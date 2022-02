Comment payer avec votre mobile : tout ce que vous devez savoir pour payer avec celui-ci

Vous ne payez toujours pas avec votre mobile ? Voici tout ce que vous devez savoir sur les paiements mobiles.

Des milliards de personnes dans le monde utilisent déjà leur téléphone portable pour effectuer des paiements chaque jour. Il ne fait aucun doute que les paiements mobiles ont réussi à pénétrer profondément dans la société, principalement en raison de la facilité d’utilisation et de la commodité d’effectuer un achat avec le simple geste de rapprocher le mobile d’un terminal de point de vente. -, ou envoyer facilement de l’argent à des familles, des amis ou des entreprises.

Cependant, il y a encore ceux qui hésitent à utiliser ce type de technologie, soit par ignorance, soit parce que jusqu’à présent ils n’avaient pas cessé de réfléchir aux avantages de ce type de système. Pour cette raison, dans ce guide, nous souhaitons passer en revue point par point tout ce qu’il y a à savoir sur les paiements mobiles : de leur fonctionnement aux téléphones mobiles et banques compatibles.

Paiements mobiles : comment ça marche

Vous m’avez convaincu, comment puis-je payer avec mon mobile ?

Bien qu’il existe plusieurs types et technologies de paiement mobile, le paiement mobile de proximité est aujourd’hui le plus courant et utilisé aussi bien par les utilisateurs que par les entreprises. Pour cela, il faut un smartphone compatible avec une technologie spécifique, NFC ou MST, qui servira à effectuer la transaction en rapprochant l’appareil du terminal de paiement.

D’une manière générale, le fonctionnement de cette technologie est très similaire à celui des cartes de crédit et de débit sans contact, et en fait dans la plupart des établissements où ce type de carte est accepté, il sera également possible d’effectuer des paiements avec le mobile. Pour pouvoir effectuer un paiement avec le téléphone portable dans un magasin ou un établissement prenant en charge ce type de transaction, il suffira d’apporter le téléphone portable avec NFC activé – dans certains cas, il ne sera même pas nécessaire d’ouvrir l’application de paiement correspondante – au terminal, et après quelques secondes, le processus sera terminé.

Ils sont en sécurité ?

La facilité d’utilisation et la mise en place rapide de ce système par les fabricants de smartphones ont également généré des conséquences moins positives. Par exemple, aujourd’hui, certains pensent que ce type de paiement n’est pas entièrement sûr. Mais en est-il vraiment ainsi ?

Dans notre guide complet de Google Pay, la plateforme de paiement officielle de Google et native d’Android, nous avons déjà expliqué comment ce type de service de paiement « masque » les informations bancaires réelles de l’utilisateur, et utilise à la place des numéros de compte ou de carte virtuels, afin que les données sensibles soient jamais partagé avec l’établissement où l’achat est effectué.

Ceci, bien sûr, n’est pas propre à Google Pay. Dans le cas de Samsung Pay, les données de la carte sont stockées et cryptées afin que toutes les informations restent en sécurité, et en plus de partager un numéro de carte virtuel qui remplace le vrai, les paiements doivent être confirmés via un certain type de système de sécurité biométrique.

En bref, on pourrait dire que les paiements mobiles sont tout aussi sécurisés que les paiements avec une carte de crédit ou de débit, voire plus puisque les coordonnées bancaires restent généralement secrètes tout au long du processus de transaction, et également en cas de perte ou de vol du smartphone, il serait possible de désactiver les méthodes de paiement via un autre appareil.

Est-ce que cela implique un certain type de commission ? Quel est le minimum qui peut être payé avec le mobile ?

Comme je l’ai dit, payer avec un téléphone mobile équivaut à presque tous les égards à payer avec une carte. Par conséquent non, ni votre banque ni l’établissement où vous décidez d’effectuer l’achat ne vous facturera une quelconque commission.

Quant à savoir s’il y a un chiffre de paiement minimum, je crains que cela ne dépende de l’établissement lui-même. Bien qu’il n’existe actuellement aucun type de réglementation concernant la possibilité ou non pour les magasins et les locaux d’imposer un minimum, ce qui fait que certains établissements n’autorisent le paiement par carte – et donc également par mobile – que les achats supérieurs à 10 euros. Quoi qu’il en soit, dans les endroits où tel est le cas, le client doit être averti avant d’effectuer l’achat par une publicité visible lors de l’accès au lieu d’achat.

Quels marchands sont compatibles avec les paiements mobiles ?

Il n’y a pas de liste complète avec tous les établissements qui acceptent les paiements via mobile. Étant donné que pour effectuer ce type de transaction un terminal de paiement compatible avec la technologie sans contact est requis, pour savoir si un magasin, un restaurant, une cafétéria ou tout type d’établissement en question accepte les paiements mobiles, il vous suffit de rechercher l’un des symboles qui apparaissent dans l’image sur ces lignes.

