Qu’est-ce que Trello et comment il peut vous aider à mieux vous organiser dans votre entreprise

Trello est un outil aux multiples possibilités dans l’environnement professionnel

Il existe de nombreuses façons d’organiser le travail de notre entreprise, de l’utilisation d’un cahier, d’une feuille Excel ou de tout système que nous considérons valide et efficace. Les calendriers Google sont une autre des options les plus utilisées. Trello est une autre des possibilités que nous avons à notre service, il présente une série d’avantages qui en font un bon candidat. Ne manquez pas cet article, car si vous recherchez une proposition intéressante, Trello peut devenir le candidat idéal.

Qu’est-ce que Trello ?

Un outil que vous pouvez utiliser depuis votre navigateur Web ou via une application mobile. Notre mission est simple, pouvoir organiser nos tâches de manière simple, très visuelle et permettant une productivité maximale. Trello est l’alternative efficace aux autres types de systèmes, car son design est attrayant et son utilisation est assez simple. Avec Trello, vous pouvez organiser les tâches, les hiérarchiser, créer des listes de contrôle et surveiller le travail.

Trello a seulement besoin que vous vous inscriviez avec votre e-mail, rien de plus. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez créer différents tableaux. Ces tableaux sont l’équivalent d’espaces de travail. Par conséquent, vous pouvez créer ceux que vous souhaitez pour les fonctions les plus diverses. Par exemple, vous pouvez avoir le tableau pour « Ressources humaines », un autre pour « Administration » et un autre qui est « Client XXX ». Les possibilités sont infinies et c’est peut-être l’un des avantages de Trello.

Trello est populaire car il est très facile à utiliser, son interface est très claire et peut être personnalisée. Au sein de chaque tableau, ou espace de travail, Trello permet de créer des listes. Ceux-ci pourraient être considérés comme le degré de réalisation d’une tâche. Conseil. Un exemple, dans le tableau « Administration », nous pouvons avoir plusieurs listes avec les besoins que nous avons. L’un d’eux peut être « Tâches en attente », un autre « Tâches terminées » et un autre « Tâches collectées ». Les possibilités sont maximales, et c’est ce que propose Trello, la diversité.

Chaque liste est complétée par des fiches, sorte de post-it auxquelles un candidat est affecté et sur lesquelles un délai et une échéance sont établis. Par exemple, l’employé « José Martínez » est affecté à la carte « Revue de facture » et qui a une échéance dans 4 jours. À l’intérieur de la carte, nous pouvons ajouter des informations sous forme de texte et de pièces jointes. Oui, Trello est très polyvalent dans ce sens. Une fois que José a terminé les tâches sur la carte qui lui est assignée, il peut la déplacer d’une liste à l’autre, par exemple, de « À faire » à « Tâches terminées », et écrire un message sur la même carte à son superviseur afin que vérifie ça.

Trello : forfaits et tarifs

Trello propose différents plans et prix que vous pouvez acheter en fonction de vos besoins.

Gratuit : Gratuit, c’est peut-être plus que suffisant. Il permet la création de jusqu’à 10 tableaux différents, donc si votre entreprise n’est pas très grande, vous pouvez l’utiliser sans problème. Il ne manque pas.

Standard : Au prix de 60 $ par année. Les planches deviennent illimitées.

Premium : 120 $ par an, permet la création de nouveaux calendriers, une assistance avancée et une exportation de données plus facile.

Entreprise : Le prix est par licence, un minimum de 25 d’entre elles est établi. Il est vraiment destiné aux grandes organisations.

A vrai dire, l’utilisation de Trello dans la version Free est largement suffisante si vous êtes indépendant ou avez une petite PME. Rien ne manque du tout, vous n’avez donc pas besoin de mettre à niveau si votre organisation n’en a pas besoin. Les options de paiement sont plus appréciées pour les entreprises où il y a un volume élevé de travailleurs avec des tâches très diverses.

Sur mobile ou sur ordinateur ?

Trello a une application pour votre appareil mobile, ainsi que pour votre ordinateur Windows ou Mac, mais l’un des avantages qui nous surprend est que vous pouvez y accéder depuis le navigateur Web avec toutes les fonctionnalités. Par conséquent, si vous passez beaucoup de temps devant l’ordinateur, Trello est très convivial dans ce sens. Vous pouvez enregistrer l’application de bureau. Cependant, il est toujours pratique de télécharger l’application pour les appareils mobiles, car beaucoup travaillent entre le bureau et la rue. La synchronisation est absolue et si vous déplacez une carte d’une liste à une autre sur votre téléphone, lorsque vous vous connectez depuis le navigateur, elle apparaîtra déjà déplacée. En ce sens, c’est l’application parfaite.

L’application est gratuite et vous n’avez pas à payer d’abonnement, donc Trello est un bon système pour organiser vos tâches sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Ainsi, Trello est une excellente alternative pour pouvoir travailler sans perdre de vue ce qui doit être fait, bien guidé et sans rien laisser au hasard. C’est un grand livre de notes dans lequel les employés laissent leur empreinte et dans lequel les patrons ou les managers peuvent effectuer des tâches de supervision.

