Comment acheter et vendre de la technologie sur Wallapop en toute sécurité et en toute légalité

Wallapop permet la vente et l’achat de millions d’articles. Savez-vous comment le faire correctement ?

Acheter et vendre sur Wallapop est quelque chose que nous faisons fréquemment si nous avons un esprit de renouveau. Les déchets à la maison nous dérangent plus que nécessaire, et leur donner un exutoire est toujours une bonne idée. Quant à la technologie, il ne fait aucun doute qu’elle est l’un des domaines les plus récurrents lorsqu’il s’agit d’acheter et de vendre. Nous changeons très souvent de téléphones portables et il y a toujours quelqu’un chez Wallapop prêt à acheter un téléphone, une tablette ou un ordinateur à un bon prix.

Maintenant, comment faire des achats et des ventes avec une garantie sur Wallapop ? Et si nous avions une entreprise ? Ceci et d’autres doutes sont résolus dans cet article. De cette façon, vous pouvez gérer vos transactions avec beaucoup plus de sécurité.

Wallapop, la plateforme la plus performante

Wallapop est né en juin 2013, mais ce n’est qu’en octobre de la même année qu’il a démarré. Elle reprend l’esprit des autres plateformes d’achat et de vente, mais portée sur le smartphone. Wallapop se veut à l’origine un système entre particuliers et qu’ils peuvent se rencontrer en personne. Les ventes à la main sont à l’origine de Wallapop, ce n’est que plus tard qu’elles ont intégré le système de livraison.

Et c’est aussi plus tard que Wallapop crée une division appelée Wallapop Pro, destinée aux professionnels et dans laquelle ils peuvent vendre leurs produits. Bien que Wallapop soit gratuit, Wallapop Pro coûte 39 euros par mois. Si vous êtes en mesure de générer de nombreuses ventes, il s’agit d’une redevance intéressante, car il s’agit de la même redevance mensuelle qu’Amazon a pour ses vendeurs.

Cependant, tous les utilisateurs ne sont pas disposés à payer les frais Wallapp Pro, soit parce qu’ils n’ont pas d’entreprise, soit parce que leur volume de ventes n’est pas élevé. Cette série de considérations sur la façon d’acheter et de vendre légalement de la technologie sur cette plate-forme est pour eux.

Quelques conseils préalables si vous êtes acheteur

Si vous êtes intéressé par des produits annoncés sur Wallapop, vous avez toujours la possibilité d’en marquer certains comme favoris. Une bonne communication est toujours essentielle lorsqu’il s’agit de pouvoir obtenir cet article. Il existe une coutume répandue de vouloir marchander directement l’article, et cela se fait sans aucune hésitation. Soyez très prudent, c’est une pratique qui agace généralement beaucoup les vendeurs, surtout lorsqu’ils indiquent que le prix de l’article est Non négociable.

Si vous considérez qu’un article a un prix qui ne s’adapte pas à la réalité, c’est probablement qu’il ne vous convient pas, cherchez-en un autre similaire. Faire une négociation ne survient que si l’article présente un certain type de défaut ou si le vendeur a annoncé que le prix a une certaine marge de réduction.

Une fois l’accord trouvé, il faut trouver un lieu de rencontre, le plus pratique étant un lieu public et à la vue de tous. La ponctualité est très importante, si vous prévoyez d’arriver un peu plus tard, prévenez le vendeur via la plateforme de messagerie. Si un prix a déjà été convenu, ne profitez pas de la présence pour entamer une négociation. Le vendeur va probablement faire demi-tour et vous sortir. Ne perdez pas son temps.

Lorsque vous avez l’article en main, examinez-le attentivement au cas où vous trouveriez un type de défaut ou de défaut qui n’est pas décrit. Si c’est le cas, informez-en l’acheteur et profitez-en pour indiquer que vous souhaitez une réduction pour ces défauts. Il sera probablement accepté de bon gré.

