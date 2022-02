WhatsApp : comment écrire avec du texte en gras, barré, en italique, etc.

Personnalisez votre texte WhatsApp en écrivant dans d’autres formats, tels que gras, italique, barré et monospace. On vous explique comment le faire facilement.

Il existe deux méthodes différentes dans WhatsApp pour écrire le texte en gras, en italique, barré et à espacement fixe. Ce sont deux méthodes très simples que nous expliquons en détail dans ce guide. De plus, nous accompagnons l’explication de captures d’écran des processus correspondants afin que vous puissiez voir exactement comment vous pouvez personnaliser le texte que vous envoyez dans vos conversations sur la plateforme de messagerie.

De cette façon, vous pouvez facilement mettre en évidence les mots ou les phrases qui nécessitent plus d’attention de la part des autres participants au chat. Cette personnalisation du texte peut également se faire si vous souhaitez simplement vous amuser ou ajouter une touche différente à votre façon de communiquer. Quelle que soit la raison, il est toujours utile de savoir écrire en gras, italique, barré ou monospace sur WhatsApp. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez même écrire du texte avec des bulles.

Écrivez en gras sur WhatsApp

La modification de certains mots en gras vise à souligner leur importance. Par exemple, dans ce même article, vous verrez certains termes marqués de cette manière. Dans WhatsApp, c’est une option très intéressante, surtout dans ces chats très encombrés, car elle vous permet de concentrer l’attention des autres sur une partie du texte qu’ils doivent savoir oui ou oui.

Comme nous l’avons dit, il existe deux méthodes pour personnaliser le texte dans l’application de la plateforme de messagerie. Voyons comment ils fonctionnent pour écrire en gras sur WhatsApp.

Avec des codes à la main

L’une des choses que vous pouvez faire pour écrire en gras sur WhatsApp est de modifier le texte à la main en saisissant vos propres codes. C’est une méthode simple que vous pouvez appliquer directement pendant que vous écrivez, puisqu’il suffit de mettre entre astérisques les mots que vous souhaitez voir apparaître en gras.

Plus précisément, le texte devrait se lire comme suit : « Ceci est un *test* pour Netcost-security.fr ». De cette manière, le mot « test » sera celui qui apparaîtra en gras. Dès que vous entrez les astérisques, vous pourrez voir à quoi ressemblerait le texte en gras et ainsi décider si vous voulez l’envoyer avec ce format ou non.

Avec le menu déroulant

Si l’alternative consistant à saisir le texte à la main ne vous convainc pas, vous pouvez toujours utiliser le menu déroulant des formats WhatsApp pour appliquer les modifications. Dans ce cas, il vous suffit de suivre ces étapes :

Écrivez le texte. Sélectionnez les mots ou les phrases que vous souhaitez mettre en gras en appuyant dessus pendant quelques secondes. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur l’option « Gras ».

En sélectionnant l’option « Gras », les modifications seront appliquées afin que vous puissiez voir à quoi elles ressemblent dans un aperçu. Si vous êtes d’accord, il vous suffit d’appuyer sur envoyer pour partager votre texte en gras. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures astuces essentielles pour WhatsApp, car elle nous permet de communiquer plus efficacement.

La meilleure astuce qui existe pour changer la lettre dans WhatsApp facilement et rapidement

Écrire du texte barré dans WhatsApp

Une autre option pour personnaliser le texte dans WhatsApp consiste à le barrer. Exactement, vous pouvez barrer certains mots ou phrases avec une ligne pour indiquer qu’ils sont faux ou ne sont plus utiles. Par exemple, vous pouvez rayer de la liste de courses les choses dont vous n’avez plus besoin. Comme c’était le cas auparavant, il existe deux alternatives au texte barré sur WhatsApp.

Avec des codes à la main

Une façon d’écrire du texte barré dans l’application consiste à saisir le code à la main. Dans ce cas, le changement est effectué avec les tirets courbes (~), entre lesquels vous devez saisir les mots ou les phrases que vous souhaitez barrer.

