Samsung Galaxy S22 Ultra, comparatif : voici comment il concurrence les mobiles les plus premium du marché

Voici le comparatif tant attendu du Samsung Galaxy S22 Ultra, qui concurrence ainsi les meilleurs mobiles du marché : Google Pixel 6, iPhone 13 Pro Max et OnePlus 10 Pro.

Les rythmes chez Samsung semblent fonctionner différemment de ceux de leurs fans, ce n’est pas en vain que le géant de Suwon a pensé que c’était une bonne idée de tuer le Galaxy Note sans substitut dans son catalogue, emmenant le S-Pen au Galaxy S21 et le pliage Galaxy Z Fold3 mais sans intégration même à moitié décente qui justifierait la taille du virage stratégique.

Heureusement, le temps nous a donné raison, et heureusement aussi, Samsung a enfin repris ses esprits pour que l’on puisse déjà remercier l’atterrissage officiel d’une nouvelle itération du Galaxy Note, qui de toute façon cette fois ne sera pas un Galaxy Note mais ce nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra qui hérite de l’essence du Note mêlant polyvalence, productivité et multimédia dans un smartphone qui sera sans aucun doute dans le ‘top’ pour ce cap 2022.

Pour la famille Galaxy S, il s’agit en fait du plus grand saut générationnel depuis des années, du moins en ce qui concerne le modèle le plus haut de gamme, car bien que Samsung ait maintenu la stratégie de lancer 3 nouveaux modèles au sein de sa gamme phare, la vérité est que cet Ultra représente un tournant et un changement d’orientation important, modifiant complètement les lignes de conception et adoptant un S-Pen qui avait été orphelin dans le catalogue Galaxy.

Nous sommes confrontés à un mobile qui veut dominer le marché, ce n’est un secret pour personne compte tenu de ses références et des prémisses présentées, donc dans Netcost-security.fr nous ne pouvions pas manquer l’occasion de le placer à côté de sa concurrence la plus directe pour vérifier comment il répond, évaluer les possibilités dans l’une de ces comparaisons de spécifications et de composants que la plupart des gens aiment tant, nous avons inclus.

Vous ne voulez pas voir ce que nous offre le nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra par rapport aux meilleurs téléphones mobiles du marché ?

Nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra : si maintenant le meilleur Galaxy Note est un Galaxy S… et alors ?

Le Galaxy S22 Ultra est là, et c’est ainsi que la comparaison haut de gamme reste sur le papier

Nous vous laissons ici le tableau des spécifications et des caractéristiques techniques du nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra par rapport aux meilleurs téléphones mobiles du marché, les Google Pixel 6 Pro, iPhone 13 Pro Max et OnePlus 10 Pro, à défaut de plus direct Concurrence Android comme le Xiaomi 12 Ultra qui arrivera bientôt, ou nouveau haut de gamme qui peut provenir d’OPPO, vivo ou d’autres entreprises chinoises.

Vous avez ici le plafond de chaque plate-forme matérielle et les possibilités théoriques de chacun des quatre produits phares les plus importants aujourd’hui :

