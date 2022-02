Voici comment fêter le Nouvel An chinois sur Google : attention à son dernier easter egg

Ce nouvel Easter-egg du moteur de recherche Google célèbre le Nouvel An chinois qui, cette fois, est l’Année du Tigre.

Ces derniers temps, Google nous a habitués à inclure différents Easter-eggs dans son moteur de recherche pour rendre hommage à un jeu à la mode, comme cela s’est récemment produit avec Wordle, ou pour commémorer un événement tel que le mois de la fierté LGBT.

Désormais, le géant américain a ajouté un nouvel easter egg dans son moteur de recherche pour célébrer le Nouvel An chinois qui commence aujourd’hui : il s’agit du nouvel easter egg de Google.

Célébrez l’année du tigre avec Google

Comme nous le disent les gars de 9to5Google, le géant américain a inclus un joli Easter-egg dans son moteur de recherche pour célébrer l’année du tigre.

Google cache un easter egg très spécial pour l’embouteillage du canal de Suez

Ainsi, si vous entrez sur google.com à la fois depuis un appareil mobile et depuis un ordinateur et que vous recherchez « Nouvel An chinois », « Année du Tigre » ou même « Nouvel An lunaire », la page se chargera normalement, mais après quelques secondes vous verrez sur votre écran un feu d’artifice similaire aux Easter-eggs Pride ou Star Wars de l’année dernière.

Une fois cet Easter-egg terminé, deux boutons apparaîtront en bas de la version mobile du moteur de recherche de Google : un pour rejouer le feu d’artifice et un autre pour le partager avec vos amis.

On ne sait pas encore si cet easter egg sera disponible tout au long de l’année ou uniquement lors de la célébration du Nouvel An chinois, même si Google optera très probablement pour cette dernière option.

Android 12 a un nouvel Easter-egg que les fans de design vont adorer

En plus de cet Easter-egg, Google a également élargi la collection d’emojis Gboard avec un tas d’emojis tigres que nous pouvons combiner avec d’autres emojis grâce à la fonction Emoji Kitchen et créer une série d’stickers originaux pour célébrer l’arrivée du Nouvel An de le tigre.

Rubriques connexes : Google Apps, Google