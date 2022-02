Comment choisir le support idéal pour transporter le mobile dans la voiture ou la moto

Que doit avoir un support de téléphone portable pour la voiture ?

Les supports de téléphone portable qui nous permettent d’avoir toujours notre appareil en vue dans la voiture ont acquis un essor très important. Cependant, la Direction Générale de la Circulation est franche sur l’aspect de la sécurité, et ce n’est pas pour moins. Les accidents de la circulation causés par la distraction au volant ont considérablement augmenté depuis l’introduction des téléphones portables dans nos vies. Pour qu’un support réponde aux exigences, il doit être homologué et, de plus, ne pas être manipulé pendant la conduite. Ces accessoires sont devenus indispensables pour de nombreux indépendants et commerciaux, car ils sont constamment sur la route et ont besoin d’avoir leur téléphone toujours à portée de main. Dans cet article, nous allons détailler toutes les clés pour bien choisir notre support mobile.

3 mobiles pour « appeler et c’est tout » avec beaucoup de batterie pour remplacer la ligne fixe de votre entreprise

Ce que dit la réglementation

En Espagne, la loi sur la circulation, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité routière est en vigueur et a été mise à jour en 2021, en particulier avec la loi 18/2021 du 20 décembre. Les habitudes des conducteurs ont changé depuis que les téléphones portables sont entrés dans nos vies, et en utilisant un navigateur intégré est à peu près la norme pour les voitures neuves. Mais les supports de téléphone portable sont très fréquemment utilisés, notamment dans le cas des chauffeurs professionnels, comme les chauffeurs de taxi ou les chauffeurs de VTC, en complément des commerciaux. La réglementation exige seulement que lorsqu’un support de ce type est utilisé, il n’entrave pas la vision du conducteur ni aucune partie du tableau de bord, ce sont des problèmes de sécurité évidents.

De plus, il interdit expressément son utilisation pendant la conduite. Autrement dit, si nous l’utilisons comme navigateur et que nous voulons modifier l’itinéraire à la volée, nous devons nous arrêter et le manipuler. Quelque chose qui peut être vérifié que très peu de gens respectent Bien sûr, pour éviter des situations de ce type, il sera nécessaire de saisir l’itinéraire sur l’appareil mobile avant de commencer la marche. Le règlement ne précise pas non plus l’endroit précis où le support doit être installé. En effet, les intérieurs des véhicules sont très différents selon la marque et le modèle. Vous aurez vu qu’il y en a qui s’accrochent sur la grille d’aération, d’autres ont une ventouse pour le pare-brise ou encore il y a des supports qui peuvent être accrochés sur le volant ou le rétroviseur intérieur. Le choix de l’un ou de l’autre dépend de ce critère, de notre confort et de la configuration du véhicule lui-même.

Mais rappelez-vous que vous ne devez pas le mettre juste devant vous. Une habitude très répandue et totalement dangereuse consiste à laisser le téléphone posé sur le tableau de bord. S’il n’y a pas de mouvements brusques en roulant, le mobile peut rester stable et debout, mais c’est totalement déconseillé. En cas d’impact, le téléphone sera projeté avec une force énorme, pouvant causer des blessures graves aux occupants du véhicule. Ne faites en aucun cas cela, un support coûte trop peu d’argent pour mettre en danger les autres.

On en profite aussi pour rappeler une question d’importance vitale et ce qui est une infraction grave en terme de circulation, mais malheureusement on le voit très souvent. Vous ne pouvez pas conduire avec vos écouteurs, même s’ils ont l’excuse de les utiliser en mains libres. Et n’essayez pas de les cacher avec vos cheveux ou quelque chose de similaire, vous vous mettez vous-même et le reste des occupants de l’IA en danger.

Types de supports et notre recommandation

supports de grille

Ils sont probablement les plus utilisés, car ils n’interfèrent pas du tout avec la vision, ils sont très stables et ne prennent pas de place. Ce sont ceux qui ont le moins d’impact esthétique, et on peut même les trouver avec la recharge sans fil, quelque chose de très utile si votre appareil dispose également de ce système et que vous souhaitez vous assurer que votre téléphone est toujours en parfait état. Leur prix varie en fonction du matériau avec lequel ils sont fabriqués et s’ils disposent ou non de ce système de charge, mais en de rares occasions, vous paierez plus de 30 € pour un.

supports de pare-brise

Ce sont peut-être les premiers supports qui ont commencé à être utilisés. N’oubliez pas que la seule exigence est qu’il n’entrave pas la vision directe lors de la conduite. Un facteur à prendre en compte est la qualité de la ventouse, car il existe certains modèles économiques dont la ventouse peut se détériorer avec le temps et ne pas profiter de la même efficacité. Il est très important que le bras soit entièrement articulé pour pouvoir mettre le téléphone entièrement à notre goût.

supports de tableau de bord

Ils sont très similaires aux précédents, mais ils ont la possibilité de se coller au tableau de bord soit au moyen d’une ventouse soit au moyen d’un support magnétique qui se fixera à l’endroit de votre choix. Ils sont également une bonne alternative, mais ils ne doivent être choisis que si nous avons un endroit approprié dans notre véhicule pour les placer.

supports de miroir

Ils n’ont pas un impact visuel très élevé, le seul inconvénient est que lorsque nous les regardons, nous évitons assez les yeux du trafic. Gardez cela à l’esprit lorsque vous en choisissez un.

supports de volant

Ce sont peut-être les modèles les plus économiques, ils ne sont pas une bonne proposition si nous conduisons avec le corps très près du volant, car nous devrons détourner le regard du trafic de manière très évidente. De plus, ils ne sont fonctionnels que lorsque le volant est tenu en position droite.

Pour le reste, un support est devenu un appareil indispensable pour la plupart des conducteurs. Cela ne fait pas de mal d’en avoir un, même si vous l’utilisez occasionnellement, car son prix bon marché n’implique aucun type d’inconvénient ET il peut être d’une grande aide lors de la conduite.

Les meilleures applications pour embaucher des freelances depuis le mobile

Si votre véhicule n’a pas de navigateur intégré ou si vous ne souhaitez pas vous procurer un appareil séparé, l’utilisation d’un support mobile et que vous pouvez utiliser une proposition gratuite telle que Waze est bien plus que recommandée. Il fonctionne étonnamment bien et est constamment mis à jour. Ce navigateur avec votre support de téléphone portable vous permet d’aller n’importe où sans problème. C’est l’une de ces applications essentielles, avec ces autres, qui ne devraient pas manquer sur votre appareil.

Sujets apparentés : Pro

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.