Comment obtenir des évaluations Google pour votre entreprise

Les évaluations dans Google ont un poids spécifique important pour votre entreprise.

Avoir une bonne réputation en ligne est toujours un gage de succès dans notre entreprise, qu’elle soit physique ou qu’elle opère uniquement via Internet. Nous devons trouver l’équilibre dans notre entreprise afin que les évaluations positives s’additionnent, en minimisant l’impact que les évaluations négatives peuvent avoir. Toutes ces façons d’obtenir des notes sur Google peuvent booster votre proposition commerciale. Investir des efforts pour les atteindre en vaut toujours la peine, alors pourquoi ne pas essayer ?

Que sont les notes de Google ?

Comme vous le savez peut-être déjà, les avis Google ne sont rien de plus que des commentaires avec des notes laissées par les utilisateurs d’une entreprise existante sur Internet. Avoir des avis positifs permet non seulement à notre entreprise d’être plus intéressante et de se démarquer de la concurrence, mais aussi d’aider au positionnement SEO, indispensable pour apparaître dans les premières positions.

Au fur et à mesure que nous recevons des critiques, surtout si elles sont positives, nous pouvons avoir une traduction lorsqu’il s’agit d’augmenter les ventes. Si vous avez un restaurant qui est un favori des clients dans une région, vous avez une grande partie du travail à faire. Au contraire, si pour des raisons de destination ou pourquoi vous n’offrez pas un service de pointe, vos évaluations sont mauvaises, vous portez un fardeau qui ne va pas du tout vous aider.

Cependant, il y a toujours la possibilité d’obtenir de la visibilité dans notre entreprise grâce aux notes de Google. La première chose à garder à l’esprit est que vous rejetez automatiquement l’idée de gonfler votre entreprise avec de fausses critiques. Google est plus intelligent qu’on ne le pense, il finira par vous remarquer et vous pénaliser, avec lequel vous obtiendrez l’effet inverse. Avoir de nombreuses notes sur Google, surtout si elles sont bonnes, est très important, car elles sont une référence pour votre entreprise et vous pouvez finir par faire pencher la balance de votre côté avant celui des autres.

Obtenir des notes sur Google : comment faire

Il existe des moyens efficaces d’obtenir des notes sur Google et ils n’entraînent aucun type de pénalité. La première est claire, vos clients vont être ceux qui dicteront le verdict. Par conséquent, si vous vous efforcez d’offrir un service de haut niveau, les chances d’obtenir des critiques négatives seront toujours plus faibles. Bien qu’il soit préférable de ne pas désespérer, il y a toujours des moutons noirs qui vous voteront négativement pour tout problème de pèlerinage. Ne le prenez pas comme si l’apocalypse approche. Dans la section suivante, nous allons vous fournir quelques outils pour bien gérer les opinions les plus basses. Prenez note de ces suggestions pour obtenir de bonnes notes sur Google.

Encouragez vos clients à commenter

Si votre entreprise est physique et qu’un client s’est montré satisfait, avant qu’il ne quitte les lieux, invitez-le à laisser une évaluation. Très probablement, il le fera de manière positive. Il insiste sur le fait que c’est quelque chose de très important pour votre entreprise et que comme les choses le sont pour les petites entreprises, toute aide est toujours la bienvenue.

Si, en revanche, vous proposez votre service sur Internet, incluez dans chacun de vos e-mails une dernière section avec un lien pour commenter votre service. Si vous le faites, vous permettrez à votre client de laisser une bonne opinion sur vous. Dans les deux cas, vous pouvez les encourager à rédiger des avis en leur fournissant un code de réduction pour le prochain achat ou tout type de promotion qui peut être attrayant.

Ajouter un appel pour votre avis

Il y a toujours un bon moment pour les encourager à vous écrire. Comme nous l’avons dit, un bon de réduction pour celui qui donne son avis est toujours le bienvenu. Mais il peut aussi vous venir à l’esprit de réaliser une tombola avec n’importe quel produit ou service parmi toutes ces personnes qui ont fait une évaluation dans un laps de temps. C’est peut-être l’un des moyens les moins chers d’investir dans le marketing. Vous verrez qu’il y a toujours un retour sur investissement.

Profitez des réseaux sociaux

Que votre entreprise ne soit pas présente sur les réseaux sociaux est une erreur impardonnable. Il existe toujours un réseau adapté à votre public cible, et y investir du temps et des efforts serait toujours un avantage pour vous. Ainsi, obtenir de bonnes notes sur Google passe par la publication de contenus attractifs sur les réseaux sociaux que vous pouvez réaliser vous-même sans avoir à investir quoi que ce soit. Tout ce que vous projetez sur les réseaux sociaux et encouragez vos clients potentiels aura un impact lorsqu’il s’agira d’obtenir de bonnes critiques sur le tout-puissant Google.

Avez-vous un badge Google ? Prends le à ton avantage

Si vous avez de bonnes notes, vous pouvez demander le badge à Google afin qu’il soit clairement visible sur votre site Web. C’est un véritable aimant à visites, car les utilisateurs se laissent toujours emporter par les bons avis. C’est une stratégie que, si vous ne l’appliquez pas déjà, vous devriez commencer à utiliser dès que possible.

Comment gérer les avis négatifs sur Google

Parfois, cela arrive, un client insatisfait nous laisse un mauvais retour. Il arrive aussi souvent que quelqu’un laisse une note négative alors qu’il n’y était pas obligé. La tentation de répondre de la même manière est très élevée, mais gardez à l’esprit qu’il s’agit de vos affaires. Si vous vous lancez dans une discussion qui ne va pas vous mener à terme, le reste des futurs clients vous considérera comme quelqu’un à éviter, quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre.

La première étape consiste toujours à répondre poliment. S’il y a des mots qui sont faux dans le commentaire qu’ils vous ont laissé, ne vous mettez pas à leur niveau. Regrettez simplement ce qui s’est passé et invitez cette personne à une nouvelle opportunité. Oui, vous n’en avez peut-être pas envie, mais vous vivez du public. Si vous proposez une solution, vous avez déjà fait une partie du travail vers une évaluation positive.

Google peut éliminer l’avis négatif si votre réponse est bien fondée et bien écrite. Cela vaut la peine d’investir à cet égard. De la même manière, on peut avoir des avis négatifs qui sont faux, généralement caractérisés parce que le profil de la personne qui vous écrit n’a pas de photo. Vous aurez de fortes chances qu’il soit supprimé si vous le demandez à Google.

Vous pouvez même suggérer à cette personne de conclure un accord en privé. Invitez-le à vous écrire par mail ou par message privé sur les réseaux sociaux. Il va falloir encore cuisiner leur confiance, mais il s’agit aussi de cela, de donner de nouvelles opportunités et d’offrir, même si cette personne n’a pas raison, un but d’amendement pour que les rôles soient inversés.

Prendre soin de toutes les évaluations et les faire en sorte qu’elles soient majoritairement positives est un travail qui en vaut la peine. N’oubliez pas que votre service ou votre entreprise dépend toujours du public, et parvenir à un accord satisfaisant pour vous deux signifiera qu’une évaluation négative peut se transformer en autre chose.

