Nous vous expliquons, étape par étape, comment créer un compte PayPal afin que vous puissiez commencer à utiliser cette plateforme de paiement en ligne.

Les achats en ligne sont devenus si populaires que nous achetons de plus en plus de produits en ligne, même de la nourriture. Pour pouvoir passer des commandes en ligne, nous devons disposer d’une plate-forme sécurisée pour effectuer des paiements et, aujourd’hui, la plate-forme de paiement en ligne qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs est PayPal.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer ce qu’est PayPal et nous allons détailler, étape par étape, comment créer un compte PayPal pour effectuer des paiements en ligne.

Qu’est-ce que PayPal?

PayPal est une société américaine fondée en 1998 par Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek et Ken Howery qui vous propose une plateforme de paiement sécurisée sur Internet, qui vous permet non seulement d’effectuer des achats en ligne en toute sécurité mais aussi d’envoyer et de recevoir de l’argent sans commissions et transférer les sommes reçues sur notre compte bancaire sans frais supplémentaires.

L’une des principales caractéristiques de PayPal est la sécurité qu’il offre lors des achats en ligne, car, comme nous le disent les collègues d’Urban Tecno, cette plateforme de paiement dispose d’un programme de protection des acheteurs similaire à celui des cartes de crédit, ce qui vous permettra de faire une réclamation directement à PayPal lorsque vous rencontrez un problème avec une commande en ligne et que le magasin vous remet le bordereau.

PayPal est devenu l’une des plus grandes plateformes de paiement en ligne au monde et est déjà présent dans plus de 200 pays qui fonctionnent avec 25 devises différentes. Avec PayPal, vous pouvez effectuer des paiements sécurisés dans certains des magasins de technologie en ligne les plus populaires tels qu’eBay ou AliExpress

Comment créer un compte PayPal

Une fois que nous vous aurons déjà dit ce qu’est PayPal, nous allons vous expliquer en détail chacune des étapes que vous devez suivre pour créer un compte PayPal.

La première chose que vous devez faire pour créer un compte PayPal est d’accéder à son site officiel et de cliquer sur le bouton jaune qui apparaît au centre avec le titre Créer un compte gratuit.

Ensuite, vous devez sélectionner le type de compte que vous souhaitez créer : Personnel ou Entreprise. Dans votre cas, ce sera toujours le premier, puisque le second est réservé aux entreprises. Donc, vous marquez l’option Compte personnel, puis cliquez sur Continuer.

L’une des conditions essentielles pour créer un compte PayPal est de fournir un vrai numéro de téléphone mobile, donc l’étape suivante consiste à ajouter votre numéro de téléphone avec le préfixe de votre pays, qui dans le cas de l’Espagne est 34, et cliquez sur le bouton Suivant . . Une fois cela fait, PayPal vous enverra un code de sécurité à 6 chiffres à ce même numéro que vous devrez entrer dans les espaces vides.

Une fois ces lacunes remplies, le site Web vous amènera automatiquement à un écran dans lequel vous devrez remplir un fichier avec les données suivantes :

Adresse de courrier électronique

nom

Prénom

Deuxième nom de famille

Mot de passe de votre compte

Il est important que vous fournissiez vos coordonnées réelles, car elles seront utilisées à des fins de vérification, et que vous créiez un mot de passe sécurisé, car ce compte sera lié à votre compte bancaire.

Une fois tous les champs couverts, cliquez sur le bouton Suivant.

Vous devrez maintenant couvrir une deuxième carte avec les données personnelles suivantes :

Nationalité

Date de naissance

Adresse postale

N’oubliez pas de fournir votre adresse réelle, car dans certains achats, la commande sera envoyée à l’adresse que vous avez indiquée dans cette étape.

Une fois ces données couvertes, cochez la case confirmant que vous avez pris connaissance des conditions d’utilisation de PayPal et cliquez sur le bouton Accepter et créer un compte.

Une fois cela fait, vous recevrez un e-mail avec un lien pour confirmer l’adresse e-mail que vous avez fournie précédemment. Pour le vérifier, il vous suffit de cliquer sur ledit lien et, ensuite, vous verrez l’écran de connexion PayPal avec votre e-mail déjà couvert, dans lequel vous devrez entrer le mot de passe que vous avez précédemment créé et cliquer sur le bouton Confirmer mon e-mail.

Enfin, un écran apparaîtra à partir duquel vous pourrez lier à la fois une carte de débit ou de crédit et un compte bancaire afin d’effectuer des achats en ligne via PayPal.

Pour associer une carte de crédit ou de débit à votre compte PayPal, il vous suffit de cliquer sur l’option Associer une carte, de remplir les champs avec les données demandées (numéro de carte, type de carte, date d’expiration, numéro de sécurité et adresse de facturation) et de cliquer sur sur le bouton Associer la carte.

Une fois cela fait, vous verrez un message de confirmation confirmant que votre carte a été ajoutée avec succès à PayPal.

De son côté, le processus de liaison d’un compte bancaire à PayPal est encore plus simple, puisqu’il vous suffit de cliquer sur l’option Lier le compte bancaire, de saisir son numéro IBAN et de cliquer sur le bouton Accepter et lier.

Comme après avoir ajouté votre carte de débit ou de crédit à PayPal, son site Web vous amènera automatiquement à l’écran d’accueil, si vous souhaitez lier un compte bancaire plus tard, il vous suffit de cliquer sur le bouton Associer une carte ou un compte bancaire situé sur le côté droit et suivez les étapes ci-dessus.

Pouvez-vous créer un compte PayPal sans carte ni compte bancaire ?

L’une des questions les plus courantes qui peuvent se poser lors de la création d’un compte PayPal est de savoir si vous pouvez ouvrir ce compte sans ajouter votre carte de débit ou de crédit ou votre compte bancaire. La réponse est oui, vous pouvez créer un compte PayPal sans fournir les détails de vos méthodes de paiement, mais, bien sûr, si vous le faites, vous ne pourrez pas effectuer d’achats en ligne via PayPal.

Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser PayPal que pour envoyer et recevoir de l’argent et pour cela, il vous suffit de connaître l’e-mail de la personne à qui vous souhaitez envoyer le paiement ou de fournir à l’autre utilisateur l’e-mail que vous avez associé à votre compte PayPal. afin que vous effectuiez le paiement.

