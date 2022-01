Slack offre de nombreuses possibilités pour la communication d’entreprise. Savez-vous comment trouver une conversation ?

Le choix d’un bon outil de communication dans l’environnement professionnel peut être résolu avec Slack. C’est un système avec lequel vous pouvez créer des canaux et des fils de conversation qui intègrent toute une équipe ou certains utilisateurs spécifiques. Il permet également la possibilité d’envoyer des messages directs entre utilisateurs, ainsi que d’utiliser des applications telles que Dropbox ou Google Drive. C’est une proposition très pratique pour donner du professionnalisme à votre environnement de travail.

Bien que l’on s’habitue rapidement à l’utiliser, il est parfois difficile de retrouver une conversation au sein de l’application. Pour vous éviter de perdre du temps et rendre la recherche beaucoup plus directe, nous avons préparé ce guide afin que vous puissiez accéder directement à ce qui vous intéresse.

Qu’est-ce que Slack et pourquoi devriez-vous l’utiliser dans votre entreprise

Slack, un moyen de communiquer

La communication au sein de Slack fonctionne de deux manières, les canaux et les messages directs. En faisant une analogie assez simple, nous pourrions assimiler la chaîne Slack à un groupe WhatsApp ou Telegram. Dans celui-ci, tout le monde peut participer et vous pouvez citer un utilisateur spécifique pour s’adresser à lui. Vous avez également la possibilité d’utiliser le message direct, dans lequel une communication privée est établie avec l’utilisateur que vous souhaitez.

Comment rechercher une conversation spécifique dans Slack

Si le canal dans lequel vous vous trouvez est très vaste, trouver une conversation spécifique peut être écrasant, surtout si vous n’êtes pas habitué à utiliser Slack. Cependant, la simplicité est l’une des caractéristiques de cette application.

En revanche, si vous souhaitez retrouver une conversation précise, vous disposez d’un champ de recherche en haut de l’application pour les ordinateurs. Là, vous pouvez entrer un mot-clé ou le nom de l’un des utilisateurs du canal spécifique. La recherche renvoie les résultats très rapidement, vous pouvez donc aller directement à ce qui vous intéresse.

Vous pouvez travailler avec plusieurs canaux en même temps, vous saurez que c’est celui qui permet la création de tous ceux que vous voulez, pouvant même les rendre privés pour le reste des utilisateurs. Trouver une conversation spécifique dans Slack n’est pas non plus un mystère, car tout est résolu dans le champ de recherche supérieur.

Bien que Slack ne soit pas une option privilégiée dans certains domaines, il prend un poids spécifique important. En premier lieu, parce qu’il a une orientation claire vers le monde des environnements de travail. Slack n’est pas une application que vous utiliserez préférentiellement pour parler à vos amis, mais plutôt une application qui permet une communication efficace aussi bien avec vos employés qu’avec vos collègues.

L’utilisation de systèmes comme WhatsApp n’est pas fortement recommandée, car la confidentialité n’est pas l’une de ses forces. L’utilisation de Slack doit faire partie de ces propositions aussi intéressantes que Microsoft Teams. Fait partie de concepts similaires, bien qu’avec une interface différente.

Mais si vous continuez actuellement à utiliser WhatsApp comme moyen de communication avec vos employés, la chose la plus sensée à faire est de l’abandonner. La même chose se produit avec le courrier électronique, qui doit être utilisé pour des choses très spécifiques. Pour avoir des conversations au jour le jour, il ne fait aucun doute que Slack est l’une des propositions les plus intéressantes que vous ayez dans le Google Play Store.

Si vous faites partie de ceux qui passent de nombreuses heures devant votre écran d’ordinateur, vous pouvez accéder à Slack via le navigateur Web ou l’application que vous avez disponible sur Windows et Mac.La synchronisation entre votre ordinateur et vos appareils mobiles se fait en Slack parfaitement, ce qui est très apprécié.

La recherche d’une conversation spécifique dans Slack n’est pas du tout problématique, car l’application elle-même est très intuitive et fournit les mécanismes nécessaires pour que cela ne soit pas un inconvénient.