Par exemple, « Ceci est un ~test~ pour Netcost-security.fr », où « test » serait barré. En saisissant simplement ces tirets courbes, vous pouvez vérifier l’apparence du texte. Si vous l’aimez, vous pouvez l’envoyer directement.

Avec le menu déroulant

Le menu déroulant de format de WhatsApp vous permet également de barrer facilement le texte. Si vous souhaitez masquer partiellement un texte avec une ligne barrée, vous devez procéder comme suit :

Écrivez le texte. Sélectionnez les mots ou les phrases que vous souhaitez barrer en appuyant dessus pendant quelques secondes. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur le bouton à trois points à droite. Sélectionnez l’option « Barré » et vous pouvez voir à quoi cela ressemble.

Écrire du texte cursif dans WhatsApp

L’italique dans WhatsApp peut être utile pour écrire des noms de livres ou de films, ou également pour partager des déclarations exactes d’autres personnes. Bien entendu, écrire en cursif sur WhatsApp est tout aussi simple qu’avec les formats précédents. Voyons comment cela se fait dans les deux méthodes existantes.

Avec des codes à la main

D’une part, et ce n’est plus une surprise, on peut écrire en italique dans WhatsApp en saisissant simplement le texte entre deux traits de soulignement (_). Cette méthode est l’alternative que nous utilisons le plus sur le plan personnel, car elle nous permet d’écrire les codes nécessaires directement lorsque nous écrivons, sans avoir à nous arrêter plus tard pour sélectionner un mot.

Par exemple, vous pouvez écrire « Ceci est un _ test _ pour Netcost-security.fr » -avec les traits de soulignement attachés au mot « test » afin qu’il apparaisse en italique. Ce faisant, vous pourrez prévisualiser et envoyer le message directement.

Avec le menu déroulant

Vous savez déjà qu’il existe le menu déroulant qui vous propose différents formats lorsque vous sélectionnez un mot dans WhatsApp. Bien sûr, vous pouvez l’utiliser pour écrire en italique en suivant ces étapes :

Écrivez le texte. Sélectionnez les mots ou les phrases que vous souhaitez mettre en italique en appuyant dessus pendant quelques secondes. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur le bouton à trois points à droite. Sélectionnez l’option « Italique » et vous pouvez voir à quoi cela ressemble.

Écrire du texte à espacement fixe dans WhatsApp

Bien qu’il ne soit pas aussi connu que les formats précédents, WhatsApp vous offre également une autre option si vous souhaitez personnaliser le texte : le monospace. Avec ce type de texte, toutes les lettres et tous les caractères occupent le même espace horizontal. Sans aucun doute, c’est une autre façon particulière d’écrire sur la plate-forme et d’attirer l’attention sur le texte que vous voulez que les autres lisent.

Avec des codes à la main

Le code que vous devez écrire pour convertir du texte en monospace est le backtick. Plus précisément, vous devez taper trois backticks (`) avant le premier mot et trois backticks juste après. De cette façon, tout ce qui se trouve à l’intérieur des accents apparaîtra à espacement fixe.

Par exemple, vous pouvez écrire « Ceci est un test pour Netcost-security.fr ». Dans ce cas, le mot « test » apparaîtrait avec ce look particulier qu’apporte le monospace.

Avec le menu déroulant

Une autre option qui apparaît dans le menu des formats dont nous avons parlé tout au long du guide est « Monospace ». Si vous préférez utiliser cette alternative pour changer le texte, vous pouvez le faire comme ceci :

Écrivez le texte. Sélectionnez les mots ou les phrases que vous souhaitez mettre en monospace en appuyant dessus pendant quelques secondes. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur le bouton à trois points à droite. Sélectionnez l’option « Monospaced » et vous pouvez voir à quoi cela ressemble.

Ce sont les quatre principaux formats dans lesquels vous pouvez écrire sur WhatsApp au-delà de la norme. Si vous souhaitez modifier le style dans lequel vous écrivez ou souligner l’importance d’un mot ou d’une phrase, il vous suffit d’appliquer ces processus très simples pour y parvenir. Sans aucun doute, c’est l’une des fonctions que vous devez connaître pour maîtriser le service de communication.

