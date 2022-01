Qu’est-ce que Canva et comment en tirer le meilleur parti dans votre entreprise

Canva est l’outil parfait pour effectuer des tâches de conception.

A l’heure actuelle, l’orientation de toute entreprise passe toujours par se projeter bien sur Internet. C’est une magnifique vitrine dans laquelle nous pouvons élargir nos possibilités de promotion et de vente. Aujourd’hui, nous allons parler d’un outil qui peut vous aider beaucoup à avoir une bonne image. Apprenez-en plus sur Canva et tout ce que je peux faire pour votre entreprise ou votre PME. Attention car il y a beaucoup de choses à dire.

Qu’est-ce que Canva ?

Canva est un outil qui englobe une multitude de ressources orientées design. N’ayez crainte, car ce n’est pas un site Web ou une application difficile à gérer. Les créateurs de Canva, apparu sur le web en 2012, ont fourni une interface extrêmement claire et simple pour que tout utilisateur, même sans connaissances, puisse créer des designs de très haut niveau. La première impression en entrant sur la page est assez écrasante. Vous avez à votre disposition toutes sortes de ressources, modèles, banques d’images et de vidéos, infographies, cartes et flyers… Tout ce à quoi vous pouvez penser est là.

La vérité est que lorsque vous accédez à Canva, le sentiment est celui de se sentir un peu dépassé. Et c’est que cet outil est orienté pour que vous puissiez faire toutes sortes de créations en n’investissant que du temps. C’est-à-dire qu’il permet aux particuliers, aux petites entreprises ou aux indépendants de créer plus facilement un contenu visuellement très efficace qui génère un impact positif. Il ne faut pas oublier que la première impression visuelle lors de la projection sur Internet ou les réseaux sociaux est basique.

Comment Canva fonctionne

Cela n’aurait pas pu être simplifié davantage. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez faire, par exemple une story Instagram, sur la gauche vous trouverez un panneau avec tous les éléments que vous avez à votre disposition et que vous ferez glisser vers la droite. En d’autres termes, le système « glisser-déposer » est utilisé. C’est l’un de ses principaux atouts, faire quelque chose qui est généralement complexe, très simple et intuitif. De cette façon, vous pouvez facilement créer votre design et ajouter tous les éléments dont vous disposez. Le degré de complexité dépendra de la distance que vous souhaitez parcourir, mais il est étonnant de voir comment Canva offre une multitude de possibilités en un seul clic de souris.

L’une des fonctions de cet outil est que vous pouvez utiliser au maximum le contenu existant, auquel vous souhaitez contribuer. C’est-à-dire que si vous avez des compétences en photographie, n’hésitez pas, téléchargez votre création pour lui donner l’orientation que vous choisissez et appliquez-la à l’un des modèles existants. De cette façon, les possibilités se multiplient.

L’une des fonctions les plus utilisées dans Canva est de pouvoir créer du contenu orienté vers les réseaux sociaux. Si vous avez une entreprise, vous saurez qu’il est extrêmement important d’être présent dans ces lieux. En matière de publication, vous pouvez profiter de tout ce que Canva a à offrir pour le rendre beaucoup plus attrayant. Vous différencier de vos concurrents et attirer l’attention permettra à tous ces clients potentiels de vous remarquer.

Mais le plus surprenant est que vous pouvez utiliser Canva pour des choses qui ne sont apparemment pas orientées design. Par exemple, il contient des tonnes de modèles de factures que vous pouvez personnaliser à votre guise. Il permet également de créer des newsletters, des logos et de concevoir des bons de réduction. Tout un monde de possibilités s’offrent à votre entreprise qu’il ne faut pas hésiter à utiliser.

Combien coûte Canva ?

Canva offre différentes possibilités, mais nous anticipons déjà que la version gratuite est extrêmement complète. Vous disposez de milliers de ressources pour créer un grand nombre de designs. Cependant, il en existe d’autres qui ne sont disponibles que pour les versions payantes. Considéré comme un moyen de lancer votre entreprise, Canva nous propose une version Pro au prix de 109,99 € par an. Un coût assez gérable compte tenu des possibilités de la version professionnelle et qui peut vous faire économiser beaucoup d’argent si vous confiez habituellement ces tâches à l’extérieur.

Télécharger Canva

Cet outil est accessible de plusieurs manières. L’un d’eux provient de votre appareil Android, vous pouvez donc télécharger l’application pour votre mobile ou votre tablette dans le bouton ci-dessous.

Si vous utilisez un ordinateur Windows, vous pouvez également utiliser l’application qui est préparée pour ce système d’exploitation, ce bouton vous permettra d’accéder directement au téléchargement.

Enfin, vous pouvez y accéder via le navigateur Web pour utiliser Cambas avec toutes ses fonctions comme si vous étiez dans l’application.

La seule chose dont vous avez besoin dans les deux cas est de vous inscrire. De plus, il nous offre la possibilité d’essayer gratuitement la version Pro pendant 30 jours. Mais nous anticipons également que, dans la plupart des cas, il ne sera pas nécessaire de passer à cette version professionnelle. Le gratuit est déjà assez complet et vous permettra de proposer un excellent contenu pour votre entreprise.

Canva est un excellent outil pour donner un aspect très professionnel à toutes vos créations sur le lieu de travail ou dans l’entreprise. Il est très important de prendre soin de l’image et d’offrir à nos clients une sensation agréable. Avec Canva, vous l’avez à portée de main et, si vous le souhaitez, sans dépenser un centime.

