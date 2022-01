Comment utiliser Linux sur votre mobile sans perdre Android : voici comment fonctionne le netboot postmarketOS

Vous pouvez maintenant essayer Linux sur votre mobile Android comme si vous utilisiez un ‘LiveCD’ d’ordinateur, c’est presque magique !

Depuis un certain temps, nous connaissons l’existence d’un système appelé postmarketOS qui est devenu quelque chose comme une alternative plutôt punk à Android, se différenciant d’autres options telles que Harmony OS ou Google Fuchsia en ce qu’il est basé à 100% sur Linux vous permettant pour transporter l’expérience du pingouin le plus célèbre de l’industrie directement sur nos smartphones, en plus d’un support prometteur pour les mises à jour pendant au moins 10 ans.

Non seulement cela, et maintenant grâce à un netboot récemment publié sur GitLab, vous pouvez également essayer l’expérience Linux sur vos mobiles sans rien installer et sans perdre l’accès au système Android d’origine, simplement en démarrant postmarketOS via un démarrage en ligne qui , comme l’ont commenté les collègues de Liliputing, il peut être inversé en débranchant le câble USB et en redémarrant le téléphone.

L’idée est que tout utilisateur intéressé par Linux peut essayer postmarketOS sur son smartphone Android sans avoir besoin de connaissances techniques avancées et sans perdre la stabilité et la fonctionnalité de son mobile, en démarrant Linux de la même manière que le LiveCD ou LiveUSB classique que nous utilisons dans nos PC.

Ne vous inquiétez pas si tout cela vous semble chinois, car nous allons maintenant vous dire comment fonctionne le démarrage en direct de postmarketOS et comment vous pouvez l’utiliser, ainsi que où se trouve l’astuce et quelles sont ses limites… Ici, vous avez également accès à GitLab ! avec toutes les informations !

Ainsi, vous pouvez essayer postmarketOS sur votre mobile sans installations ni modifications

Comme nous l’avons dit, cette application rendra essentiellement la distribution postmarketOS Linux amorçable sur nos mobiles comme le ferait un LiveCD ou LiveUSB sur un ordinateur, bien qu’il y ait évidemment une implication ou un besoin supplémentaire que nous devrions connaître.

En fait, la première chose fondamentale est que le chargeur de démarrage du smartphone est déverrouillé, car il est évident que l’accès au chargeur de démarrage est strictement nécessaire au démarrage de postmarketOS. De plus, vous devrez toujours avoir le mobile connecté au PC via un câble USB.

Et j’explique mieux ce dernier, car il faut savoir qu’un LiveCD ou LiveUSB démarre sur nos ordinateurs sans rien écrire sur le stockage, en utilisant la RAM pour charger, chose qui a dû être légèrement modifiée sur le mobile. Dans ce cas, le noyau Linux fonctionnera également sur la RAM du smartphone mais en gardant les fichiers du système d’exploitation sur le PC, pour éviter à la fois les surcharges de RAM et la modification de la mémoire non volatile du smartphone.

Cela implique que le débranchement du câble USB interrompra la connexion et la convivialité de postmarketOS par cette méthode de test.

Le noyau Linux fonctionnera dans la mémoire RAM du mobile tandis que les fichiers système resteront sur le PC, vous pouvez donc l’utiliser sur les smartphones avec une RAM limitée même si vous ne pouvez pas vous déconnecter du PC lorsque postmarketOS est actif.

Comme vous l’avez peut-être déjà vérifié, il s’agit évidemment d’un moyen de tester le fonctionnement de Linux sur votre smartphone avant de l’installer définitivement, bien que son utilisation soit évidemment limitée à la longueur du câble USB qui vous sert de cordon ombilical avec votre PC.

Techniquement, la méthode permettrait de charger tout le système dans la RAM comme cela se passe dans les ordinateurs, mais étant donné qu’il existe des smartphones avec des capacités de mémoire RAM limitées, pour l’instant, il n’a été décidé que de mettre cette option hybride à la disposition des utilisateurs. il ne chargera que le noyau sur le smartphone.

Inverser le démarrage de postmarketOS est aussi simple que de déconnecter le câble USB et de redémarrer le mobile, vous ne perdrez donc en aucun cas des informations importantes ou les fonctionnalités auxquelles vous êtes habitué avec vos appareils. C’est presque magique, quelque chose de révolutionnaire qui, tôt ou tard, devait aussi atteindre les téléphones portables, désormais pratiquement convertis en ordinateurs de poche.

Voyons maintenant qui ose l’essayer… Faites-le nous savoir dans les commentaires, s’il vous plaît !

