Tutoriel : Comment installer facilement Webmin sur Kali Linux ?

Avez-vous déjà pensé s’il était possible de configurer tous les services de notre machine Linux/Unix via un simple navigateur ? C’est vrai! Avec Webmin, vous pouvez facilement gérer l’ensemble de votre serveur de manière très intuitive, via une interface très agréable.

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre à installer Webmin sur Kali Linux.

Webmin – L’outil le plus spectaculaire pour gérer votre Linux

Webmin est un outil d’administration graphique (basé sur le Web), écrit par Jamie Cameron, qui nous permet de gérer facilement notre système Linux/Unix. De cette façon, à travers un simple navigateur, nous pourrons contrôler/gérer le « puissant moteur » de notre Linux/Unix depuis n’importe où dans le monde.

Certaines des tâches que nous pouvons effectuer

Administration à l’échelle du système

Administration et configuration des services apache lier DHCP SSH envoyer un mail PPP entre autres

administration de l’imprimante

système de démarrage

disques/partitions

Configurer la crontab

Définir des règles dans IPtables

gérer les quotas, les utilisateurs, les groupes

etc., etc., etc.

Comment installer Webmin sur Kali Linux

Pour installer Webmin sur Kali Linux, accédez à la liste des référentiels et ajoutez le référentiel nécessaire.

sudo nano /etc/apt/sources.list deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib

Ajoutez ensuite la clé Webmin PGP à l’aide de la commande :

$ wget https://download.webmin.com/jcameron-key.asc $ sudo cat jcameron-key.asc | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/jcameron-key.gpg

Après avoir indiqué le dépôt et la clé, le système doit être mis à jour avec la commande suivante :

Après avoir mis à jour le système, installez simplement webmin avec la commande :

sudo apt-get install apt-transport-https sudo apt-get update sudo apt-get install webmin

C’est tout pour aujourd’hui! Si vous avez des suggestions de tutoriels sur Kali Linux, laissez-les dans les commentaires.