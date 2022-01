L’histoire de comment une application absurde qui simulait une bière à l’intérieur du mobile a fait de son créateur un millionnaire

Le créateur de cette application, Steve Sheraton, gagnait entre 10 000 et 20 000 dollars par jour au plus fort de cette appli.

Le Google Play Store et l’App Store regorgent d’applications gratuites téléchargées par un grand nombre d’utilisateurs et grâce auxquelles leurs créateurs réalisent d’énormes profits chaque année, mais, sans aucun doute, le cas de réussite le plus curieux de l’ensemble L’histoire de ces deux magasins d’applications est celle d’une application absurde qui simulait une bière à l’intérieur du mobile et qui a fait de son créateur un millionnaire.

C’est l’histoire d’iBeer, l’application la plus rentable de l’histoire de l’App Store

iBeer était une application créée par un sorcier au chômage, Steve Sheraton, en 2008, qui était la même année que Steve Jobs lançait l’App Store sur les iPhones et c’est l’une des raisons qui expliquent le succès de cette application.

Avant de lancer l’App Store, Jobs a contacté un certain nombre de développeurs pour créer des applications pour l’iPhone et l’un d’eux était Sheraton, car Sheraton avait téléchargé une vidéo de lui-même « buvant une bière » sur son iPhone sur YouTube, que vous Nous laissons sous ces lignes, un clip qu’il a vendu via iTunes pour 2,99 euros et grâce auquel il gagnait environ 2 000 dollars par jour.

Steve Jobs a demandé à Sheraton de créer une application iPhone qui pourrait imiter cette illusion, et Jobs s’est mis au travail pour créer une société appelée Hottrix. Ce que Sheraton a fait pour créer cette curieuse application, c’est de remplacer les animations par de vraies vidéos et surtout de lier ces clips aux mouvements détectés par l’accéléromètre de l’iPhone. De cette façon, lorsque vous déplaciez le terminal, le liquide bougeait avec lui et ainsi, lorsque vous l’incliniez vers votre bouche, vous simuliez que vous étiez en train de boire une bière.

L’application iBeer a débarqué sur l’App Store au même prix que la vidéo précédemment vendue par Sheraton, 2,99 euros, et à ses heures de gloire son créateur gagnait entre 10 000 et 20 000 dollars par jour.

Selon Sheraton elle-même, le succès d’iBeer était centré sur « permettre aux gens de montrer à leurs amis ce dont le téléphone était capable » et d’être « une façon amusante de montrer l’accéléromètre de l’iPhone et son écran brillant aux couleurs ultra-réalistes ».

Le déclin d’iBeer a commencé lorsque la Coors Brewing Company a développé une application presque identique appelée « iPint », incitant Hottrix à poursuivre Coors pour 12,5 millions de dollars alléguant que Coors avait commis une violation du droit d’auteur qui avait causé « des dommages irréparables et des pertes de profits » pour la société Sheraton. Bien que le propriétaire de Hottrix n’ait jamais commenté ce litige, selon CBS News, il a été réglé à des « conditions confidentielles ».

Cette appli pour iPhone a généré 13 millions d’euros en trompant les utilisateurs

Enfin, en 2010, iBeer a disparu du top des applications les plus téléchargées sur l’App Store au profit d’autres applications telles que Facebook, Skype ou Fruit Ninja.

