Comment transférer mon Whatsapp d’un Android vers un iPhone et inversement ? C’est possible?

Arrivé en 2022, le nouvel iPhone que vous avez reçu à Noël vous accompagne partout, mais la question demeure : comment transférer toutes les informations importantes sur mon WhatsApp d’iPhone vers Android ou d’Android vers iPhone, sans perdre aucune information ?

Oui, bien sûr, c’est possible et, mieux encore, facilement. Comme? Le logiciel nous aide pour tout et Tenorshare iCareFone Transfer est la solution parfaite pour cette fonction.

Qu’est-ce que iCareFone Transfer et à quoi sert-il ?

Le transfert de chats WhatsApp entre iOS et Android a toujours été une tâche compliquée.

Bien qu’il existe de nombreuses applications disponibles, la plupart d’entre elles sont coûteuses ou même inefficaces.

Ternoshare iCareFone Transfer est un logiciel intéressant qui permet de transférer complètement les conversations WhatsApp d’Android vers iPhone et/ou d’iPhone vers Android. Une vraie brise.

En bref, il vous suffit de connecter votre Android et votre iPhone avec un câble USB et de suivre les instructions de l’application. Toutes les conversations WhatsApp seront transférées de manière transparente via l’application.

Deuxièmement, et surtout, iCareFone Transfer prend en charge le transfert de messages et de pièces jointes WhatsApp et WhatsApp Business, y compris des vidéos, des images et des fichiers entre Android et iOS, Android et Android, iOS et iOS sans aucune limitation, y compris la dernière version 15 d’iOS.

Ainsi, disponible en versions pour Windows ou Mac, ce programme offre un ensemble élevé d’outils pour le monde Apple.

Caractéristiques principales

Ainsi, le logiciel en question était doté des tâches les plus fonctionnelles et les plus importantes, sinon, voyons :

Transférez facilement WhatsApp et WhatsApp Business entre Android et iOS.

1 clic pour sauvegarder ou restaurer WhatsApp / WhatsApp Business (iOS et Android).

Exportez les messages WhatsApp et WhatsApp Business et sauvegardez les liens au format HTML.

Téléchargez et restaurez la sauvegarde WhatsApp de Google Drive sur iPhone

Compatible avec les derniers iOS/iPadOS 15 et Android 10.

À tous ces avantages, nous ajoutons également le fait qu’iCareFone Transfer ne peut que sauvegarder et restaurer d’autres applications sociales sur iOS, telles que :

ki,

ligne,

ambiance,

WeChat ?

Toutes les opérations sont sûres à 100% de fonctionner, il suffit de suivre le programme.

Transfert de fichiers illimité sur iOS selon les besoins de l’utilisateur

Cependant, si vous cherchez un moyen simple de transférer des fichiers depuis un iPhone/iPad/iPod vers un PC/Mac et vice versa, alors sans aucun doute, iCareFone Transfer est une excellente option.

Après tout, nous devons également souligner la possibilité de faire une sauvegarde WhatsApp d’Android vers iOS et vice versa.

Vidéo de présentation Tenorshare iCareFone Transfer

Cependant, pour vous aider, nous avons trouvé sur le site Web du programmeur plusieurs GUIDES, en portugais, qui montrent à quel point il peut être facile de travailler avec le logiciel. Renseignez-vous ici.

compatibilités

Néanmoins, iCareFone Transfer est compatible avec tous les téléphones Android :

Samsung,

LG,

Motorola,

Sony,

Xiaomi,

Oppo,

etc.

Après tout, la seule exigence ici est que le smartphone doit exécuter une version Android 5.1 ou ultérieure.

De même, les iPhones doivent avoir iOS 10 ou une version ultérieure. Cependant, le logiciel ajoute constamment la prise en charge des nouveaux systèmes d’exploitation.

Il est important de noter qu’il prend également en charge un large éventail de langues :

Anglais,

Russe,

Allemand,

Français,

Italien,

Portugais,

Espagnol,

Japonais,

Arabe,

Coréen,

Chinois simplifié,

Chinois traditionnel.

Tarifs disponibles :

En conclusion, nous pouvons envisager les logiciels de plusieurs façons et, comme nous le savons tous, la qualité a un prix. Dans ce cas, c’est tout à fait abordable, semble-t-il.

En ce sens, nous pouvons choisir parmi 3 modalités de tarification :

Licence 1 mois : 19.95$US

Licence 1 an pour 5 appareils à partir de 1 PC : 39.95$US

Licence à vie : 49.95$US

Conclusion

Au final, on est en mesure de dire qu’iCareFone Transfer est un outil de contours et de « pouvoirs » presque surnaturels.

Et pourquoi dis-tu une chose pareille ? D’une interface claire et propre à l’efficacité incroyablement simple du transfert de données WhatsApp vers un iPhone.

Fondamentalement, toute personne ayant une connaissance de base de la technologie peut utiliser ce logiciel et conserver toutes ses informations, en quelques clics de souris.

Après tout, si vous avez besoin de transférer des données WhatsApp entre différents systèmes, cela pourrait être une excellente opportunité.