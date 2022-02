Les meilleurs mobiles POCO de 2022 : guide d’achat

C’est la marque de mode, mais savez-vous quel mobile choisir ? Nous recommandons les meilleurs mobiles POCO que vous pouvez acheter en 2022 et pourquoi ils en valent la peine.

POCO, le fabricant de mobiles connu sous le nom de filiale de Xiaomi, a sauté le pas en 2020 et s’est imposé comme une marque totalement indépendante du géant chinois. Dans ce guide, nous explorons entièrement le catalogue de l’entreprise pour recommander les meilleurs mobiles POCO que vous pouvez acheter en 2022.

La réalité est que l’entreprise a créé de très bons terminaux depuis son lancement, caractérisés principalement par un rapport intéressant entre qualité et prix. Bien que son catalogue ne soit pas composé d’un grand nombre de terminaux, l’intérêt pour sa proposition l’a amené à gagner énormément en popularité ces dernières années.

En plus de recommander les meilleurs mobiles POCO parmi lesquels choisir en 2022, nous sélectionnerons également les meilleurs de tous, au cas où vous ne pourriez pas en choisir un seul. Mais avant de parler de son catalogue, nous allons savoir quelles sont les principales caractéristiques de la marque POCO, un nom qui prend de plus en plus d’importance sur le vaste marché de la téléphonie mobile.

Quelles sont les principales caractéristiques de POCO ?

Pocophone, ou POCO, est une marque née sous l’égide de Xiaomi en 2018. La principale stratégie de l’entreprise était de lancer des terminaux haut de gamme à un prix inférieur à celui de ses concurrents. C’est ainsi que nous l’avons vu dans le Pocophone F1, un mobile qui a changé le marché grâce à son excellent rapport qualité-prix.

Sans compter sur les fioritures et les spécifications impressionnantes, les terminaux POCO visent à offrir une expérience utilisateur rapide et puissante à un prix irrésistible. Comme le déclare l’entreprise elle-même, la technologie compte avant tout dans ses produits.

D’autre part, l’entreprise veut aussi se caractériser en écoutant ses utilisateurs et en introduisant leurs demandes dans ses nouveaux modèles. En 2021, nous pourrions voir un grand engagement envers ses nouveaux téléphones, qui sont venus se battre pour réussir dans les gammes haute, moyenne et basse, et sûrement en 2022, ils suivront la même piste.

Un autre fait important pour POCO en 2020 est qu’il est officiellement devenu une marque indépendante de Xiaomi, comme Redmi l’a déjà fait. Malgré ce changement, POCO s’engage à maintenir la même philosophie : créer des téléphones avancés à petit prix, avec une personnalité qui lui est propre, et écouter ce que sa communauté a à dire.

Malgré cette séparation, les mobiles POCO utilisent le système d’exploitation de Xiaomi, MIUI. De plus, certains de leurs téléphones sont en vente dans la propre boutique en ligne de Xiaomi.

Le passé a été intéressant, mais l’avenir s’annonce encore plus réussi pour une marque qui gagne progressivement en notoriété auprès des utilisateurs. Pour le moment, leurs modèles figurent parmi nos listes des meilleurs mobiles. Par exemple, le POCO X3 Pro est l’un des meilleurs téléphones bon marché que vous puissiez acheter aujourd’hui. Nous ne voulons rien révéler d’autre, alors allons directement parler des grands bijoux du catalogue POCO en 2022.

Les meilleurs mobiles POCO

Contrairement à Xiaomi, POCO n’est pas un fabricant qui lance des dizaines de modèles différents chaque année, ce qui nous permet de différencier clairement tous les membres de son catalogue. Comme nous l’avons déjà mentionné, le premier mobile qui a vu le jour était le Pocophone F1, une véritable révélation de 2018. En plus de la famille POCO F, la société propose également les séries POCO X et POCO M.

Depuis ce premier lancement en 2018, l’entreprise nous a fait attendre près de deux ans pour en savoir plus sur ses nouveaux terminaux. Cette sécheresse de sorties a pris fin en 2020 et depuis lors, le rythme ne s’est pas arrêté. Attention, certains de ces smartphones sont des modèles Xiaomi déguisés comme la marque elle-même l’a reconnu.

Dans cet esprit, découvrons quels sont les meilleurs téléphones POCO que vous pouvez acheter en 2022 :

PETIT F3 5G

Il ne fait aucun doute que le POCO F3 5G est l’un des meilleurs mobiles POCO que vous pouvez actuellement choisir. Il s’agit d’un haut de gamme abordable qui respire la puissance grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 870. Peu importe si vous souhaitez l’utiliser pour jouer à des jeux lourds ou éditer des vidéos, le POCO F3 saura le faire sans broncher.

Le contenu est affiché sur son écran AMOLED E4 de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec la fluidité par drapeau. C’est un mobile très confortable et beau, il est disponible en noir, bleu et blanc. En ce qui concerne ses caméras, celle qui fait le meilleur travail est la principale de 64 MP, qui obtient des captures magnifiquement réalisées.

