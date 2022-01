Comment supprimer un compte Twitter facilement et étape par étape

Il est possible de supprimer définitivement un compte Twitter et c’est très simple à faire

Si vous avez atteint le point où votre compte Twitter vous amène au bord de l’effondrement, soit parce que vous en avez assez que Twitter ressemble de plus en plus à Facebook et Instagram, soit à cause du nombre de notifications, de recommandations et de messages directs sans fin qui vous parviennent quotidiennement, aujourd’hui, nous vous apportons étape par étape pour effacer ce problème et supprimer définitivement votre compte Twitter, mais non sans vous recommander d’abord comment désactiver les notifications, si c’est ce qui vous dérange.

Supprimer ou désactiver votre compte Twitter ?

Avant d’entreprendre toute action, assurez-vous de savoir ce que vous voulez vraiment faire, car peut-être voulez-vous simplement faire une pause dans les médias sociaux, mais y revenir à l’avenir, et il serait préférable de le faire avec toutes vos informations intact. Si ce n’est pas le cas, procédez à sa suppression.

Cependant, vous devez garder quelque chose à l’esprit, et c’est que contrairement à Facebook qui vous permet de supprimer votre compte, sur Twitter vous ne pouvez pas le faire, du moins pas directement, donc si vous avez cherché le bouton « supprimer ou supprimer » et Vous ne l’avez pas trouvé, c’est parce qu’il n’existe pas, dans ce cas vous devez désactiver votre compte et si vous ne l’avez pas redémarré dans les 30 jours, c’est à dire si vous ne vous êtes pas connecté, votre compte aura été supprimé avec succès . Donc, si vous voulez le récupérer, notez la date à laquelle il sera supprimé, afin de ne pas l’oublier.

Comment désactiver votre compte Twitter

Donc, sans plus tarder, voici les étapes que vous devez suivre. Que vous le fassiez depuis un navigateur ou l’application, les étapes que vous devez suivre sont très similaires.

La première chose à faire est d’aller dans la section Paramètres et confidentialité. Une fois sur place, vous devez entrer votre compte. Ensuite, choisissez Désactiver le compte. Et enfin, cliquez sur le mot Désactiver. Vous devez entrer votre mot de passe pour confirmer l’action.

Prêt! Si vous avez suivi toutes les étapes, à ce moment-là, Twitter procédera à la désactivation de votre compte et vous ne serez pas sur la plateforme et la période de 30 jours pour vous connecter commencera, sinon votre compte sera définitivement supprimé et vous ne pourrez pas pour restaurer vos données.

Sujets connexes : Réseaux sociaux, Twitter