avérée, vous recevrez la machine de commande dans vos locaux, ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour commencer à travailler. Une fois le processus d’enregistrement terminé et une fois votre établissement correctement enregistré, il ne vous reste plus qu’à attendre que les clients commencent à passer leurs commandes.

Vous disposez déjà de tous les éléments nécessaires pour inscrire votre bar ou restaurant sur la plateforme Just Eat. C’est une façon de plus d’ouvrir votre rayon d’action et donc d’augmenter votre facturation. Pensez que c’est un phénomène qui ne cesse d’augmenter, demander de la nourriture à domicile est une possibilité de plus qui ne cesse de faire des adeptes.

