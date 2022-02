Comment transformer le mobile en dataphone pour recharger par carte

L’utilisation d’un dataphone est aujourd’hui indispensable et votre mobile peut servir de support.

Les paiements par carte ont explosé depuis 2020, date à laquelle l’adoption de mesures de sécurité et d’hygiène renforcées a rendu ce changement possible. Aujourd’hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez transformer votre téléphone mobile en dataphone, sans avoir à faire l’investissement correspondant, en économisant beaucoup d’argent et en ayant les mêmes normes de sécurité. Vous n’avez pas besoin de contacter votre institution financière pour en obtenir une, le marché dispose d’un large éventail de propositions qui vous permettent d’utiliser votre téléphone portable comme moyen de paiement.

Comment connaître la hauteur d’un lieu avec Google Maps

Pourquoi avoir un dataphone

Si vous faites encore partie de ces professionnels qui hésitent à accepter les paiements par carte, vous devriez probablement changer d’avis. Les clients apprécient très positivement de pouvoir effectuer leurs paiements par voie électronique, que ce soit en utilisant leur smartwatch, leur téléphone portable ou une carte sans contact.

Refuser d’accepter les paiements par carte peut vous pénaliser énormément, car si vous ne proposez pas ce service, le client ira dans un autre établissement qui le propose. À chaque fois, nous nous libérons du transport d’argent liquide dans nos portefeuilles et cédons ainsi la place aux paiements électroniques. Ce n’est pas seulement l’effet de la pandémie qui a dopé cela, mais les commissions de plus en plus basses en font un investissement assez rentable. Pouvoir payer de petites sommes avec une carte ne devrait pas être un inconvénient dans n’importe quel établissement. Réfléchissez au service que vous allez offrir à vos clients et comment vous pouvez augmenter vos ventes si vous les évitez d’avoir à se rendre à un guichet automatique pour payer en espèces et que vous n’acceptez pas les cartes.

Comme nous l’avons mentionné, la manière habituelle d’accepter les paiements par carte est d’utiliser un dataphone que vous avez généralement grâce à votre banque. La formule habituelle consiste à facturer une commission, soit fixe quel que soit le nombre d’opérations, soit un pourcentage pour les ventes. Jusqu’à récemment, il était nécessaire d’avoir une ligne téléphonique fixe pour pouvoir utiliser cet appareil. Mais maintenant, avec l’explosion des communications mobiles, ce n’est plus nécessaire. Une multitude d’opérateurs ont vu le jour qui proposent un appareil qui, connecté à votre mobile ou tablette, fait office de dataphone.

Comment utiliser votre mobile comme dataphone

Venant d’autres pays européens, où ils fonctionnent avec succès depuis des années, il existe des fournisseurs de systèmes de paiement par carte que vous pouvez utiliser avec votre téléphone portable. Le système est très simple, ils fournissent un petit appareil qui se connecte à votre mobile via bluetooth. Cet appareil peut avoir la taille d’un petit boîtier, et vous aurez préalablement téléchargé l’application correspondante sur votre téléphone. Une fois configuré, il vous suffit de le lier, d’entrer le montant que vous allez facturer dans l’application et de demander au client de glisser ou d’insérer sa carte. Le même système qui est utilisé avec un dataphone standardisé. L’application est celle qui gère le paiement à la banque, et tout est complètement prêt.

Les propositions du marché

Le marché offre une bonne variété de systèmes de lecteur de cartes, dans ce lien vous pouvez jeter un œil aux propositions les plus intéressantes. Comme vous pouvez le voir, vous n’aurez besoin que d’un appareil mobile Android ou iOS pour pouvoir effectuer des paiements par carte. La plupart des opérateurs facturent un montant fixe pour l’appareil, généralement autour de 30 €, et une commission pouvant aller jusqu’à 2 % sur le volume des transactions. Cela vaut la peine d’être conscient, car de nombreux opérateurs proposent des promotions spéciales et vous pouvez acheter le lecteur de carte à un prix moins cher.

Comme nous l’avons déjà mentionné, il s’agit d’un investissement rentable, car la tendance des clients est d’éviter les établissements où ils ne peuvent pas effectuer de paiement par carte. Vu sous cet angle, il ne fait aucun doute que l’utilisation d’un système de lecteur de carte dans votre entreprise est, aujourd’hui, une priorité. De plus, certains opérateurs autorisent les frais que vous effectuez à aller directement sur votre compte PayPal. Par conséquent, la gestion de votre argent est plus facile que jamais.

Ne vous faites pas arnaquer : comment savoir quand une entreprise ou un indépendant a besoin d’un site Web

Et les accessoires ?

Quant aux accessoires, il y en a un qui nous semble indispensable et c’est l’imprimante de tickets. De nombreux clients vous demanderont une copie de la transaction, même si vous devriez toujours l’offrir. Sur Amazon, vous pouvez trouver un bon nombre d’imprimantes de tickets, mais il existe des propositions vraiment bon marché qui n’ont pas besoin de cartouche d’encre, car l’impression est thermique. Pensez également que ce type d’imprimante peut vous aider à générer des coupons de réduction ou des chèques cadeaux qui vous permettront de fidéliser vos clients. Si les grandes marques le font, vous n’avez pas besoin d’être moins.

Si vous pensez que le modèle susmentionné est trop basique ou que vous avez un volume de ventes élevé, il existe des propositions beaucoup plus solides pour les entreprises performantes. Ce modèle Epson est conçu pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus.

Vous savez maintenant comment utiliser votre téléphone portable pour pouvoir effectuer des paiements par carte. Une bonne façon de s’adapter à la nouvelle réalité et d’offrir un service à haute valeur ajoutée. Offrir à vos clients la possibilité de payer confortablement est quelque chose qui leur permet de rester avec votre entreprise comme référence. Les choses ne sont pas comme pour les laisser s’échapper.

Sujets apparentés : Pro

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.