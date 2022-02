Autre que FantaSanremo, sur TikTok le FantaProf se dépeuple : voici comment jouer

Fantasy football, FantaSanremo, FantaProf : tout se transforme désormais en « fanta ». L’idée d’un championnat avec les professeurs de la classe comme protagonistes vient de Chiara, Salvatore et Martina.

Une équipe avec les professeurs de la classe. Bonus et malus comme dans Fantasy Soccer et Fantasy Sanremo. Ce sont les règles de FantaProf, le nouveau championnat (fanta) qui est devenu viral parmi les étudiants italiens, notamment sur TikTok. L’idée vient de Chiara (chiaracarda_), Martina et Salvatore, trois camarades de classe. Ensemble, ils ont pensé à tout : règles, scores, bonus et malus. Ensuite, ils ont tout diffusé sur la célèbre plateforme chinoise, obtenant d’excellents retours. « Un jeu similaire à la fois à Fantasy Sanremo et à Fantasy Football, sauf qu’à la place des chanteurs ou des footballeurs, nous avons des professeurs » expliquent les trois garçons dans une vidéo sur TikTok, dépassant le quota d’un million de vues en peu de temps.

Les règles de FantaProf sont assez simples : il suffit de créer une équipe avec la liste restreinte des professeurs disponibles, puis d’ajouter ou de soustraire des points en fonction des actions qu’ils effectuent en classe, comme écrire au tableau, se tromper dans le nom de l’élève. , arriver en retard et ainsi de suite. Les possibilités sont vraiment nombreuses. Voici quelques exemples de bonus et malus présents dans le FantaProf conçu par Chiara, Martina et Salvatore.

10 bonus de FantaProf

Absence (changement d’heure, décalage) + 20

Détendez-vous (pas d’explication, révision) + 15

Gros mot (sans guillemet) + 30

Argot des jeunes +15

Il écrit +5 au tableau

Correction immédiate + 15

Saut périlleux sur le bureau + 200

Se sent mal en classe +200

Faire un compliment + 10

Il nous emmène en voyage +50

10 pénalité de FantaProf

Mauvais nom / prénom – 10

Il est tard – 10

Contrôles / tâches à court préavis – 15

Battement de boomer – 15

Mettre une note – 30

Oublier les chèques – 20

Robes à pois – 5

Positif au Covid – 30

Manquant mais il y a un suppléant – 10

Insulte / moquerie – 10

Ci-dessus ne sont que quelques exemples car le FantaProf peut être structuré en fonction de la dynamique qui existe dans votre classe. Peut-être que le vrai succès de FantaProf réside précisément dans la simplicité et dans les grandes possibilités de personnalisation. Ou peut-être, plus simplement, le FantaSanremo a-t-il ouvert la voie à un véritable phénomène qui rend tout « fanta ».