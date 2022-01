Si vous êtes isolé le jour du scrutin, comment et devez-vous aller voter ?

Les élections législatives portugaises de 2022 (également appelées élections à l’Assemblée de la République) auront lieu le 30 janvier 2022 et constitueront la XV législature de l’Assemblée de la République.

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, le Gouvernement a décidé que les personnes isolées pourront sortir de chez elles pour aller voter. Mais comment peuvent-ils aller voter en toute sécurité ?

Le directeur général de la Santé a garanti que voter aux législatives anticipées pour les électeurs isolés en raison du COVID-19 « est un acte sûr » et a défendu que l’adoption d’une heure de vote spécifique minimise la contagion.

Cependant, bien qu’ils soient considérés comme sûrs, il y a quelques règles et recommandations à garder à l’esprit. Selon l’avis de la Direction générale de la santé rendu ce jeudi, tous les électeurs doivent porter des masques FFP2 ou chirurgicaux (les masques sociaux ne sont pas adaptés pour voter). L’électeur doit également utiliser son propre stylo pour remplir le bulletin de vote. Dans la mesure du possible, les mains doivent être désinfectées.

La DGS recommande également aux électeurs isolés ou infectés d’utiliser les transports individuels ou de marcher (si possible) jusqu’au lieu du scrutin.

Les déplacements du domicile ou du lieu de confinement vers le lieu de vote et le retour s’effectuent dans des conditions de sécurité, grâce à « l’utilisation permanente d’un masque chirurgical ou masque FP2 » et « l’utilisation de transports individuels ou à pied ». transports publics collectifs et individuels de voyageurs