Découvrez à quelle hauteur se trouve la montagne que vous venez de gravir à l’aide de Google Maps. Nous vous expliquons comment le faire à la fois sur PC et sur votre mobile.

Google Maps est une plate-forme remplie de fonctionnalités, certaines populaires et d’autres inconnues. Nous voulons vous parler de l’un de ces derniers, car vous pouvez utiliser le service de carte Google pour connaître la hauteur d’un point spécifique. Dans ce guide, nous verrons comment connaître la hauteur d’un lieu à la fois depuis la version Web et depuis l’application Android.

Malheureusement, Google Maps n’affiche ces informations qu’en terrain montagneux, pas à tous les endroits. C’est-à-dire qu’il ne vous dit pas à quelle hauteur se trouve votre rue. Malgré cela, c’est une fonction très utile lorsque vous envisagez de gravir une montagne ou simplement de connaître la hauteur d’une surface montagneuse par curiosité. Sans aucun doute, c’est l’une des astuces que vous pouvez utiliser pour maîtriser Google Maps.

Comment connaître la hauteur d’un lieu avec Google Maps dans la version web

La meilleure façon de connaître l’altitude d’un lieu avec Google Maps est d’accéder à la plateforme cartographique depuis votre ordinateur. Parce que? Parce que les données avec la hauteur apparaissent avec une très petite taille, il est donc préférable de les voir à travers un grand écran tel que votre ordinateur. Une fois dans Google Maps dans sa version Web, voici les étapes à suivre :

Cliquez sur la fenêtre « Calques » dans le coin inférieur gauche. Dans le menu des options qui s’affiche, sélectionnez « Embosser ». Cochez la case « Embosser » qui apparaît en bas de l’écran. Allez dans une zone montagneuse et effectuez un zoom avant pour voir une ligne qui délimite le terrain. Dans cette ligne apparaît la hauteur de la zone, par exemple « 400m ».

La taille est indiquée en mètres dans tous les pays sauf aux États-Unis, au Libéria et au Myanmar, où elle est indiquée en pieds. Ça y est, c’est aussi simple que ça de connaître la hauteur d’un lieu sur Google Maps dans sa version web. Comme vous pouvez le voir, l’information n’a pas une visibilité parfaite, mais au moins l’information concrète est appréciée.

Comment connaître la hauteur d’un lieu avec Google Maps sur Android

Si vous allez escalader une montagne ou vous demander quelle est la hauteur de ce terrain montagneux près de votre ville, vous pouvez utiliser l’application Google Maps sur votre mobile. Le processus est très simple, vous pourrez savoir ce que vous recherchez en quelques secondes seulement. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez Google Maps et appuyez sur la section « Calques » dans le coin supérieur droit. Appuyez sur le calque « Embosser ». Zoomez sur le terrain montagneux dont vous voulez connaître la hauteur et vous verrez comment les mètres apparaissent le long d’une ligne qui indique le contour de la montagne.

L’inconvénient de rechercher la hauteur d’un point sur Google Maps via l’application Android est que les lettres sont très petites. Par conséquent, il est quelque peu difficile de voir clairement les compteurs.

Une autre option pour connaître la hauteur d’un lieu, sans avoir à se limiter au terrain montagneux, est d’utiliser d’autres applications qui ne sont pas Google Maps. Nous vous recommandons une application appelée My Elevation, que vous pouvez télécharger gratuitement via le Google Play Store. Il vous suffit d’accorder les autorisations de localisation pour vous informer de la hauteur d’un point spécifique. Vous pouvez choisir entre le système impérial et le système métrique.

