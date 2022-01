Comment savoir si un billet est faux ? « Techniques » Toucher-Observer-Incliner

Les billets en euros intègrent des éléments de sécurité hautement sophistiqués qui font de la monnaie unique l’une des plus sûres au monde. Cependant, malgré les mécanismes de haute sécurité, il y a ceux qui peuvent reproduire presque parfaitement les notes actuelles.

Lorsque vous recevez un billet en euros, vérifiez les différents signes de sécurité (ne vous fiez pas à un seul) et, en cas de doute, comparez-le avec un billet dont vous savez qu’il est authentique, en recherchant les différences et jamais les similitudes.

Les éléments de sécurité peuvent être facilement vérifiés sans l’utilisation d’équipement de support. Tapez, observez et inclinez la note (méthodologie Play-Observe-Tilt).

#1 – Appuyez sur la note

Touchez le billet et ressentez la texture et la fermeté du papier de coton, ainsi que la rugosité des éléments imprimés en relief : les initiales de la BCE, le porche ou la fenêtre, la dénomination et les marquages ​​tactiles.

#2 – Observer

Regardez les billets en euros en transparence (contre une source de lumière) et vérifiez la présence de filigranes, du fil de sécurité, de la fenêtre portrait (sur les billets de 20, 50, 100 et 200 euros, de la série Europa) et du recto/verso l’enregistrement (uniquement les billets de la série 1).

#3 – Inclinaison

Inclinez les notes et vérifiez :

Séries L’Europe 

La bande de portrait holographique, qui affiche le portrait d’Europa (figure mythologique grecque), le symbole de l’euro, le motif architectural et la valeur du billet. Sur les billets de 100 et 200 euros, la bande holographique comporte également l’hologramme satellite et le grand symbole de l’euro ;

Le chiffre émeraude, qui a un effet lumineux de mouvement ascendant et descendant. Selon l’angle de vue, le nombre change de couleur du vert émeraude au bleu foncé. Sur les billets de 100 et 200 euros, le chiffre émeraude affiche également les symboles de l’euro à l’intérieur.

La fenêtre portrait, sur les billets de 20, 50, 100 et 200 euros, qui affiche au recto des lignes multicolores autour des chiffres représentant la valeur du billet (20 et 50 euros) ou le symbole de l’euro (sur les billets de 100 et 200 euros ) et, au verso, en toutes coupures, plusieurs chiffres multicolores représentant la valeur du billet ;

L’hologramme satellite est présent sur les billets de 100 € et 200 €. Cet hologramme affiche plusieurs symboles de l’euro qui se déplacent autour des chiffres représentant la valeur du billet. Lorsqu’ils sont exposés à la lumière directe, les symboles de l’euro deviennent plus clairs – Vous pouvez regarder des vidéos ici.

Que faire si vous pensez qu’il s’agit d’un faux billet ?

La méthodologie « Toucher – Observer – Incliner » est la procédure appropriée et efficace permettant au public de vérifier la présence de signes de sécurité et de déterminer si un billet est contrefait. Cependant, il est possible que vous rencontriez des notes suspectes. Voici quelques suggestions en cas de doute sur l’authenticité d’un billet :

Si vous doutez de l’authenticité d’un billet, ne l’acceptez pas. N’oubliez pas que les billets contrefaits/contrefaits n’ont aucune valeur ; par conséquent, si vous acceptez un billet contrefait/contrefait, vous ne recevrez aucune compensation.

Contactez Banco de Portugal si vous avez besoin de plus d’informations.

Demandez poliment une autre note et présumez que la personne qui vous la présente est innocente. Informez-la qu’elle pourrait être en possession d’un billet suspecté de contrefaçon et suggérez-lui de se rendre à la police locale, à une banque ou à la Banco de Portugal. Dans tous les cas, ne compromettez jamais votre sécurité.

Informez immédiatement les autorités locales chargées de l’application de la loi ou les services de sécurité de l’incident.

Essayez de corriger autant d’informations que possible sur la personne qui vous a présenté la note suspecte.

Si vous pensez avoir accepté par erreur un faux billet, ne le remettez pas en circulation. La mise en circulation de faux billets est un crime. Remettez le billet suspect aux autorités de police locales, à une banque ou à la Banque du Portugal. Si la facture est authentique, vous serez remboursé.

Via Banque du Portugal