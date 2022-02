Comment envoyer des articles sur votre Kindle pour les lire plus tard

C’est aussi simple que d’envoyer des nouvelles et des articles sur votre tablette Kindle pour les lire plus tard.

Il est très courant d’utiliser notre mobile pour consommer toutes sortes de contenus, des vidéos à la visite de pages Web et à la lecture d’articles sur Internet. Cependant, cela peut être un peu inconfortable selon le terminal dont vous disposez et surtout si vous avez un Kindle Amazon.

Cette petite tablette très utile est conçue par et pour consommer des livres et des articles, car elle a un design qui facilite la consommation de ce type de contenu, une longue durée de vie et un écran vraiment confortable. Il suffit donc de l’envoyer depuis votre mobile et de le lire quand vous le souhaitez.

Comment configurer votre compte pour envoyer des articles sur votre Kindle

La première chose à faire avant d’envoyer des articles sur votre Kindle est de configurer votre compte pour autoriser ces types de fichiers externes. Ne vous inquiétez pas, le processus est assez simple et ne prend que quelques minutes. De plus, nous vous expliquerons étape par étape tout le processus.

Connectez-vous à votre compte Amazon et accédez à la section « Amazon Kindle Preferences > Personal Documents Settings ».

Dans cette section, vous trouverez une série d’appareils ainsi qu’une adresse e-mail à côté de chaque Kindle. Ici, vous devez personnaliser l’adresse e-mail en cliquant sur « Modifier » afin que l’e-mail associé soit suffisamment unique pour éviter les demandes indésirables d’autres utilisateurs par erreur.

Il est maintenant temps d’enregistrer la ou les adresses e-mail dans la liste des e-mails approuvés. Pour cela, rendez-vous dans « Ajouter une nouvelle adresse e-mail approuvée ». Cette section est située sous la zone où apparaissent les appareils de l’étape précédente. N’oubliez pas d’enregistrer tous les e-mails à partir desquels vous pourriez envoyer des articles sur votre Kindle.

Enfin, vous devrez paramétrer le « Fichier Documents Personnels » et leur gestion dans votre compte. Vous voyez, lorsque vous envoyez un document sur votre tablette Kindle, il sera disponible à la fois sur cet appareil et sur tous les autres auxquels ce compte de messagerie est associé, ce qui peut être ennuyeux pour certaines personnes.

Si vous voulez l’éviter, allez simplement dans l’option « Fichier de documents personnels » et désactivez-la. De cette façon, l’élément que vous partagez ne sera disponible que sur l’appareil de réception. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez le laisser activé tel qu’il est par défaut.

Comment envoyer des articles sur votre Kindle

Une fois que vous avez configuré votre compte, il est important de savoir qu’il existe deux façons d’envoyer des éléments sur votre Kindle Amazon : simple et rapide. Ensuite, nous vous disons ce qu’ils sont et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti.

Push-to-Kindle

La première option est Push to Kindle. Il s’agit d’une application pour les appareils Android et iOS, ainsi que d’une extension pour le navigateur Google Chrome. Dans tous les cas, son fonctionnement est très simple et confortable. Installez-le simplement et vous pourrez partager tout type de document compatible avec votre tablette Kindle.

Le point fort de cet outil est que vous n’aurez pas à vous soucier du format de fichier et à vérifier qu’il est compatible, car l’application elle-même s’en charge, ne laissant que le contenu qui vous intéresse et supprimant les publicités et les images gênantes.

La configuration est très simple. La première chose est de le télécharger et d’entrer dans « Paramètres> Envoyer à: (placez l’e-mail Kindle que vous avez précédemment enregistré)> terminé ». De cette façon, vous pouvez être prêt à envoyer le contenu.

A partir de maintenant, simplement depuis le mobile en utilisant l’option « Partager », choisissez « Envoyer vers Kindle » et c’est tout. Votre contenu sera automatiquement transféré vers votre appareil Kindle préféré.

Dans le cas de l’extension pour votre navigateur Web, lorsque vous poussez l’article, vous le faites via un lien e-mail vers votre adresse Push to Kindle. Tout ce que vous avez à faire est de remplacer le « @kindle.com » par « @pushtokindle.com » et c’est tout.

Le seul inconvénient de cette application est qu’elle prend en charge un maximum de 20 articles par mois dans la version gratuite. Si vous dépassez cette limite, vous devrez payer l’abonnement mensuel de 5 dollars. Ici cela dépendra de l’utilisation et de vos besoins. Même ainsi, si la version gratuite est très complète et la meilleure alternative possible.

Envoyer vers Kindle

Il s’agit d’une extension officielle d’Amazon compatible avec 1. Il est très facile à configurer et fonctionne de la même manière que l’alternative précédente et sans frais supplémentaires.

Cet outil ne fonctionne que depuis un PC et si vous souhaitez le faire depuis votre mobile, vous devez enregistrer l’article au format PDF avant de l’envoyer, car il ne permet pas d’envoyer des articles directement depuis votre mobile. Dans tous les cas, depuis votre mobile, vous pouvez rechercher le contenu que vous souhaitez envoyer puis aller dans « Partager > Imprimer > Enregistrer au format PDF ».

Une fois cela fait, envoyez le ou les articles que vous souhaitez en pièces jointes PDF à votre adresse Kindle préalablement enregistrée et très importante, mettez « Convertir » dans le sujet, ainsi Amazon convertira les fichiers PDF au format Kindle (.azw) et vous pourrez profitez-en sur votre tablette.

Comme vous pouvez le voir, il existe deux options qui fonctionnent bien pour envoyer des articles sur votre Kindle et les lire plus tard. Il est important que vous sachiez que choisir l’un ou l’autre dépendra de vos goûts et de vos besoins. Faites-nous savoir lequel est votre préféré, pour notre part, nous espérons seulement qu’ils vous seront d’une grande utilité.