Samsung Galaxy S22 Ultra, comparatif Caractéristiques Samsung Galaxy S22 Ultra Google Pixel 6 Pro iPhone 13 Pro Max OnePlus 10 Pro Dimensions 163,3 × 77,9 × 8,9 (mm) | 229 grammes 163,9 × 75,9 × 8,9 (mm) | 210(g) 160,8 × 78,1 × 7,7 (mm) | 240 (g) 163 × 73,9 × 8,6 (mm) | 200,5 (g) Écran 6,8 pouces dynamique AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+ 6,71 pouces LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+ OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision 6,7 pouces LTPO2 AMOLED, 120 Hz, HDR10+ Résolution QHD+ (3080 x 1440 pixels), 500 ppp QHD+ (3120 x 1440 pixels), 512 ppi FHD+ (2778 x 1284 pixels), 458 ppi QHD+ (3126 x 1440 pixels), 525 ppi Processeur Samsung Exynos 2200 (4nm), Tenseur Google (5 nm) Apple A15 bionique (5 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Processeur graphique AMD Xclipse 920 BRAS Mali-G78 MP20 GPU Apple adréno 730 RAM 8/12 Go (LPDDR5) 12 Go (LPDDR5) 6 Go (LPDDR4x) 8/12 Go (LPDDR5) Stockage 128/256/512 Go/1 To (UFS 3.1) 128/256/512 Go (UFS 3.1) 128/256/512 Go/1 To (NVMe) 128/256 (UFS 3.1) Système opératif Android 12 avec OneUI 4.1 androïde 12 iOS 15 Android 12.1 avec ColorOS 12.1 Caméra arrière 108 MP (large) f/1.8 & 12 MP (ultra large) f/2.2 & 10 MP (téléobjectif) f/2.4 & 10 MP (périscope) f/4.9, PDAF + laser, OIS, zoom optique 10x, flash LED, Auto -HDR, vidéo super stable, zoom spatial 100x, vidéo [email protected] 50 MP (large) f/1.9 & 12 MP (ultra large) f/2.2 & 48 MP (téléobjectif) f/3.5, PDAF + laser, OIS, zoom optique 4x, double flash LED, Auto-HDR, Pixel Shift, vidéo [email protected]/60fps 12 MP (large) f/1.5 & 12 MP (ultra large) f/1.8 & 12 MP (téléobjectif) f/2.8 & ToF 3D LiDAR, PDAF, OIS, zoom optique 3x, double flash LED, Auto-HDR, Mode Cinématique, vidéo [email protected]/30/60fps 48 MP (large) f/1.8 & 50 MP (ultra large) f/2.2 & 8 MP (téléobjectif) f/2.4, Hasselblad Color Calibration, PDAF + laser, OIS, zoom optique 3.3x, double flash LED, Auto-HDR , vidéo [email protected] Caméra frontale 40 MP (large) f/2.2, PDAF, Auto-HDR, vidéo [email protected]/60fps 11,1 MP (ultra large) f/2.2, Auto-HDR, vidéo [email protected] 12 MP (large) f/2.2, capteur biométrique SL 3D, Auto-HDR, vidéo [email protected]/25/30/60fps 32 MP (large) f/2.2, Auto-HDR, vidéo [email protected] Batterie 5 000 mAh avec charge rapide de 45 W, charge rapide sans fil de 15 W et charge réversible 5 003 mAh avec charge rapide de 30 W, charge rapide sans fil de 23 W et charge réversible 4 352 mAh avec charge rapide de 27 W, charge rapide sans fil de 15 W 5 000 mAh avec charge rapide de 80 W, charge rapide sans fil de 50 W et charge réversible Autres Armor Aluminium, Gorilla Glass Victus+, certifié IP68, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, 5G, WiFi 6e, aGPS, NFC, UWB, USB Type C v3.2 OTG, audio stéréo réglé par AKG avec Dolby Atmos, stylet S-Pen intégré Gorilla Glass Victus, certification IP68, lecteur optique d’empreintes digitales, 5G, WiFi 6e, aGPS, NFC, UWB, USB Type C v3.1, audio stéréo Vitre céramique ultra-résistante, Certification IP68, Face ID, 5G, WiFi 6, aGPS, NFC, UWB, Connecteur Lightning, Audio stéréo Gorilla Glass Victus, Lecteur optique d’empreintes digitales, 5G, WiFi 6, aGPS, NFC, USB Type C v3.1 OTG, Audio stéréo Date de sortie Février 2022 Octobre 2021 Septembre 2021 janvier 2022

Pour moi, ce nouveau Galaxy S22 Ultra est le meilleur mobile que Samsung ait jamais fabriqué, réunissant enfin dans un même produit le design, la puissance et le multimédia du Galaxy S avec la productivité et les possibilités avancées d’un Galaxy Note.

Maintenant oui, le Galaxy S22 Ultra est le meilleur Samsung que vous puissiez acheter

Difficile de trouver des points de repère dans une industrie actuelle qui ne base plus tant ses comparaisons sur la puissance ou les chiffres du hardware, mais plutôt sur les services sur l’appareil, sur ses capacités logicielles et d’intelligence artificielle, et surtout sur un mobile la photographie qui ne cesse d’évoluer désormais autour d’un traitement d’image de plus en plus important.

Surtout, il est complexe de comparer les plates-formes, il ne faut donc évidemment pas prendre au pied de la lettre la comparaison des 8 ou 12 Go de RAM du Galaxy S22 Ultra et du reste du haut de gamme Android par rapport à l’iPhone 13 plus performant, qui ne monte que 6 Go de RAM, car les besoins d’iOS sont différents et ses performances ne font aucun doute.

Ce que nous devons revoir et souligner dans ce 2022 concernant le pari de Samsung, c’est que finalement le géant de Suwon n’a rien économisé avec ces Galaxy S22 Ultra qui veulent dominer le marché depuis le début du cours, avec tout le meilleur que le l’industrie a à offrir et pour la première fois avec tout le meilleur du catalogue de Samsung dans un smartphone qui combinera enfin la section multimédia et la construction haut de gamme du Galaxy S avec la productivité au plus haut niveau du Galaxy Note.

Je n’ai aucune preuve, mais je ne doute pas non plus que ce Galaxy S22 Ultra soit le meilleur smartphone (de nature traditionnelle) que Samsung ait fabriqué de toute son histoire, alors maintenant le marché devra parler pour lui accorder le miel du succès ou la dure réalité de l’échec… à un mobile avec lequel, honnêtement, je n’ai qu’un problème… Pourquoi diable auraient-ils retiré le slot microSD ?

