Bunker Builder Simulator, comment créer des abris en cas de catastrophe

Voici un jeu de stratégie avec un thème que nous n’avions pas vu auparavant, Bunker Builder Simulator est un jeu qui nous invite à construire des abris contre les catastrophes.

Venez voir comment un véritable abri est construit.

Ici, en terres portugaises, il n’y a pas tellement l’habitude (ni le besoin) de construire des abris (bunkers) contre toutes éventualités ou catastrophes. Aux États-Unis d’Amérique, en particulier dans les régions les plus touchées par les tornades, par exemple, c’est une habitude courante, ce jeu peut donc être considéré comme un titre plus destiné au public nord-américain.

Indépendamment de tout cela, ce qui est certain, c’est que Bunker Builder Simulator est en cours de développement et, bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie concrète, il devrait sortir sur Steam plus tard cette année.

Comme je l’ai mentionné plus haut, l’objectif du jeu est de gérer une entreprise de construction d’abris. Notre principale préoccupation est de construire les abris les meilleurs et les plus sûrs qui les protègent de pratiquement toutes les menaces possibles.

Bien que (heureusement) nous soyons un pays très calme par rapport aux catastrophes naturelles, il est vrai qu’on ne sait jamais quand un abri de ce genre peut être utile et ainsi, notre entreprise est la bonne pour sa construction.

Mais non seulement contre les catastrophes naturelles nos bunkers pourront protéger nos clients et notre entreprise pourra créer des lieux sûrs contre les pandémies, les astéroïdes, les attaques chimiques et nucléaires…

Dans Bunker Builder Simulator, nos bunkers doivent avoir toutes les commodités nécessaires et essentielles pour maintenir la vie de leurs occupants pendant longtemps, donc le projet doit être bien fait, non seulement en termes de durabilité, mais aussi en termes de fonctionnalité. Par exemple, il devrait y avoir de la nourriture, des zones d’hygiène…

Comme toute entreprise, notre survie dépend des clients et de leur satisfaction, alors que nous créons des abris qui satisfont les clients, notre réputation grandira et plus de clients suivront.

Alors que nous faisons face à des clients de plus en plus paranoïaques ou excentriques, nous débloquons également de nouvelles options de construction et de nouveaux équipements et machines pour construire de nouveaux abris plus sophistiqués.

Bunker Builder Simulator sortira via Steam plus tard cette année, sans date officielle concrète.