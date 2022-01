Comment configurer votre Xiaomi Mi Band pour la première fois

Xiaomi 11 Lite 5G NE - Smartphone 6+128GB, 6,55” 90Hz AMOLED Display, Qualcomm Snapdragon 778G, 64MP+8MP+5MP Triple Camera, 4250mAh, Léger 158g, Noir truffe (Version Française) [Exclusivité Amazon]

Qualcomm Snapdragon 778G et charge rapide de 33W. Laissez-vous séduire par les performances fulgurantes rendues possibles par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Mobile Platform intégrée au Xiaomi 11 Lite 5G NE. Cette puissante puce de série 7 est dotée de la 6e génération de Qualcomm AI Engine, qui offre des performances d'IA allant jusqu'à 12TOPS et prend en charge la Double SIM Double 5G Le Xiaomi 11 Lite 5G NE utilise un écran AMOLED plat de 6,55 pouces et prend en charge la technologie Dolby Vision pour une expérience visuelle de haut niveau. Doté d'une gamme de couleurs étendue DCI-P3 et d'une profondeur de couleur TrueColor de 10 bits, le Xiaomi 11 Lite 5G NE offre un étonnant 1,07 milliard de couleurs à l'écran pour un haut degré de précision des couleurs. Pour couronner le tout, l'écran présente également un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, ce qui vous permet de vous divertir avec un décalage considérablement réduits Le corps ultramince de 6,81 mm et ultra-léger de 158 g du Xiaomi 11 Lite 5G NE offre un look épuré et rafraîchissant qui attire autant le regard qu'il est confortable à tenir. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE, le plus fin et le plus léger des smartphones 5G de Xiaomi, est incroyablement fin, mesurant seulement 1,88 mm, et atteint un excellent équilibre entre les capacités et le format Ce smartphone est doté d'un triple réseau de caméras, dont une principale de 64 Mpx, une ultra grand angle de 8 Mpx et une télémacro SMP qui améliore votre champ de vision et peut capturer le monde sans limites. La nuit, le mode nuit du Xiaomi 11 Lite SG NE permet de capturer des clichés clairs en utilisant à la fois la caméra grand angle et la caméra frontale dans des conditions de faible luminosité Malgré sa puissance, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est économe en batterie. Une grande batterie de 4 250mAh qui prend en charge la charge rapide de 33W permet de garder le téléphone alimenté tout au long de la journée Les écouteurs Mi sont inclus dans la boîte du smartphone, sous le smartphone et à côté du chargeur