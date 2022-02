Comment fermer un compte PayPal

Carte Cadeau Roblox - 2,000 Robux (article virtuel exclusif inclus] (Code digital pour ordinateur, téléphone, tablette, Xbox One, Xbox Series X|S, Oculus Rift et HTC Vive)

Obtenez un objet virtuel en activant une carte-cadeau Roblox ! Rechargez votre compte Roblox, puis utilisez-le pour acheter des objets dans le catalogue Roblox, débloquer du contenu ou des atouts supplémentaires dans vos jeux préférés, et bien plus encore. Obtenez un objet virtuel exclusif en saisissant un code numérique . Découvrez des millions de jeux gratuits sur Roblox et jouez avec vos amis sur ordinateur, téléphone, tablette, console Xbox One, Oculus Rift ou HTC Vive. Remarque : Ce produit accorde des Robux et ne peut être utilisé pour un achat de Roblox Premium. Après votre achat, vous recevrez un email contenant un code ainsi que les instructions détaillées pour procéder à son activation. Le code se trouve aussi sur votre compte Amazon, dans la rubrique "Votre bibliothèque de jeux" Le code peut être offert comme cadeau. Il n'est pas nécessaire de posséder un compte Roblox pour acheter ce produit. L'envoi du code est en général immédiat mais peut exceptionnellement prendre jusqu'à 4 heures.