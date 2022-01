La recette pour savoir comment baver avec un OnePlus est dans cette version ‘Ultra’ qui arriverait en fin d’année

OPPO et OnePlus, OnePlus et OPPO : les synergies fonctionnent et OnePlus prépare déjà le meilleur smartphone de son histoire… Avec la technologie photographique OPPO !

Nous attendons toujours en Europe les débuts officiels d’un OnePlus 10 Pro qui a laissé un goût imbattable dans la bouche partout où il est allé, bien que la mauvaise nouvelle dans ce cas soit qu’il semble que le fabricant de Shenzhen ne veuille pas ou ne puisse pas encore satisfaire une demande qui sera sûrement élevée sur les marchés internationaux, donc pour l’instant il sera temps de continuer à dépenser plus de doses de patience.

En tout cas, la machinerie hype chez OnePlus ne s’arrête jamais, et si le modèle standard OnePlus 10 est déjà prévu pour cet été, de Chine ils nous parlent maintenant d’une dernière surprise qui clôturera le cours 2022 avec tout le meilleur du catalogue de OnePlus entrant sur le ring pour la première fois, profitant également des synergies obtenues lors de la fusion avec OPPO.

Évidemment, nous parlons d’un OnePlus 10 Ultra inédit et hypothétique qui enterrerait définitivement les variantes « T » d’antan, dans ce cas absorbant également toute la sagesse d’OPPO pour combiner dans le même appareil les références du succès OnePlus 10 Pro et le améliorations de la photographie mobile qui se préparent pour l’OPPO Find X5 Pro que nous ne connaissons toujours pas officiellement.

OnePlus veut mettre les bonnes critiques de son OnePlus 10 Pro dans le shaker ainsi que les améliorations et les connaissances en photographie mobile qu’ils chérissent déjà dans OPPO, donc certainement le futur modèle ‘Ultra’ qui en sortira semble prometteur.

OnePlus 10 Pro : fonctionnalités, prix et toutes les informations officielles

Que peut-on attendre d’un OnePlus 10 Ultra comme celui-ci qui se pose ?

Eh bien, force est de constater que les temps et le rythme de OnePlus ont changé, et que sa stratégie ‘Never Settle’ est révolue pour que le constructeur chinois puisse devenir l’un des tueurs de l’industrie et pas seulement le fleuron des tueurs qui étonne pour sa qualité /rapports prix.

Désormais, OnePlus veut jouer dans la ligue des géants, et pour cela, il doit promouvoir, d’une part, les gammes moyennes et basiques qui assurent muscle et pénétration dans l’industrie, en plus de se concentrer sur la concurrence pour la gamme la plus premium sans compter euro pour euro, ou dollar pour dollar, le prix final de leurs terminaux.

C’est là qu’intervient la photographie exceptionnelle et l’accord conclu avec Hasselblad l’année dernière, car avoir une entreprise aussi réputée pour emballer leurs systèmes photographiques les aidera à atteindre ce petit point plus que Huawei n’avait également avec Leica ou vivo et Sony avec Zeiss.

De plus, il semble que OnePlus pariera cette fois sur la reprise des idées et de la technologie de ses frères OPPO, en incorporant non seulement le système photographique Hasselblad qui passera également au Find X5 Pro de OnePlus, mais en adoptant également dans son cas le MariSilicon X puce avec son unité de traitement neuronal destinée à améliorer les résultats photographiques.

Il s’agit donc de faire un transfert et d’obtenir un OnePlus 10 Ultra qui intègre tout le meilleur de la maison, également la technologie propriétaire d’OPPO, sans faire attention aux prix mais plutôt que cet appareil puisse rivaliser face à face avec les meilleurs, avec le Galaxy S22 Ultra ou Xiaomi 12 Ultra entre autres.

Le partage de technologie entre OnePlus et Oppo bat son plein, la série Find X5 reçoit un traitement Hasselblad et j’entends dire que MariSilicon sera vu sur un OnePlus Flagship au 2e semestre de cette année. Il y a des rumeurs d’un produit phare Ultra de OnePlus dans la phase EVT en ce moment. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 25 janvier 2022

Les sources précisent que ce nouveau modèle est encore en phase de test préliminaire par les concepteurs, qui devront mener leurs tests avant de passer à des prototypes de présérie qui rapprocheraient l’étape de production d’un terminal qui, selon ce qu’ils dites-nous, sera prêt d’ici la fin de l’année.

D’ici là, nous aurons déjà testé l’OPPO Find X5 Pro avec sa puce MariSilicon X, nous saurons donc déjà de quoi il est capable et nous pourrons extrapoler ses performances au modèle le plus avancé de toute l’histoire de OnePlus.

Sans surprise, une finition similaire à l’actuelle est attendue, qui a recueilli des critiques très positives, en plus du matériel le plus puissant pouvant être monté, y compris le chipset Snapdragon 8 Gen 1 avec le nom de famille ‘Plus’, qui sera déjà sur le marché d’ici là.

Il faudra attendre, mais nous serons attentifs pour voir de quoi OnePlus nous surprendra !

L’OPPO Find X5 Pro aura un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et une triple caméra arrière de 50 MP

Sujets connexes : Téléphones portables, Téléphones portables chinois, OnePlus