Nous avons déjà vu comment fonctionnent les paiements mobiles et pourquoi ils sont l’un des moyens les plus rapides et les plus pratiques d’effectuer des paiements. Maintenant, à quoi sert tout cela si votre mobile ou votre banque ne propose pas de support pour cette technologie ? Dans le cas des appareils, c’est simple : si vous avez un téléphone mobile avec NFC, vous pouvez effectuer des paiements avec. Sinon, je crains qu’il ne vous reste plus qu’à changer de mobile, ou à recourir à l’une des solutions proposées par certaines banques à leurs clients –j’en reparlerai plus tard–.

Si votre mobile est équipé du NFC, il est compatible avec les paiements mobiles.

Un autre détail à prendre en compte est que certains fabricants, principalement ceux basés en Chine, intègrent des puces NFC limitées dans leurs téléphones mobiles, qui ne peuvent être utilisées que pour effectuer des paiements via un service spécifique – généralement celui du fabricant lui-même. Bien que cela devienne de moins en moins une pratique courante, vous devez en être conscient et vous assurer que votre appareil dispose d’une puce NFC entièrement déverrouillée.

Configurez votre mobile pour payer

Compte tenu de tout cela, il ne reste plus qu’à configurer le mobile pour pouvoir effectuer des paiements. La première étape sera logiquement d’activer la connectivité NFC. Cela peut être fait directement en abaissant le panneau des paramètres rapides et en recherchant le bouton NFC, ou via les paramètres de connectivité du téléphone.

La seconde consistera à configurer le moyen de paiement souhaité. Pour ce faire, les étapes à suivre sont les suivantes :

Ouvrez les paramètres système et accédez à la section « Applications ». Cliquez sur le menu « Applications par défaut ». Recherchez l’option « Tap and pay », et choisissez à l’intérieur l’application de paiement par défaut que vous souhaitez utiliser, que ce soit Google Pay, Samsung Pay ou autre chose. Vous pouvez également décider si cette application sera toujours utilisée, sauf si une autre application de paiement est au premier plan.

Mais il y a un problème, et c’est que non seulement le mobile est un facteur essentiel lors des paiements mobiles. Votre mobile peut inclure NFC, mais votre banque peut être incompatible avec l’un des systèmes de paiement mobile qui existent actuellement. Aujourd’hui, en Espagne, voici les options qui existent, et les banques compatibles avec chacune d’elles :

GooglePay

La plateforme de paiement de Google, connue jusqu’en 2018 sous le nom d’Android Pay, prend progressivement de plus en plus d’importance, devenant l’un des systèmes les plus utilisés. Bien que son déploiement en Espagne ne soit pas aussi rapide que prévu, il est aujourd’hui déjà compatible avec bon nombre de banques et d’entités :

Pour utiliser Google Pay, il suffit de télécharger l’application et d’y associer un mode de paiement tel qu’une carte de crédit ou de débit, ou un compte PayPal. De cette manière, il sera possible d’effectuer des paiements à la fois avec le smartphone et avec une smartwatch Wear OS associée à l’appareil principal.

De plus, étant donné que les données de paiement seront associées au compte Google, il sera également possible d’effectuer des paiements dans les applications et plates-formes où Google Pay est pris en charge.

SamsungPay

Samsung Pay a été l’une des premières plateformes de paiement à être implémentée dans notre pays, et cela a servi à tirer parti d’autres services concurrents. Actuellement, il est possible d’associer les cartes de toutes ces entités bancaires :

Dans le cas de Samsung Pay, comme vous l’imaginez probablement, il n’est possible d’effectuer des paiements à l’aide de cette application que si vous disposez d’un mobile ou d’une montre intelligente Samsung compatible. Bien qu’il y ait eu par le passé des rumeurs faisant état de l’arrivée d’une application appelée Samsung Pay Mini, qui permettrait d’utiliser la plate-forme Samsung sur n’importe quel Android, l’idée est finalement restée exclusive à un nombre limité de pays asiatiques.

Comme avec Google Pay, le processus pour ajouter des méthodes de paiement est simple : il suffit d’entrer les détails de la carte dans l’application, manuellement ou avec une photo via l’appareil photo, et il sera possible de commencer à effectuer des paiements.

Services de paiement spécifiques à la banque

Dans le cas où votre banque n’offre de support pour aucune des deux plateformes mentionnées ci-dessus, c’est probablement dû à son intention de promouvoir sa propre plateforme de paiement. En Espagne, certaines des principales banques offrent aux utilisateurs la possibilité d’effectuer des paiements mobiles à l’aide de leur propre application :

Comme vous pouvez le voir, payer avec votre mobile est facile, simple et surtout sûr. Si vous avez un mobile avec NFC et que votre banque prend également en charge l’une des applications et des systèmes de paiement que nous avons mentionnés, vous n’avez aucune excuse pour ne pas commencer à profiter de cette fonction dès aujourd’hui.

