Comment installer Android 13 sur un mobile compatible

YEHUA Dongle D'affichage WiFi sans Fil 1080P HDMI Support Miracast Airplay DLNA pour iOS/Android/Smartphone pour PC/TV/Moniteur/Projecteur

【Très important】 ① Le dongle HDMI doit être alimenté par une alimentation externe (au moins 5V / 2a). ② En raison de "HDCP" Protection Les copyright, les téléphones mobiles Android et iOS ne sont pas compatibles avec Netflix, Vidéo Amazon, HBO Go, Hulu, HoDa, etc. ③ Vérifiez si votre appareil intelligent Android prend en charge Miracast (sinon, il ne supporte pas Miracast). 【Support pour trois modes]】 YEHUA Dongle sans fil est compatible avec Miracast, DLNA, AirPlay. Cet appareil de télévision prend en charge la mise en miroir d'écran et la diffusion vidéo: photos, vidéos, musique, fichiers de bureau, navigateur Web, appareil photo en direct à partir de périphériques mobiles, synchronisez le PPT et la vidéoconférence. 【Large compatibilité】YEHUA dongle sans fil transmettez la vidéo, les jeux, l'audio, les images, les applications et les fichiers dans des appareils mobiles (smartphone / tablette / PC / MacBook) aux grandes écrans avec interfaces HDMI (tels que les téléviseurs HD, les projecteurs, etc.). Ce sera un excellent émetteur-récepteur vidéo multi-plateforme. 【1080p Sortie】 Aucune application supplémentaire, vous pouvez profiter librement du support de streaming de résolution 1080P sur le grand écran. Connectez les trois interfaces de l'adaptateur, trouvez la fonction Miracast du téléphone, puis une vidéo HD de haute qualité et son audio vous viendra. Notez les différences dans l'utilisation de différentes opérations d'équipement. 【Facile à transporter】 L'adaptateur d'affichage WiFi sans fil est ultra-léger, léger, compact, économie d'espace dans la performance et le volume, facile à transporter et peut être utilisé pour les voyages, la réunion, le voyage d'affaires, la réunion de famille, la fête occasionnelle, le film , Aussi un cadeau parfait pour les amis et la famille, etc.