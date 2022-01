Xiaomi a une fonction qui vous permet de localiser facilement votre mobile si vous l’avez perdu. Nous vous expliquons comment l’utiliser, vous n’avez rien à installer.

Cela peut nous arriver à tous et ce n’est pas une bonne boisson. Nous nous référons à la perte du mobile ou à quelqu’un qui nous le vole. Quand on se rend compte qu’on n’a pas le terminal à côté de nous, ça ne va pas bien et on se met à le chercher jusque sous les pierres. La solution est peut-être plus simple que vous ne le pensez, elle peut même être trouvée sur le téléphone lui-même sans avoir besoin d’installer quoi que ce soit si vous avez un mobile Xiaomi.

Heureusement, les smartphones de la firme intègrent un outil qui permet de le localiser lorsqu’il est perdu. Non seulement vous pouvez localiser votre mobile sur une carte, mais vous pouvez également le faire sonner, le verrouiller et même effacer toutes les données afin que le voleur n’accède pas à vos informations privées. Sans aucun doute, c’est l’une des astuces les plus utiles pour votre mobile Xiaomi, nous allons donc vous expliquer en détail tout ce que vous devez savoir pour en tirer le meilleur parti.

Comment retrouver un mobile Xiaomi perdu sans rien installer

L’outil le plus connu pour localiser un mobile perdu ou volé est le « Find My Device » de Google. Cependant, Xiaomi a développé son propre système de localisation qui fonctionne de manière similaire. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’installer une application externe, la fonction se trouve dans le mobile lui-même.

Ensuite, nous verrons quelles sont les deux phases dans lesquelles le processus de recherche d’un mobile Xiaomi est divisé et toutes les options offertes par cet outil.

Activer la localisation du mobile Xiaomi

Pouvoir connaître l’emplacement du mobile que vous avez perdu est très utile, mais avant de pouvoir le faire, vous devez activer l’outil en question. Pour utiliser la fonction de localisation Xiaomi, vous avez besoin d’un compte utilisateur que vous pouvez facilement créer à partir du site Web Mi Account. Si vous vous êtes déjà inscrit auparavant, pour activer la localisation de votre mobile Xiaomi, il vous suffit de suivre ces étapes :

Entrez les paramètres du terminal. Faites défiler vers le bas et allez dans « Mon compte ». Entrez vos informations d’identification d’utilisateur. Une fois dans « Mon compte », appuyez sur la section « Xiaomi Cloud », qui se trouve à la fin. Activez l’option « Rechercher un appareil » et appuyez sur « Continuer ». Déjà dans « Xiaomi Cloud », accédez à « Rechercher un appareil ». Cochez la case « Rechercher un appareil ».

Les options « Rechercher un appareil » de Xiaomi ne s’arrêtent pas là, car, comme vous pouvez le voir dans la dernière capture d’écran de la galerie précédente, il existe deux autres fonctions dans la section.

Le premier est « Signaler l’emplacement lorsque la batterie est faible » qui, comme son nom l’indique, envoie automatiquement l’emplacement du terminal lorsque la batterie est sur le point de s’épuiser. De cette façon, même si vous ne pouvez pas connaître l’emplacement exact, vous aurez une idée approximative de l’endroit où se trouvait le téléphone avant qu’il ne perde de l’alimentation.

Comment dissocier tous vos comptes d’un mobile volé ou perdu

L’autre outil est « Signaler l’emplacement avant l’arrêt », le plus utile en cas de vol de votre terminal. Lorsque cela se produit, la chose la plus courante est que le voleur éteigne le mobile afin que vous ne puissiez pas connaître l’emplacement exact. Si vous activez cette option, vous saurez au moins où se trouvait le terminal avant son arrêt.

Sans aucun doute, ce sont deux fonctionnalités très intéressantes qui ajoutent encore plus de valeur à l’outil de localisation de Xiaomi. Par conséquent, il est préférable de les garder activés.

Vérifier l’emplacement depuis Xiaomi Cloud

Une fois la fonction lancée, il ne reste plus qu’à découvrir comment accéder à la localisation du mobile lorsqu’il a été perdu ou volé. Dans ce cas, vous pouvez le faire depuis un autre smartphone ou depuis un ordinateur. L’appareil n’a pas d’importance, car les phases du processus sont les mêmes :

Allez sur i.mi.com, le site Web de Xiaomi Cloud. Connectez-vous avec votre compte Mi, il doit être le même que celui que vous aviez sur votre mobile. Cliquez sur l’option « Rechercher un appareil ». Dans la liste des appareils connectés, cliquez sur celui dont vous souhaitez connaître la localisation. Une carte s’ouvrira où vous pourrez voir l’emplacement exact de l’appareil s’il est allumé. S’il est désactivé, mais que vous avez activé les fonctionnalités dont nous avons parlé plus tôt, vous pourrez voir son dernier emplacement disponible. De plus, vous pouvez également faire sonner votre mobile pour le retrouver facilement si vous l’avez à proximité. Si vous l’abandonnez pour perte, vous pouvez le bloquer ou supprimer toutes ses données pour protéger votre vie privée.

Si vous avez plusieurs mobiles, vous pouvez les associer au même compte Mi pour accéder rapidement à leur localisation. Cependant, comme vous l’avez peut-être déjà pensé, l’outil de localisation de Xiaomi n’est pas infaillible, puisque le voleur peut rapidement éteindre le terminal et changer son emplacement sans que vous ne puissiez rien faire pour l’éviter.

Au moins, cela semble être une bonne solution si vous avez perdu votre téléphone très récemment ou si quelqu’un de bonne volonté l’a trouvé.

Sujets connexes : MIUI, Téléphones portables, Téléphones portables chinois, Xiaomi