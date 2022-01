Vitesse de la lumière : qu’est-ce que c’est et comment est-elle mesurée ?

La vitesse de la lumière dans le vide, symbolisée par la lettre c, est, par définition, égale à 299 792 458 mètres par seconde. Le symbole c vient du latin celeritas, qui signifie vitesse ou rapidité. Bon, mais tout ça en réalité comment peut-on « voir » ou « mesurer » ? De manière simple, nous allons montrer quelques exemples qui peuvent éclairer les lecteurs sur cette « unité de mesure » qui est utilisée pour désigner les distances des étoiles, dans les échelles spatiales les plus diverses.

Un fait intéressant nous apprend que la lumière du Soleil met environ huit minutes pour atteindre la Terre, qui se trouve à une distance moyenne d’environ 150 millions de kilomètres, ce qui correspond à une unité astronomique.

La vitesse de la lumière est rapide…

D’une simple pression sur un interrupteur, votre pièce peut être instantanément inondée de luminosité. En fait, il n’y a pas d’effet de décalage notable. En effet, les photons émis se déplacent à 300 000 km par seconde, ce qui signifie qu’il ne faut que 1/500 000e de seconde pour que la lumière atteigne même la partie la plus éloignée d’une pièce ordinaire. Et s’il pouvait traverser le mur, il ferait 7,5 fois le tour de la planète entière en une seconde seulement.

Par conséquent, dans nos expériences quotidiennes, nous ne voyons jamais la lumière comme devant « prendre du temps » pour faire quoi que ce soit. Il est incroyablement rapide, éclairant tout sur son passage en un instant – et avec quelques mises en garde étranges, les scientifiques pensent que la vitesse de la lumière est la plus rapide connue dans l’univers.

Cependant, si nous sortons de notre bulle et regardons la lumière de l’extérieur des limites de la vie sur Terre, à quoi ressemblera le concept ?

Pour expliquer de manière très simple et visuelle la vitesse de la lumière, le planétologue James O’Donoghue, a laissé une animation qui nous permet de contextualiser ce qu’est réellement la vitesse de la lumière. Cela nous aide à nous souvenir de la mécanique de ce phénomène incroyable, tout en mettant en évidence les vastes distances entre les corps célestes – même dans notre coin minuscule et insignifiant du système solaire.

La vitesse de la lumière est lente…

L’une des questions que les astronomes reçoivent du public est : « Combien de temps faudrait-il à la lumière pour passer de l’objet X à l’objet Y ? » La lumière leur donne un moyen très précis de mesurer la taille de l’univers en définissant des distances.

Voici quelques-unes des mesures de distance les plus courantes :

Lune : Il faut environ 1 255 secondes à la lumière pour se rendre de la Terre à la Lune.

Mars : Mars est environ 150 fois plus éloignée que la Lune – environ 54,6 millions de km dans la zone la plus proche – il faut donc 3 minutes pour s’y rendre depuis la Terre.

Soleil : Le soleil est à 150 millions de km, ce qui signifie qu’il faut 8 minutes pour voir sa lumière.

Extrapolons davantage ces exemples. Donc, si le soleil explosait en ce moment, nous ne le saurions même pas avant au moins huit longues minutes.

Si nous allons plus loin… plus lentement cette lumière semble…

Si la lumière met quelques minutes pour atteindre les planètes les plus proches, combien de temps faut-il à la lumière pour s’éloigner le plus de la Terre ?

Jupiter : La plus grande planète est à 629 millions de km quand elle est la plus proche, prenant la lumière en 35 minutes environ.

Saturne : La planète aux anneaux est environ deux fois plus éloignée que Jupiter, qui met 71 minutes à s’allumer.

Pluton : Il faut environ 5,5 heures à la lumière pour se rendre de la Terre à la planète naine.

Alpha du Centaure : Le système stellaire le plus proche est à 4,3 années-lumière, soit 40 milliards de km.

Galaxie spirale la plus proche (Andromède) : à 2,54 millions d’années-lumière de la Terre

Étoiles visibles : La distance moyenne des 300 étoiles les plus brillantes du ciel est d’environ 347 années-lumière.

L’illustration ci-dessous traduit les exemples précédents en un exemple graphique. Ensuite, vous aurez une idée de la « lenteur » de la lumière.

Dans la vidéo, la lumière voyagera du Soleil à Jupiter. Cela se fait en temps réel, cela prend donc environ 43 minutes :

Bon, maintenant que l’échelle a été présentée, quand on vous a dit que le travail s’était fait à la vitesse de la lumière, attention, c’était peut-être « à pas de tortue ».