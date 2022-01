Conseil : Découvrez comment utiliser Windows Hello pour vous authentifier auprès de Linux à partir de Windows 11

Microsoft a apporté des outils spéciaux à Windows pour assurer la sécurité de votre système. Il veut éliminer les mots de passe et c’est pourquoi il a créé des solutions que tout le monde sait qu’ils peuvent et même devraient utiliser.

Celles-ci sont intégrées à divers domaines de Windows 11 et 10, mais peuvent encore être explorées à de nouveaux niveaux. La preuve en est la possibilité d’authentifier le compte d’utilisateur root sur la version Linux exécutée sur le système d’exploitation de Microsoft.

Windows Hello est la solution de sécurité que vous pouvez utiliser pour vous passer des mots de passe Windows 11 et 10. Cette proposition utilise des éléments matériels biométriques pour authentifier les utilisateurs, qu’il s’agisse d’une empreinte digitale, d’un scan du visage ou autre.

Cela peut maintenant être transposé à un nouveau domaine, auquel jusqu’à présent on n’avait pas pensé. Nous pouvons utiliser cet élément d’authentification pour interagir avec WSL, Linux que Windows 11 et 10 ont présent. Ainsi, il est simple d’authentifier le compte root et de ne pas mémoriser de mot de passe.

Cette intégration n’est pas native chez Microsoft, mais le résultat d’un travail effectué par la communauté, qui a créé un module PAM pour effectuer l’authentification. La méthode d’installation est simple et pratique.

wget https://bit.ly/3G3iUOm mv 3G3iUOm release.tar.gz tar xvf release.tar.gz

Ce qu’ils ont fait jusqu’à présent, c’est de télécharger le package à partir de GitHub et de le placer dans Linux sur Windows 11. Vous devez exécuter cette commande dans un terminal et dans le dossier où vous souhaitez l’enregistrer. Vous pourrez le supprimer tout de suite. L’étape suivante consiste à décompresser ce que vous avez téléchargé.

cd release ./install.sh

Avec les commandes ci-dessus vous allez préparer l’installation de ce module, qui se fait avec la commande install.sh. Il se termine par le changement de forme d’authentification, passant du mot de passe à l’authentification Windows Hello.

Ce processus devrait se terminer par un changement de forme d’authentification, où chaque fois que nécessaire, Windows Hello entre en jeu. En cas de problème, la page GitHub contient toutes les informations de support.

Il est prouvé que l’intégration de Linux avec Windows 11 et 10 atteint de nouveaux sommets, de plus en plus intéressants. C’est un exemple parfait de la façon dont les fonctionnalités de ce système s’intègrent aux éléments externes disponibles.