J’ai acheté une Apple Watch très bon marché. Comment savoir si c’est d’origine ?

Bonne question, car beaucoup de gens peuvent acheter « un cochon dans un poke » en pensant qu’ils font une bonne affaire. En tant que tel, nous allons vous laisser aujourd’hui un guide simple pour vérifier si la montre que vous avez achetée est en fait une smartwatch Apple ou une contrefaçon.

Ce guide de validation Apple smartwatch fonctionne pour toutes les versions d’Apple Watch. Avez-vous votre montre intelligente là-bas?

Chaque appareil Apple a un numéro de série. Ainsi, avec ce numéro, l’utilisateur pourra utiliser le site Web d’Apple pour vérifier l’authenticité. De plus, si votre Apple Watch est le modèle avec eSIM, Cellular, vous pourrez également voir le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity, ou « International Mobile Equipment Identity »).

Comment trouver le numéro de série

Le numéro de série de l’Apple Watch est visible à plusieurs endroits. On le voit dans le logiciel Watch qui existe sur l’iPhone, mais on le voit aussi sur la boîte de l’équipement et sur l’appareil lui-même gravé à l’intérieur du crochet du bracelet :





Dans la première génération, l’Apple Watch Series 0, également connue sous le nom d’Apple Watch Original, retrouvera le numéro de série gravé au dos de celle-ci.

Ainsi, comme vous pouvez le constater, même si l’Apple Watch n’est pas couplée à l’iPhone, nous pouvons voir de nombreuses informations sur la montre sur l’appareil.

Si votre Apple Watch est associée à votre iPhone, ces informations sont disponibles dans l’application Watch > Général > Informations > Numéro de série.





Avec ce numéro en votre possession, vous pourrez alors accéder à cette page : https://checkcoverage.apple. avec.

Si votre appareil est authentique, le résultat devrait être identique à celui présenté ci-dessous.

Apple a un site Web où il explique ces détails et laisse des exemples de leur équipement afin qu’ils puissent comprendre si ce qu’ils ont est une pièce authentique ou non.

Où est l’IMEI de mon Apple Watch Cellular ?

Apple Watch peut être GPS uniquement ou GPS + Cellulaire. Au Portugal, il existe actuellement deux opérateurs qui proposent des services eSIM, donnant à Apple Watch le pouvoir de passer et de recevoir des appels sans être couplé avec l’iPhone.

En fait, nous en avons déjà parlé à propos de NOS et aussi, plus récemment, de Vodafone.

Ainsi, les modèles GPS + Cellular de la smartwatch Apple possèdent également un numéro IMEI. Si vous souhaitez vérifier que tout est correct avec l’enregistrement IMEI de l’appareil, voici comment trouver ce numéro :

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone et accédez à l’onglet Général ; Dans le général, cliquez sur le menu Information ; Dans la recherche d’informations pour le champ IMEI.

Maintenant que vous connaissez votre IMEI, vous pouvez utiliser des sites Web de confiance pour vérifier l’état d’enregistrement IMEI de votre montre, tels que IMEI.info, IMEI 24, IMEI Pro et IMEI Check.

Et ce sont les données que vous pouvez collecter à partir de l’affichage IMEI de votre Apple Watch. Tout cela vous permettra de valider l’authenticité de votre Apple Watch. N’allez pas dans les chansons.