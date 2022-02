Comment annuler l’abonnement Premium sur Spotify

Bien que Spotify soit la plateforme de streaming musical la plus populaire au monde, ce n’est pas la seule option disponible et il n’est peut-être plus logique de payer pour un forfait premium. En ce sens, si vous en possédez un, mais avez l’intention de l’annuler, sachez que la démarche est très simple.

Aujourd’hui, nous vous montrons comment vous pouvez annuler votre abonnement Premium sur Spotify.

Spotify propose une série de plans pour ceux qui souhaitent écouter son catalogue musical ou ses podcasts, sans interruption et avec accès à d’autres avantages. Cependant, si vous avez un compte Premium et que vous souhaitez l’annuler pour une raison quelconque, voici tout ce que vous devez savoir.

Annuler le forfait Premium sur Spotify

Tout d’abord, vous devez être connecté au compte avec l’abonnement Premium que vous souhaitez annuler. Ensuite, accédez au nom du compte dans le coin supérieur droit et sélectionnez Compte.

Une fois l’option Compte sélectionnée, vous serez dirigé vers la page de votre compte, où vous aurez accès à votre plan actuel. Sous le plan actuel, vous aurez un bouton avec Changer de plan, sur lequel vous devez cliquer.

En cliquant là-bas, et au fur et à mesure que vous descendez la page, des alternatives à Spotify Premium vous seront présentées, telles que Premium Student, Spotify Premium Duo, Spotify Premium Family et, enfin, Spotify Free. Si vous souhaitez changer le plan Premium en un plan gratuit, ce dernier est celui que vous devez sélectionner, via Annuler Premium.

Si vous souhaitez réellement procéder à l’annulation, vous devez sélectionner l’option Continuer à annuler en bas de la page, après avoir pris connaissance des avantages que vous perdrez.

Ensuite, vous devez, encore une fois, confirmer votre intention en cliquant sur Oui, annuler.

C’est l’un des moyens d’annuler votre forfait Premium, directement sur Spotify. En revanche, si votre paiement est effectué via PayPal et qu’il est automatique, vous pouvez l’annuler ici, comme indiqué ici :