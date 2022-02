Comment voir les coordonnées d’un lieu dans Google Maps

Voulez-vous voir les coordonnées exactes sur Google Maps ? Découvrez comment cela se passe sur PC et Android.

Lorsque vous cherchez une adresse ou que vous vous localisez dans la ville, il est fort probable que vous voyiez Google Maps comme votre principale alternative. Bien qu’il s’agisse de l’un des systèmes de localisation les plus populaires et les plus fiables au monde, dans de nombreux cas, la localisation peut ne pas être tout à fait précise. Alors que faire dans ces cas ?

La meilleure solution à cela est de vous guider par les coordonnées, des données qui sont très précises et minimisent le risque d’erreurs pour trouver la position exacte. Dans ce cas, nous vous expliquerons étape par étape comment voir ces informations n’importe où dans Google Maps et les utiliser sans problème.

Comment connaître vos coordonnées exactes avec Google Maps

Voir les coordonnées sur Google Maps depuis le mobile

Le premier cas est de savoir comment voir les coordonnées sur Google Maps depuis votre appareil mobile. C’est l’un des scénarios les plus courants qui peuvent se produire. Le processus est assez simple, il suffit de suivre ces étapes pour le faire.

Sur votre mobile Android ou iOS, accédez à l’application Google Maps.

Ensuite, faites un appui long sur une zone qui n’est pas étiquetée. Un marqueur rouge apparaîtra alors. Si vous remarquez dans la barre de recherche située en haut de votre écran, une série de chiffres apparaîtra correspondant aux coordonnées de l’emplacement que vous avez sélectionné. Une autre façon de savoir est qu’après avoir marqué l’emplacement, vous pouvez faire glisser le menu qui s’affiche en bas de votre écran et les mêmes chiffres apparaîtront.

Dans les deux cas, copiez-les simplement et partagez-les là où vous en avez besoin.

Voir les coordonnées sur Google Maps depuis l’ordinateur

Dans le cas des ordinateurs, la procédure est assez similaire et là où elle se trouve, elle est tout aussi simple. Nous vous expliquons étape par étape comment procéder.

Depuis votre ordinateur (Windows, Linux ou Mac), accédez au site Web de Google Maps.

Maintenant, cliquez sur un emplacement que vous voulez sur la carte et vous verrez qu’une épingle est marquée. Ensuite, faites un clic droit sur ce marqueur et une fenêtre contextuelle apparaîtra avec les données correspondant à la longitude et à la latitude, c’est-à-dire les coordonnées. De la même manière, d’autres options apparaîtront que vous pourrez choisir selon vos besoins.

Pour les partager, il vous suffit de cliquer sur ces valeurs et elles seront instantanément copiées dans le presse-papiers. À partir de là, collez-les simplement là où vous en avez besoin et vous êtes prêt à partir.

Comment trouver une adresse en utilisant les coordonnées sur Google Maps

Bon, maintenant vous savez comment obtenir les coordonnées sur Google Maps de n’importe quel endroit, mais comment pouvez-vous les utiliser pour trouver un emplacement ? C’est très simple, on vous dit tous les détails.

Ce processus s’applique aux appareils mobiles ainsi qu’aux ordinateurs, vous n’aurez donc pas à vous inquiéter en le faisant. Cela dit, vous devez considérer que Google Maps accepte certains formats spécifiques pour trouver une adresse à travers des coordonnées et ce sont les suivants :

Degrés décimaux (DD) : 41,40422, 2,45603

Degrés, minutes et secondes (DMS) : 41°32’12.2″ N 2°10’85.5″ E

Degrés et minutes décimales (DMM) : 41 65.2789, 2 22.4444

N’oubliez pas non plus que pour que la longitude et la latitude fonctionnent dans Google Maps, elles doivent avoir le format suivant : 41 . 40548, 5. 12503. Si vous ne le faites pas, ce sera une erreur.

Pour éviter tout désagrément, assurez-vous que le premier chiffre de la latitude est compris entre -90 et 90 et que le premier chiffre de la longitude est compris entre -180 et 180. Si les données suivent ces paramètres, tout sera parfait.

Maintenant que vous savez comment afficher et utiliser les coordonnées sur Google Maps, vous n’aurez aucun problème à partager votre position ou à trouver votre prochaine destination.

Comment effectuer une recherche par coordonnées de longitude et de latitude sur Google Maps

Si cet article vous a plu, n'hésitez pas à découvrir comment personnaliser entièrement vos cartes Google Maps, ou mieux encore, découvrir comment effectuer une recherche par coordonnées de longitude et de latitude dans Google Maps.

