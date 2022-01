Comment supprimer votre compte Instagram temporairement ou définitivement

Vous souhaitez supprimer votre compte Instagram ? Ce sont les étapes que vous devez suivre pour pouvoir le faire.

Nous allons vous expliquer comment vous pouvez supprimer votre compte Instagram étape par étape, temporairement ou définitivement. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous avez décidé de prendre cette décision, vous devez savoir que la suppression ou la désactivation d’un compte Instagram est possible si vous décidez de le faire, et la vérité est que le processus est plus simple que vous ne l’imaginez.

De plus, il est possible de supprimer un compte Instagram de n’importe quel appareil et en quelques minutes seulement. Dans ce guide, nous vous expliquons comment suspendre temporairement ou définitivement votre profil Instagram, aussi bien depuis votre ordinateur que depuis votre mobile.

Mais avant cela, vous devez garder plusieurs choses à l’esprit. La première est que, évidemment, en supprimant définitivement le compte, le profil et tout son contenu -photos, vidéos, commentaires, likes et followers- seront définitivement supprimés, et si cela est fait, il ne sera pas possible de réactiver le compte plus tard ou enregistrez-vous à nouveau en utilisant le même nom d’utilisateur. C’est pourquoi l’option de désactiver temporairement le compte est également offerte.

Supprimer définitivement votre compte Instagram du PC

Pour supprimer définitivement votre compte Instagram de votre ordinateur, il vous suffit d’accéder à la page des paramètres d’Instagram

Accédez au site Web Instagram à partir du navigateur et connectez-vous à votre compte De là, rendez-vous sur la page Supprimer votre compte Si vous le souhaitez, sélectionnez la raison pour laquelle vous souhaitez supprimer ou désactiver votre compte dans le menu déroulant qui apparaîtra en bas Vous serez peut-être invité à ressaisir le mot de passe de votre compte. entrez-le Enfin, cliquez sur « Supprimer le compte »

C’est tout. Après avoir terminé ce processus, vous aurez supprimé ou désactivé votre compte indéfiniment.

Supprimez définitivement votre compte Instagram du mobile

Actuellement, l’application mobile Instagram n’offre pas la possibilité de supprimer le compte, mais pour ce faire, vous devez accéder à la page de suppression de compte sur le Web. Le processus est très similaire à celui vu précédemment. Voici ce que vous devez faire pour supprimer votre compte Instagram du mobile :

Accédez au site Web Instagram à partir du navigateur et connectez-vous à votre compte Accédez à la page Supprimer votre compte Si vous le souhaitez, sélectionnez la raison pour laquelle vous souhaitez supprimer ou désactiver votre compte dans le menu déroulant qui apparaîtra en bas Vous serez peut-être invité à ressaisir le mot de passe de votre compte. entrez-le Enfin, appuyez sur « Supprimer le compte »

Supprimer temporairement votre compte

Si vous choisissez de supprimer temporairement votre compte Instagram, il vous suffira de vous reconnecter au compte plus tard pour le réactiver. Veuillez noter que si vous décidez de désactiver votre compte, le profil, les photos, les commentaires et les likes resteront cachés, mais ne seront pas complètement supprimés.

Pour supprimer temporairement votre compte Instagram, vous devez vous rendre sur la page de suppression de comptes et sélectionner l’option de suppression temporaire du compte. Vous pouvez voir la procédure étape par étape dans notre guide pour désactiver temporairement les comptes Instagram.

