Ne vous faites pas arnaquer : comment savoir quand une entreprise ou un indépendant a besoin d’un site Web

On peut dire qu’un site internet est presque indispensable, mais… est-ce nécessaire pour tous les professionnels ?

L’arrivée d’Internet a montré qu’une autre façon d’offrir des services et de vendre était possible. La numérisation était arrivée, un processus qui se poursuit encore près de 30 ans après l’apparition de l’internet à domicile. Dans cet article nous allons évaluer la nécessité ou non pour une entreprise ou un indépendant d’avoir un site internet. Oui, au milieu de l’ère numérique, il existe encore des services dans lesquels il n’est peut-être pas pratique d’avoir une page Web, ou du moins une page trop complète.

Sans site web professionnel au XXIème siècle ?

La nécessité d’avoir un site web ou non dépend évidemment de votre envie de vous développer. Vous saurez déjà que Google est le patron, et que votre entreprise est bien en place est un facteur de poids. Mais vous ne devriez pas non plus être obsédé par le fait que vous ayez ou non un site Web. En effet, une grande partie des commerces et services que vous voyez sur Google correspondent à des commerces qui n’ont probablement pas de site internet. Et c’est qu’il existe des services qui ne nécessitent pas du tout d’avoir un espace dans le réseau. Par exemple, on parle d’entreprises traditionnelles déjà bien implantées et dont les ventes sont limitées à une population précise. Prenons l’exemple d’une boulangerie. Cela aurait-il beaucoup de sens pour eux d’investir dans la création d’une page Web ? Probablement pas, puisque les ventes n’allaient pas être affectées par le fait d’avoir un site Web.

Mais d’un autre côté, il n’est pas entendu qu’il existe une typologie de services qui n’ait pas de site web. Pouvez-vous imaginer une société de marketing qui ne l’a pas ? Ce serait un véritable non-sens qui aurait un impact négatif sur la progression de votre entreprise. Fondamentalement, parce que tout service numérique offert sur Internet doit avoir une page Web. Sous la protection d’Internet, une multitude de professions ont émergé qui fournissent des services presque exclusivement sur Internet. Nous parlons de créateurs de contenu, de graphistes, de programmeurs, de spécialistes du référencement et du marketing. Dans ces cas, c’est quelque chose de non négociable, si vous n’avez pas de site Web, vous perdez de nombreuses opportunités de développer votre entreprise et, par conséquent, de gagner de l’argent.

De quel site ai-je besoin ?

Trouver l’équilibre n’est pas toujours facile. La complexité de votre site Web sera déterminée par le type de service que vous fournissez et les désirs que vous avez de vous faire connaître. Il y a des professionnels qui peuvent se contenter d’un site Web très simple, ce serait pratiquement une page de destination dans laquelle ils montrent quels sont leurs services de base et comment les contacter. C’est une façon de dire à vos futurs clients que vous êtes présent sur le web, que vous n’êtes pas une entité floue qui ne sait pas très bien ce qu’elle fait ni où elle se situe. L’avantage d’avoir un site web avec ces caractéristiques est que vous pouvez le faire vous-même, les services d’hébergement et d’achat de domaine proposent des solutions très valables.

De même, l’installation et l’exécution de WordPress sont très simples. Vous avez à votre disposition un certain nombre de modèles gratuits avec lesquels fournir une bonne image. De cette façon, vous aurez ce peu d’espace sur le réseau et sans avoir à dépenser beaucoup. De plus, vous aurez une apparence beaucoup plus professionnelle et en phase avec l’époque dans laquelle nous avons vécu.

Si vous vous attaquez au projet d’un site Web un peu plus complexe ou si vous n’avez tout simplement pas envie de faire des recherches, il est toujours préférable de déléguer l’une des centaines d’entreprises en Espagne qui se consacrent à ces tâches. Maintenant, il faut toujours faire attention car ils ne font pas tous la même chose, ils ne fonctionnent pas de la même manière et ils ne vont pas non plus vous proposer le même budget. Comparer entre plusieurs vous donnera une idée approximative de ce qu’est le prix moyen. Vous devez également détailler très clairement ce que vous voulez, car vous avez généralement tendance à louer un type de site Web dont vous n’avez peut-être pas besoin. Allouer une partie de votre budget à un site Web qui n’est pas en phase avec votre service, c’est directement gaspiller de l’argent.

Alors, ai-je besoin d’un site Web ou non?

Pour répondre à cette question, posez-vous également celle-ci. Est-ce bon pour moi ? Si la réponse est oui, vous n’avez probablement pas besoin d’un site Web. Ce qui semble très nécessaire, c’est que vous ayez un profil sur les réseaux sociaux. Les consommateurs ont tendance à rechercher directement ces lieux plutôt que Google sur un site Web d’entreprise. Pensez aussi que l’on passe de nombreuses heures sur ce type de réseaux, ils sont donc un bon terrain pour se faire connaître. Au fait, votre entreprise apparaît-elle sur Google Maps ?

Ce qu’il est recommandé de faire, et cela ne vous coûtera pas trop cher, c’est d’enregistrer le domaine de votre marque. A la base car avec cela vous allez pouvoir avoir un email totalement personnalisé qui donne une très bonne image à vos clients. Qu’une société de services professionnels vous écrive à partir d’un e-mail Hotmail ou Gmail n’est pas exactement ce qu’il y a de mieux en termes d’image de marque. Avoir votre domaine enregistré et plusieurs comptes de messagerie avec celui-ci ne coûtera pas très cher, environ 40 € par an.

Nous pouvons conclure qu’il n’est pas toujours nécessaire d’avoir une page Web pour fonctionner correctement. Et cela tient aussi au fait qu’il existe de nombreux professionnels du numérique qui se nourrissent exclusivement du travail qui leur arrive sur des sites comme Freelancer, Fiverr ou Workana. Il existe des services orientés vers la présence, comme les rénovations domiciliaires, qui sont annoncés sur des plateformes pour trouver des clients, un exemple très clair est celui-ci.

Par conséquent, vous devriez toujours avoir le site Web dont vous avez besoin, bien que cela s’applique au cas où cela serait nécessaire. Si vous décidez de l’avoir, il est toujours plus pratique d’avoir une page Web simple, avec une interface propre et facile à naviguer, qu’une page plus complexe dont vous ne pourrez pas profiter beaucoup. Vous aurez le temps, si nécessaire, d’étendre les fonctionnalités.