La batterie POCO F3 5G a une capacité de 4 520 mAh, plus que suffisante pour atteindre la journée d’autonomie avec une charge complète. De plus, il prend en charge une charge rapide jusqu’à 33 W, de sorte que le processus de charge prend un peu plus d’une heure.

Le POCO F3 5G est au prix de 349,99 euros dans sa version 6 Go + 128 Go, tandis que le modèle 8 Go + 256 Go monte à 399,99 euros. Heureusement, c’est un mobile qui reçoit de nombreuses offres, vous pouvez donc économiser quelques euros à l’achat. Il est en vente sur Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et la boutique POCO.

POCO X3 Pro

Parmi les meilleurs mobiles POCO se trouve le POCO X3 Pro, qui a été un succès sur le marché. C’est quelque chose de tout à fait compréhensible, puisqu’il a une fiche technique brutale pour un prix qui baisse sensiblement à partir de 300 euros. L’un de ses grands atouts est l’écran IPS de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec ce panneau, vous pouvez profiter pleinement des vidéos et des jeux.

Le cerveau du terminal est le Qualcomm Snapdragon 860, qui se traduit par d’excellentes performances même si vous faites face à des tâches complexes. Le terminal arrive avec MIUI 12 basé sur Android 11, mais il a déjà Android 12 disponible en version bêta interne. D’autre part, il y a quatre caméras qui composent son système photographique arrière, le 48 MP étant le plus important.

Un autre point en faveur de l’achat de ce smartphone est sa batterie, puisqu’elle a une capacité de 5 160 mAh qui lui permet de tenir une journée complète d’utilisation même si vous êtes très exigeant. Cette batterie est compatible avec une charge rapide de 33W, elle se recharge complètement en une heure et vingt minutes, comme nous vous le disions dans l’analyse du POCO X3 Pro.

Le POCO X3 Pro a un prix d’origine de 249,99 euros dans sa version 6 Go + 128 Go et de 299,99 euros dans le modèle 8 Go + 256 Go. Si vous souhaitez vous en procurer, nous vous recommandons de prêter attention aux offres, car il propose généralement des remises importantes dans des magasins tels qu’Amazon, PcComponentes ou le site Web de POCO.

POCO M4 Pro 5G

Le mobile le plus récent du catalogue POCO est le POCO M4 Pro 5G, un smartphone milieu de gamme pas cher qui a tout ce dont vous avez besoin si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent. Tout d’abord, ce M4 Pro 5G mise sur un écran LCD IPS de 6,6 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une fluidité peu commune dans cette gamme de prix.

Son processeur est le MediaTek Dimensity 810, qui fonctionne très bien même si vous demandez des tâches plus avancées, comme jouer à des jeux, et qui dispose d’une connectivité 5G. L’appareil arrive avec MIUI 12.5 basé sur Android 11 comme système d’exploitation, mais il recevra Android 12 tout au long de ce 2022. De plus, il dispose d’une double caméra arrière avec un objectif de 50 MP et un ultra grand angle de 8 MP.

Il faut également souligner le grand travail de sa batterie de 5 000 mAh, qui atteint une journée et demie d’utilisation sans à peine broncher. Prenant en charge une charge rapide de 33 W, il faut un peu plus d’une heure pour une charge complète. Le lecteur d’empreintes digitales est sur le côté et les haut-parleurs stéréo sonnent bien.

Le POCO M4 Pro 5G démarre à 229 euros dans son modèle 4 Go + 64 Go, tandis que celui de 6 Go + 128 Go monte à 249 euros. Sans aucun doute, cela vaut la peine de dépenser ces 20 euros de différence pour profiter de plus de RAM et de plus de stockage. Il est en vente dans les principales boutiques en ligne, comme PcComponentes, le site POCO ou Amazon.

Quel est le meilleur mobile POCO ?

Les trois mobiles qui composent le catalogue POCO actuel couvrent deux des principales gammes du marché : haut et moyen. Selon vos besoins et le budget avec lequel vous faites face à l’achat, vous devrez choisir entre le POCO F3 5G, le POCO X3 Pro et le POCO M4 Pro 5G.

Quel que soit le budget, le meilleur mobile POCO aujourd’hui est le POCO F3 5G, dont nous avons déjà fait l’éloge à plusieurs reprises. Pour un prix avoisinant les 350 euros, vous pourrez profiter d’un téléphone mobile doté d’un processeur Snapdragon 870, d’un écran AMOLED, d’un appareil photo principal de 64 MP et d’une batterie de 4 520 mAh avec une charge rapide de 33 W. En bref, un excellent terminal qui répondra à tous vos souhaits et vous montrera 100% de l’expérience POCO.

Si vous recherchez de la puissance à un prix inférieur, vous feriez mieux de vous tourner vers l’option POCO X3 Pro, qui vous offre également un affichage fluide et une grande autonomie de la batterie. Enfin, si vous voulez dépenser environ 200 euros et profiter de la connectivité 5G, il y a le POCO M4 Pro 5G pour vous, qui ne renonce pas non plus à une bonne puissance et à une grande autonomie.

