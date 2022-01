Telegram : comment avoir son propre cloud avec un stockage illimité gratuit

Teledrive est un projet open source qui utilise l’API Telegram pour offrir gratuitement un stockage cloud illimité.

Malgré le fait que WhatsApp est le client de messagerie le plus populaire avec plus de 4 milliards d’utilisateurs actifs par mois dans le monde, de plus en plus de gens se rendent compte que Telegram est une alternative meilleure et plus complète car il possède de nombreuses fonctionnalités très utiles telles que synchronisation entre les appareils, un chat privé pour vous laisser des notes, des canaux privés pour stocker tout ce que vous voulez ou un stockage cloud illimité.

Vous saviez probablement déjà tout cela, mais ce que vous ne saviez probablement pas, c’est qu’un groupe de développeurs a utilisé cette dernière fonction du client de messagerie créé par les frères Durov pour créer une plate-forme appelée TeleDrive, à travers laquelle vous pouvez avoir votre propre cloud stockage illimité sans débourser un centime.

Créez votre propre cloud gratuit et illimité avec Telegram et TeleDrive

TeleDrive est un projet open source qui utilise l’API Telegram, et plus précisément sa fonctionnalité de stockage illimité qui vous permet de télécharger des fichiers sur sa plateforme tant qu’ils ne dépassent pas 2 Go, pour vous offrir un service de stockage sur le cloud illimité gratuit

Les créateurs de TeleDrive vous proposent deux modes : un gratuit et un payant. Le premier vous permet de télécharger des fichiers d’un maximum de 2 Go avec une limite de 1,4 Go de trafic quotidien tandis que, dans la version payante, qui est au prix de 10 dollars par an, soit environ 8,81 euros par an , vous avez un téléchargement illimité et vitesses de téléchargement et aucune limite quotidienne.

Pour commencer à créer votre propre cloud gratuit et illimité avec TeleDrive, vous devez avoir un compte Telegram et effectuer les actions suivantes :

Accédez au site TeleDrive depuis votre ordinateur ou mobile

Cliquez sur le bouton S’inscrire maintenant

Connectez-vous à votre compte Telegram avec votre numéro de téléphone ou en scannant le code QR avec l’application Telegram si vous le faites depuis le PC

Une fois que vous avez suivi ces étapes simples, une interface Web similaire à celle de tout autre cloud public tel que Google Drive ou OneDrive apparaîtra à l’écran, dans laquelle vous pourrez télécharger toutes sortes de fichiers simplement en cliquant sur l’icône du nuage qui apparaît à haut. Tous les fichiers que vous téléchargez apparaîtront juste en dessous de la case supérieure et vous verrez des informations pertinentes sur chacun d’eux, telles que leur nom, leur taille et la date et l’heure auxquelles ils ont été téléchargés.

De plus, vous pouvez également télécharger des dossiers entiers ou créer le vôtre en cliquant sur l’icône de dossier située juste au-dessus des fichiers que vous avez téléchargés et en choisissant l’une de ses deux options : télécharger, pour télécharger un dossier ou créer, pour créer un nouveau dossier.

Tous les fichiers et dossiers que vous téléchargez sur TeleDrive apparaîtront dans votre chat Messages enregistré dans l’application Telegram, bien que dans ce dernier cas, seuls les fichiers qu’ils contiennent apparaîtront.

Avec TeleDrive, vous pouvez créer votre propre cloud illimité sans rien payer et accéder à tous les fichiers que vous y avez stockés depuis n’importe quel appareil, et le principal problème de ce service est qu’il peut fermer à tout moment si Telegram décide de restreindre l’accès à son API à tiers.

Pour cette raison, nous vous recommandons de conserver deux copies des fichiers les plus importants : l’un d’eux sur l’une des plateformes de stockage en nuage les plus populaires et l’autre sur un disque dur ou sur votre ordinateur.

