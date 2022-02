Apple Music Replay 2022 maintenant disponible. Découvrez comment profiter de cette liste

Apple présente Apple Music Replay qui n’est ni plus ni moins que le concurrent de Spotify Wrapped. Il s’agit essentiellement d’un résumé qui permet aux utilisateurs d’Apple Music de récapituler leurs chansons, albums et artistes les plus écoutés cette année, ce qui n’est pas avant longtemps !

Lorsque l’offre est élevée, nous perdons parfois de vue ce que nous aimons le plus, mais inconsciemment nous créons des tendances. Et c’est sur ces tendances que l’algorithme travaille. Voici comment obtenir votre Apple Music Replay 2022.

Vos goûts musicaux mixés par Apple

Nous utilisons de plus en plus des plateformes qui collectent nos habitudes, nos goûts et nos préférences. Avec cela, dans une certaine période, qui coïncide généralement après un retour à l’étoile, les services présentent un bilan de ce qu’était notre année ou comment elle se passe, comme c’est le cas de cet Apple Music Replay 2022.

Pour l’instant, comme on peut le voir sur les images, l’outil Apple Music consistait à analyser les 31 heures de musique (c’est peu, c’est un fait) que j’ai consommées en ces 46 jours de 2022 et ça fait un mix très intéressant.

Mais où peut-on trouver ce TOP ?

Tout d’abord, pour nous c’est une limitation, Apple Music Replay n’est pas accessible depuis l’application Apple Music. Cependant, la société Cupertino fournit une adresse https://music.apple.com/replay où, après connexion, votre TOP sera représenté.

Par conséquent, ce service montrera aux utilisateurs le temps total passé à écouter de la musique, ainsi qu’une liste de lecture avec les 100 meilleures chansons de l’année, leurs meilleurs artistes et leurs meilleurs albums. De plus, l’utilisateur peut également ajouter sa liste de lecture Replay 2022 à sa bibliothèque Apple Music ainsi que les listes de lecture des années précédentes.

Voici une astuce pour une liste où les goûts de vos collaborateurs sont très explicites.