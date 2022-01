Qu’est-ce que Pegaxy, comment jouer et tout ce que vous devez savoir sur ce jeu NFT

Découvrez ce qu’est Pegaxy et comment vous pouvez y jouer depuis votre Android pour commencer à gagner de l’argent.

L’essor des jeux NFT augmente au fil des mois. Au fil du temps, multipliez ces projets qui vous permettent de gagner de l’argent tout en vous amusant. Pour cette même raison, nous vous dirons aujourd’hui ce qu’est Pegaxy, comment y jouer et tout ce que vous devez savoir sur ce jeu NFT.

Ainsi, vous pouvez convertir vos publications Instagram en NFT

Axie Infinity n’est pas le seul jeu qui vous donne la possibilité d’obtenir des pièces que vous pouvez échanger contre de l’argent réel. Si vous cherchiez une alternative plus facile à jouer, cela pourrait être l’alternative parfaite pour vous.

Tout ce que vous devez savoir sur Pegaxy

Pegaxy (Pegasus Galaxy) est un jeu de courses de chevaux avec un style mythologique/futuriste intéressant. Ici, vous participerez à des courses au format PVP pour gagner un jeton appelé VIS (Vigorus) que vous pourrez facilement échanger quand vous le souhaitez contre de l’argent réel. Dans ce jeu, les chevaux (Pega) sont les descendants du puissant Pégase et selon leur nature vous aurez plus ou moins de chances de gagner.

Chaque Pegaxy appartient à une variété d’éléments tels que le feu, le vent, l’eau, la vitesse et bien plus encore. Le jeu vous offre une expérience intéressante avec la lignée de chaque cheval mythologique, puisque chacun est représenté avec différents niveaux ou raretés, ce qui détermine le prix et l’utilité de chaque NFT.

Comment gagner de l’argent avec Pegaxy

Pegaxy est un jeu qui vous propose plusieurs façons de gagner de l’argent afin que vous puissiez choisir celle qui vous semble la plus rentable. Examinez chaque option et tirez vos propres conclusions.

Carrières chez Pegaxy

La première façon de gagner de l’argent sur Pegaxy est la course, à un moment donné, celles-ci passeront d’être automatisées à être basées sur les compétences. Comme chaque course est liée à une variable élémentaire, idéalement, vous devriez choisir un Pega spécialisé pour chaque course et utiliser ses compétences, ses stratégies, ses améliorations et sa nourriture pour augmenter vos chances de terminer dans les trois premiers.

Race à Pegaxy

L’élevage d’un Pega pourrait être le meilleur moyen de gagner de l’argent, car plus il y en a, mieux c’est. Bien sûr, vous devez comprendre la nature de chaque lignée et d’autres facteurs pour produire une génération plus forte et plus durable.

Louer à Pegaxy

Pegaxy dispose d’un système de location entièrement sécurisé et transparent. Cela utilise des paiements automatiques, un compte séquestre qui distribue automatiquement les revenus sur le contrat de location. Le jeu propose trois types de système de location : Location Fixe, Partage des Bénéfices et Location Directe. Pegaxy fournit un système de sécurité parfait pour le propriétaire et le locataire.

Acheter et vendre des NFT sur Pegaxy

Par le biais de ventes directes ou d’enchères, la place de marché Pegaxy est également un moyen de gagner de l’argent en jeu. Il vous suffit d’être audacieux, de garder un œil sur les prix du marché et de mettre vos compétences en trading à l’œuvre. Vous n’avez pas à jouer ou quelque chose comme ça!

Comment jouer à Pegaxy sur Android

La première chose à faire pour commencer à jouer à Pegaxy sur votre mobile est de télécharger Metamask. Cet outil sert de lien entre le jeu et le réseau Polygon. Appuyez sur le bouton sous ces lignes.

Lorsque vous jouez pour la première fois depuis un mobile, vous devez connecter votre portefeuille Metamask au réseau Polygon en suivant ces étapes :

Entrez dans le menu des trois bandes qui se trouve en haut à droite.

Appuyez ensuite sur l’endroit où il est indiqué Paramètres.

Allez à l’endroit où il est indiqué **Réseaux **, puis appuyez sur le bouton Ajouter un réseau pour coller les données trouvées sous ces lignes.

Nom du réseau : SmartChain

Nouvelle URL RPC : https://bsc-dataseed.binance.org/

ID de chaîne : 56

Symbole : BNB

URL de l’explorateur de blocs : https://bscscan.com

Après avoir fait cela, votre Metamask ne sera plus sur le réseau Ethereum pour atteindre le réseau Polygon.

Comment entrer à moindre coût dans les Cryptomines avec un investissement efficace

Pour jouer, il vous suffit maintenant de revenir au menu à trois lignes et d’appuyer sur l’option du navigateur. Lorsque vous arriverez à ce stade, vous pourrez jouer à Pegaxy depuis votre Android en accédant au site officiel du jeu https://pegaxy.io. Un processus similaire aux Cryptoblades ou aux Cryptomines.

Rubriques connexes : Jeux