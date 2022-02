Le Google Pixel va pouvoir diffuser des applications sur votre PC Windows ou Mac : voici comment cela va fonctionner

La nouvelle fonction du Google Pixel va permettre de diffuser des applications ou de recevoir des notifications sur un PC, que ce soit Windows, Mac ou ChromeOS.

« Better Together », « Better together », est la devise que Google utilise depuis des années pour promouvoir Android en tant que plate-forme ouverte capable de donner aux utilisateurs la possibilité de construire leur propre écosystème d’appareils, quels que soient leur marque ou leur prix. Petit à petit, de nouvelles fonctions ont été mises en place dans le but d’améliorer l’interconnexion entre les appareils, et tout semble indiquer que les plans de Google vont encore plus loin.

Les gens de 9to5Google ont eu un accès anticipé à l’une de ces nouvelles fonctionnalités en développement, et c’est peut-être l’une des plus excitantes que nous ayons vues sur le système d’exploitation de Google jusqu’à présent. Et c’est que, grâce à lui, Google permettra aux possesseurs d’appareils Pixel de diffuser des applications et de recevoir des notifications sur les ordinateurs Chromebook, Windows ou MacOS.

Voici comment fonctionnera l’intégration d’Android sur les PC Google Pixel

En examinant le code de certaines applications présentes dans le premier Developer Preview d’Android 11, il a été possible d’obtenir un aperçu de cette nouvelle fonctionnalité.

Comme on dit, l’outil est exécuté via le navigateur, sous la forme d’une application Web qui permet une interaction avec les applications installées sur le mobile depuis l’ordinateur lui-même. Dans la vidéo en dessous de ces lignes, vous pouvez voir son fonctionnement plus en détail :

Pour fonctionner, l’appareil Pixel génère un écran virtuel secondaire sur lequel les applications s’exécutent, et celui-ci est projeté dans la fenêtre du navigateur sur le PC. Cet écran s’adapte à la résolution native, et quelques contrôles supplémentaires sont ajoutés qui vous permettent de changer l’orientation, de modifier la taille de l’écran ou de revenir en arrière.

D’autres détails intéressants sont l’inclusion d’un bouton de menu qui permet d’accéder à toutes les applications installées sur le mobile et de les exécuter directement sur le PC, ou d’accéder à un panneau avec les notifications reçues situées sur le côté droit.

D’après ce que l’on sait, cette intégration fonctionnera aussi bien sur Windows que sur Mac.De plus, Google prépare une version améliorée du streaming d’applications sur les Chromebooks, afin que l’application soit intégrée directement dans le système d’exploitation.

Ils parviennent à installer Windows 11 sur un Google Pixel grâce à Android 13

Actuellement, on ne sait pas quand cette fonctionnalité atteindra le public, mais puisque les applications et les services ont été trouvés dans le premier Developer Preview d’Android 13, il n’est pas exclu que cela puisse être l’une des grandes nouveautés d’Android 13. ainsi, il est fort probable que nous devrons attendre l’arrivée de la première version bêta pour pouvoir en savoir plus sur celle-ci.

