Comment consulter et payer les amendes depuis le mobile

Vous avez des contraventions impayées ? Vous pouvez donc le vérifier et effectuer le paiement facilement et depuis votre mobile.

Personne ne veut être dans la situation, mais parfois cela arrive : être sanctionné par une contravention est quelque chose de beaucoup plus courant qu’il n’y paraît, et bien que ce ne soit pas agréable, la technologie peut nous aider à effectuer les démarches nécessaires une fois que nous avons été une amende est quelque chose de moins traumatisant.

Et c’est qu’aujourd’hui, il existe de nombreuses installations pour obtenir des informations sur les amendes grâce à Internet, et nous avons même la possibilité de consulter et de payer les amendes depuis le mobile. Dans ce guide, nous expliquons tout ce que vous devez savoir pour pouvoir voir si vous avez des amendes en attente et, le cas échéant, effectuer le paiement depuis votre mobile.

Comment afficher les tickets de circulation en attente sur mobile

Généralement, lorsque nous recevons une contravention, nous sommes avisés de la plainte au moment de l’infraction. Cependant, les circonstances rendent parfois impossible la notification en personne au lieu et au moment de la violation.

Dans ce cas, dans les jours qui suivent l’infraction, l’amende sera envoyée par courrier ou par notification. Mais il existe un moyen beaucoup plus rapide et plus pratique de savoir si nous avons des amendes en attente.

La Direction générale du trafic elle-même publie les amendes infligées aux citoyens espagnols, dans le soi-disant Conseil des sanctions éditoriaux ou TESTRA.

Ce tableau est accessible à tous, et vérifier si nous avons des amendes impayées est aussi simple que d’entrer notre ID, nom et prénom ou immatriculation du véhicule dans le moteur de recherche inclus. Ainsi, nous verrons une liste avec les sanctions en attente au cas où il y en aurait.

Mais ce n’est pas la seule façon de vérifier si nous avons une amende. La DGT propose également le service Adresse Routière Électronique, grâce auquel nous pouvons être avertis électroniquement, soit par e-mail, soit par SMS, de chaque contravention.

Si vous souhaitez être averti par mobile lorsque vous recevez une amende, vous devez vous inscrire au service Adresse routière électronique. Pour ce faire, vous aurez besoin d’une pièce d’identité électronique ou d’un certificat numérique.

Comment payer une contravention depuis le mobile

Vous savez maintenant comment vérifier s’il y a des amendes en attente de paiement. Le pire vient plus tard, au moment de payer l’amende.

Heureusement, vous pouvez également effectuer le paiement via votre mobile et sans avoir à vous rendre dans l’un des bureaux de la Direction générale de la circulation.

Il existe trois façons différentes de payer les amendes avec votre mobile. Ce sont les suivants :

Payez les amendes depuis votre mobile avec l’application miDGT

Comme prévu, l’application miDGT a été mise à jour début 2022 pour ajouter la possibilité de payer les amendes depuis le mobile, et non seulement de pouvoir les consulter comme avant.

Pour payer une contravention avec l’application miDGT, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application miDGT sur votre mobile et connectez-vous avec un certificat numérique, une identification électronique ou un système [email protected] Appuyez sur l’icône des trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le menu. Appuyez sur « Mes amendes ». Choisissez l’amende que vous souhaitez payer et appuyez sur le bouton « Détails ». Choisissez l’option de paiement et remplissez les champs nécessaires avec les détails de votre carte. Pour terminer, appuyez sur « Effectuer un paiement » pour payer l’amende.

Payer les amendes avec votre mobile via Internet

Si vous souhaitez payer l’amende en ligne, vous devrez avoir en main à la fois la date de la notification et le numéro de dossier qui accompagne l’amende.

Cependant, depuis un certain temps, les amendes disposent d’un code QR qui permet d’obtenir plus facilement les données nécessaires au paiement de l’amende.

Lorsque vous disposez des données nécessaires, accédez au portail de paiement des astreintes DGT via votre navigateur mobile et saisissez les données demandées. Il convient de mentionner que, si vous accédez avec une identification préalable –avec un certificat numérique, le système [email protected] ou une autre méthode de vérification–, vous pourrez consulter d’autres amendes en attente de paiement.

Terminez le processus en suivant les étapes indiquées à l’écran et entrez vos informations de paiement. Lorsque vous aurez terminé, l’amende sera payée.

Payer les amendes avec mobile par téléphone

La DGT dispose également d’un service téléphonique qui permet de payer les amendes par téléphone.

Le numéro de téléphone pour effectuer des paiements est le 060, et il est disponible 24 heures sur 24, tous les jours de l’année grâce à un service automatisé. Si vous préférez être pris en charge par un agent spécialisé, vous devrez appeler du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00, ou le samedi de 09h00 à 14h00.

Dans tous les cas, une fois que vous aurez contacté ce numéro de téléphone, vous devrez fournir vos données et informations sur l’amende, et avoir à portée de main une carte de crédit ou de débit que vous devrez utiliser pour effectuer le paiement.

A combien s’élève l’amende pour parler au téléphone ?

Pouvoir consulter et payer des amendes depuis le mobile, c’est bien. Mais mieux encore, ne pas être obligé de le faire.

L’une des amendes les plus courantes associées à l’utilisation d’un téléphone portable est la pénalité pour avoir parlé sur un téléphone portable en conduisant.

Utiliser le smartphone ou parler sur le mobile est considéré comme une infraction grave, qui non seulement entraîne une sanction économique, mais entraîne également le retrait de 6 points de la carte ainsi que l’amende de 500 euros. Jusqu’en 2020, cette infraction entraînait une amende de 300 euros et le retrait de 3 points.

A noter que cette sanction est également valable dans d’autres situations comme l’utilisation de WhatsApp au volant, ou le visionnage d’une vidéo YouTube. Vous feriez donc mieux de garer votre téléphone sur le côté lorsque vous montez dans la voiture.

Sujets connexes : Applications, Technologie