Astuce : Comment contrôler entièrement Gmail et les messages sur Android

Le courrier électronique, comme Gmail, est l’un des moyens de communication et est largement utilisé au quotidien. Comme nous avons tous les jours des smartphones avec nous, il est constamment présent et toujours prêt à être utilisé.

Bien sûr, cela signifie que nous devons pouvoir le contrôler complètement et totalement, ce qui n’est pas toujours simple. Aujourd’hui, nous vous montrons comment vous pouvez le faire dans Gmail sur Android, avec une configuration simple que vous pouvez faire sur votre smartphone.

Gmail est présent presque naturellement sur les smartphones Android. Cela fait partie du système d’exploitation mobile de Google et presque tout le monde dispose de ce service et d’un compte associé avec lequel communiquer. Cette union prend donc tout son sens.

Pour permettre un meilleur contrôle sur Gmail et les messages que vous avez, vous devez commencer par ouvrir le menu de l’application Gmail. Cela se fait en appuyant sur le menu dans le coin supérieur gauche de l’application, le célèbre hamburger.

Vous devez ensuite aller à la fin de cette liste, où vous pouvez trouver les dossiers créés, et choisir l’option Paramètres. Cela vous donnera accès à la liste des comptes de messagerie configurés dans ce client de messagerie Android. Ici, vous devez choisir l’option Paramètres généraux.

À l’étape suivante, ils doivent définir les situations dans lesquelles ils souhaitent contrôler l’e-mail. Pour ce faire, vous devez descendre dans la zone de confirmations d’action, où vous trouverez 3 options que vous pouvez activer ou désactiver, afin de contrôler les moments où vous devrez agir.

Choisissez laquelle de ces situations vous souhaitez activer pour être consultée avec la confirmation et le processus est terminé. À partir de ce moment, et selon ce que vous avez choisi, Gmail vous demandera si vous souhaitez ou non effectuer une action.

C’est ainsi qu’ils acceptent d’envoyer un message, de le supprimer ou de l’archiver. C’est de cette manière simple que vous pouvez contrôler Gmail sur Android, aucun e-mail n’étant traité sans le consentement de l’utilisateur.