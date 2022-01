Nous vous expliquons comment vous pouvez changer la couverture de vos listes de lecture Spotify rapidement et facilement.

Spotify est la plateforme de streaming musical préférée de plus de 400 millions d’utilisateurs à travers le monde et si vous êtes l’un d’entre eux, nous vous recommandons de consulter notre guide avec les meilleures astuces Spotify, car nous sommes sûrs que vous ne serez pas déçu .

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment vous pouvez changer la couverture de vos listes de lecture Spotify à la fois depuis votre mobile Android et depuis votre ordinateur.

C’est la méthode la plus simple pour pouvoir personnaliser les images de couverture de vos playlists, qui doivent avoir une taille minimale de 300 x 300 pixels et moins de 4 Mo, afin qu’elles puissent être identifiées plus rapidement lors de l’accès à votre bibliothèque de Spotify.

Comment changer la couverture de vos playlists Spotify depuis votre mobile

Les playlists ou listes de lecture sont le moyen le plus pratique de regrouper des chansons d’un artiste ou d’un genre musical spécifique sur Spotify, mais lorsque vous commencez à ajouter des chansons à une liste de lecture, cela génère automatiquement une couverture composée des couvertures des albums de certaines des chansons. les chansons qui font partie de cette liste de lecture.

Il est probable que vous n’aimiez pas ces pochettes et que vous ayez envie de les personnaliser à votre guise et pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer, étape par étape, comment changer la pochette de vos playlists Spotify directement depuis votre mobile .

Pour effectuer cette tâche directement depuis votre smartphone Android, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Spotify sur votre mobile Android

Accédez à l’onglet Bibliothèque qui se trouve en bas à droite

En haut, sélectionnez le filtre Playlists pour afficher toutes vos playlists

Cliquez sur la playlist dont vous souhaitez changer la pochette

Cliquez sur l’icône des trois points verticaux située juste au-dessus de la liste des chansons qui composent la playlist

Entrez dans l’option Modifier la liste de lecture et cliquez sur le bouton Modifier l’image situé juste en dessous de la couverture actuelle de la liste de lecture.

Sélectionnez une photo que vous avez téléchargée sur votre terminal ou prenez une photo avec l’appareil photo de votre smartphone

Cliquez sur le bouton Utiliser la photo et l’image que vous avez choisie apparaîtra déjà comme couverture de votre playlist

Enfin, cliquez sur le bouton Enregistrer qui se trouve dans la partie supérieure droite pour que le changement de couverture soit effectif

Comment changer la couverture de vos listes de lecture Spotify depuis le PC

Dans le cas où vous préférez changer l’image de couverture d’une de vos playlists Spotify depuis votre ordinateur car il est plus pratique pour vous de le faire sur un écran plus grand, la procédure est tout aussi simple que dans le cas précédent, puisque vous n’avez qu’à devez effectuer les actions suivantes :

Ouvrez le lecteur Web Spotify dans votre navigateur préféré

Cliquez sur la section Votre bibliothèque qui se trouve sur le côté gauche du site Web

Une fois à l’intérieur, cliquez sur la playlist dont vous souhaitez modifier la couverture

Survolez l’image de couverture de la liste de lecture actuelle et cliquez sur le bouton Choisir une photo

Sélectionnez l’image que vous souhaitez utiliser comme couverture de la liste de lecture et cliquez sur Ouvrir

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour que la photo que vous avez choisie soit configurée comme couverture de la playlist