Prenez l’argent au montant exact préparé par un système de paiement sécurisé, tel que Bizum. Au revoir cordialement et que chacun profite du sien, vous de votre article et celui de votre argent et de vous être libéré d’un objet dont vous n’avez pas besoin.

Et d’autres si vous êtes le vendeur

Pour réussir une vente sur Wallapop, assurez-vous que l’article est aussi détaillé que possible. Actuellement, n’importe quel téléphone mobile prend vos photos d’une qualité spectaculaire. Prenez bien soin de ce sens, une annonce avec de bonnes photos et en grande quantité a de nombreuses possibilités d’être vendue avant.

Le prix que vous mettez pour votre article est une question qui répond à la fois à des critères personnels et marchands. S’il est très haut, il restera probablement longtemps sur votre mur sans que personne n’y prête attention. Les acheteurs ne sont pas stupides et comparent continuellement des produits similaires au vôtre et dans le même état. Détaillez tout ce que vous pouvez sur la vente, l’état de l’article, le temps d’utilisation, s’il présente un type de défaut, tout ce qui vous vient à l’esprit pour fournir des informations à votre acheteur.

Se mettre à sa place est le meilleur moyen de le comprendre. Si vous allez faire des envois, Wallapop a son propre système pour cela, n’oubliez pas de vérifier les mesures et le poids de l’article. S’il est mal calculé, la Poste ne l’acceptera pas.

Il indique également les modes de paiement privilégiés, il facilitera grandement le travail de ceux qui veulent acheter chez vous, il indique s’il y a place à la négociation ou non. Obtenir des avis positifs est aussi simple que de passer un peu de temps à montrer votre annonce et à rencontrer l’acheteur. Si vous allez effectuer un envoi, à partir du moment de l’achat, vous disposez de cinq jours ouvrables pour le déposer au bureau de poste, une fois ce délai écoulé, l’envoi sera annulé.

Comment bien acheter et vendre de la technologie sur Wallapop

L’achat et la vente de technologie par Wallapop sont toujours assez sensibles. Si vous voulez le faire correctement, vous pouvez convenir si vous êtes acheteur ou vendeur sur un contrat d’achat-vente. C’est une façon de formaliser le processus, il doit détailler l’ensemble des éléments suivants :

Description et prix de l’article.

Déclaration par le vendeur de livrer un bien dans certaines conditions, et une autre par l’acheteur dans laquelle il exonère le premier de tout type de vice caché. Il en est ainsi car l’acheteur déclare bien connaître l’article. D’où l’importance d’examiner ce que vous avez entre les mains aussi longtemps qu’il le faudra.

Signature des deux.

Notre système fiscal indique que ce sera l’acheteur qui paiera la taxe de transfert de propriété. De cette manière, l’acheteur sera celui qui, une fois la transaction terminée, sera chargé de remplir le formulaire 600 de l’Agence des impôts et de payer à cette entité 4% de la valeur du produit.

En revanche, le vendeur n’aura qu’à déclarer dans sa déclaration de revenus la plus-value du produit, son bénéfice. Peut-être que pour les appareils mobiles, cela n’a pas beaucoup de sens, mais imaginez que vous avez un mobile très apprécié et ancien qui atteint un prix exorbitant sur le marché parce qu’il a été réévalué. L’avantage que vous allez obtenir dépasserait de loin ce qui a été payé à l’époque pour cet appareil.

Il est très important que, si vous êtes le vendeur, vous fournissiez toujours la facture originale du produit. S’il est sous garantie, l’utilisateur peut réclamer directement au fabricant tout type de défaut qui survient tant qu’il est dans les deux premières années. Rien ne se passe parce que vos données personnelles apparaissent, mais le vendeur peut vous remettre la facture avec vos données cachées, il ne commet aucun type d’illégalité tant qu’il ne couvre pas le numéro de série ou l’IMEI du produit s’il l’a.

De cette façon, vos transactions dans Wallapop seront totalement sûres et légales, vous couvrirez donc vos arrières en cas de tout type de désagrément.

